Rezignační dopis Šichtařové nesplňuje podmínky pro složení mandátu

Rezignační dopis poslankyně Markéty Šichtařové (Svobodní), který odeslala v úterý předsedovi sněmovny Tomiu Okamurovi (SPD), nesplňuje zákonné podmínky pro složení mandátu. Předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru Helena Válková (ANO) řekla, že dopis zatím není notářsky ověřený. Šichtařová je tedy stále poslankyní.
„K platnému vzdání se mandátu nedošlo,“ uvedla Válková. Ústava a zákon o jednacím řádu sněmovny stanoví dva způsoby, kterými se poslanec může vzdát mandátu. Jde o osobní prohlášení na schůzi sněmovny a o prohlášení sepsané formou notářského zápisu, které se doručí předsedovi sněmovny a které nesmí být starší než jeden měsíc.
Šichtařová dala své rozhodnutí o rezignaci do souvislosti s tím, že sněmovna v úterý propustila do dalšího kola projednávání vládní návrh zákona o digitální ekonomice. Poslankyně to označila za obrovské zklamání, zákon je podle ní výraznou hrozbou pro svobodu slova pod záminkou potírání dezinformací.
Předseda SPD Okamura i místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček ji v neděli vyzvali, aby byla ve sněmovně aktivnější a více se zapojila do výkonu svého poslaneckého mandátu. Šichtařová odešla ze dvou výborů a aktuálně nepůsobila v žádném, její vystoupení k zákonu o digitální ekonomice bylo prvním na plénu. Některá média v posledních týdnech poukázala na to, že poslankyně ve sněmovně natáčí videa na sociální sítě, v nichž nabízela své poradenské služby.
Rezignace Šichtařové se podle kuloárových informací agentury ČTK řeší. Poslankyni by potom měl podle výsledků voleb nahradit předseda pražské organizace SPD a městský zastupitel Josef Nerušil.