Rezignační dopis Šichtařové nesplňuje podmínky pro složení mandátu


11. 3. 2026Aktualizovánopřed 24 mminutami|Zdroj: ČTK

Rezignační dopis poslankyně Markéty Šichtařové (Svobodní), který odeslala v úterý předsedovi sněmovny Tomiu Okamurovi (SPD), nesplňuje zákonné podmínky pro složení mandátu. Předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru Helena Válková (ANO) řekla, že dopis zatím není notářsky ověřený. Šichtařová je tedy stále poslankyní.

„K platnému vzdání se mandátu nedošlo,“ uvedla Válková. Ústava a zákon o jednacím řádu sněmovny stanoví dva způsoby, kterými se poslanec může vzdát mandátu. Jde o osobní prohlášení na schůzi sněmovny a o prohlášení sepsané formou notářského zápisu, které se doručí předsedovi sněmovny a které nesmí být starší než jeden měsíc.

Poslankyně Šichtařová se vzdává mandátu
Markéta Šichtařová (Svobodní, za SPD)

Šichtařová dala své rozhodnutí o rezignaci do souvislosti s tím, že sněmovna v úterý propustila do dalšího kola projednávání vládní návrh zákona o digitální ekonomice. Poslankyně to označila za obrovské zklamání, zákon je podle ní výraznou hrozbou pro svobodu slova pod záminkou potírání dezinformací.

Předseda SPD Okamura i místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček ji v neděli vyzvali, aby byla ve sněmovně aktivnější a více se zapojila do výkonu svého poslaneckého mandátu. Šichtařová odešla ze dvou výborů a aktuálně nepůsobila v žádném, její vystoupení k zákonu o digitální ekonomice bylo prvním na plénu. Některá média v posledních týdnech poukázala na to, že poslankyně ve sněmovně natáčí videa na sociální sítě, v nichž nabízela své poradenské služby.

Rezignace Šichtařové se podle kuloárových informací agentury ČTK řeší. Poslankyni by potom měl podle výsledků voleb nahradit předseda pražské organizace SPD a městský zastupitel Josef Nerušil.

Výběr redakce

Sněmovnu čeká hlasování o rozpočtu. Opozice návrh kritizuje

Minutu po minutěSněmovnu čeká hlasování o rozpočtu. Opozice návrh kritizuje

06:00Aktualizovánopřed 8 mminutami
Oprava trati mezi Berlínem a Hamburkem se zpozdí, ovlivní to i české linky

Oprava trati mezi Berlínem a Hamburkem se zpozdí, ovlivní to i české linky

před 8 mminutami
Katastrální úřady plánují další rušení poboček, místní jsou proti

Katastrální úřady plánují další rušení poboček, místní jsou proti

před 10 mminutami
Z Blízkého východu jsou hlášeny další vzdušné útoky Izraele a Íránu

Z Blízkého východu jsou hlášeny další vzdušné útoky Izraele a Íránu

03:37Aktualizovánopřed 14 mminutami
Rezignační dopis Šichtařové nesplňuje podmínky pro složení mandátu

Rezignační dopis Šichtařové nesplňuje podmínky pro složení mandátu

10:40Aktualizovánopřed 24 mminutami
Návrat k ruským palivům by byl strategickou chybou, uvedla šéfka Evropské komise

Návrat k ruským palivům by byl strategickou chybou, uvedla šéfka Evropské komise

před 42 mminutami
Vůdce Íránu utrpěl při útocích zranění, ale je v pořádku, tvrdí prezidentův syn

Vůdce Íránu utrpěl při útocích zranění, ale je v pořádku, tvrdí prezidentův syn

před 56 mminutami
Nejméně šest lidí zahynulo při požáru autobusu ve Švýcarsku

Nejméně šest lidí zahynulo při požáru autobusu ve Švýcarsku

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Domácí

Minutu po minutěSněmovnu čeká hlasování o rozpočtu. Opozice návrh kritizuje

Poslance čeká schvalování návrhu státního rozpočtu na letošní rok. Jeho základní parametry se schodkem 310 miliard korun už schválili a ve středu budou rozhodovat o návrzích na přesuny uvnitř rozpočtu a pak schvalovat rozpočet jako celek. Vládní koalice složená z ANO, SPD a Motoristů má dostatek hlasů, aby svůj první rozpočet prosadila. Opozice kritizuje mimo jiné podle ní nízké výdaje na obranu. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) poslance požádala, aby rozpočet podpořili.
06:00Aktualizovánopřed 8 mminutami

Oprava trati mezi Berlínem a Hamburkem se zpozdí, ovlivní to i české linky

Dokončení generální opravy železniční trati mezi Berlínem a Hamburkem se zpozdí o měsíc a půl. Původně měla být hotová do konce dubna, kvůli tuhé zimě se ale zpozdily některé práce. Odložené zprovoznění trati bude mít vliv na vlakovou linku Českých drah z Prahy do Hamburku i plánované spuštění přímé linky Praha-Kodaň.
před 8 mminutami

Katastrální úřady plánují další rušení poboček, místní jsou proti

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj plánuje zrušit své pracoviště v Bruntálu a jeho agendu přesunout do Krnova. Podle úřadu k tomu vedou provozní důvody i nízká vytíženost bruntálského pracoviště. S plánem ale nesouhlasí obyvatelé ani vedení města. Obávají se, že se zhorší dostupnost katastrálních služeb. Zrušení čeká podle Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) letos ještě pracoviště v Rumburku a Velkém Meziříčí.
před 10 mminutami

Rezignační dopis Šichtařové nesplňuje podmínky pro složení mandátu

Rezignační dopis poslankyně Markéty Šichtařové (Svobodní), který odeslala v úterý předsedovi sněmovny Tomiu Okamurovi (SPD), nesplňuje zákonné podmínky pro složení mandátu. Předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru Helena Válková (ANO) řekla, že dopis zatím není notářsky ověřený. Šichtařová je tedy stále poslankyní.
10:40Aktualizovánopřed 24 mminutami

Pobírání superdávky nebude podmínkou pro dotaci z Nové zelené úsporám

Pobírání superdávky nebude povinné pro čerpání přímé dotace z programu Nová zelená úsporám Light. Rozhodující bude, zda domácnost splňuje kritéria pro přiznání této dávky, nikoli zda ji skutečně pobírá, řekl ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé). Žádosti do programu bude možné podávat od června letošního roku.
před 2 hhodinami

VideoČeši se mýtů o prospěšnosti alkoholu nevzdávají, ukazuje studie

Podstatná část Čechů stále věří různým mýtům o pití alkoholu. V rozporu s jasným pohledem Světové zdravotnické organizace si půlka z nich třeba mylně myslí, že pití malého množství je zdraví prospěšné. Čtvrtina je přesvědčená, že zlepšuje kvalitu spánku, a pětina, že občasné pití v těhotenství neohrožuje matku ani dítě. Sedmina lidí dokonce ani nevěří v existenci závislosti na alkoholu. Dopady užívání alkoholu na společnost a hlavně její zdraví přitom narůstají – jen VZP loni na léčbu v souvislosti s nadměrným pitím vydala přes miliardu korun. Vědci se ptali více než tisíce lidí, kteří uvedli, že v posledním roce a půl alkohol pili. Jedním z hlavních sdělení jejich studie je, že nějakému mýtu o alkoholu věří skoro každý. Dáno je to i tím, že je pevnou a tradiční součástí kultury.
před 3 hhodinami

Poslankyně Šichtařová se vzdává mandátu

Poslankyně z klubu SPD Markéta Šichtařová (Svobodní) oznámila, že se vzdává mandátu. Zdůvodňuje to tím, že nemá možnost pokračovat v plnění slibů voličům při stávajícím složení dolní komory. Reagovala tak na rozhodnutí sněmovny, která pustila do druhého čtení unijní zákon o digitálních službách, což označila za obrovské zklamání. Šichtařovou má nahradit předseda pražské organizace SPD a městský zastupitel Josef Nerušil.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

VideoNěkteří se vyhýbají placení za parkování zakrytím registrační značky. Hrozí za to pokuta

Někteří řidiči se snaží vyhnout placení za parkování, jednoduše překryjí registrační značku. I za to jim ale hrozí pokuta. „Zakrývání nebo jakákoliv manipulace s registrační značkou vozidla je v silničním provozu nepřípustná. Řidič je tedy povinen ji mít umístěnou na předepsaném místě tak, aby byla dobře čitelná,“ vysvětluje mluvčí Policie ČR Violeta Siřišťová. Městský úřad pak může takovému šoférovi uložit pokutu od dvou do pěti tisíc korun. Tvrdší tresty hrozí za jízdu v takovém autě – pokuta až deset tisíc korun, ale také zákaz činnosti až na osmnáct měsíců. Ani zakrytím části registrační značky se navíc často placení nevyhnou, strážníci totiž dokážou její zbývající část dohledat. Také monitorovací auta s kamerami si dokážou poradit s neúplnými značkami.
před 13 hhodinami
Načítání...