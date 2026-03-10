Někteří řidiči se snaží vyhnout placení za parkování, jednoduše překryjí registrační značku. I za to jim ale hrozí pokuta. „Zakrývání nebo jakákoliv manipulace s registrační značkou vozidla je v silničním provozu nepřípustná. Řidič je tedy povinen ji mít umístěnou na předepsaném místě tak, aby byla dobře čitelná,“ vysvětluje mluvčí Policie ČR Violeta Siřišťová. Městský úřad pak může takovému šoférovi uložit pokutu od dvou do pěti tisíc korun. Tvrdší tresty hrozí za jízdu v takovém autě – pokuta až deset tisíc korun, ale také zákaz činnosti až na osmnáct měsíců. Ani zakrytím části registrační značky se navíc často placení nevyhnou, strážníci totiž dokážou její zbývající část dohledat. Také monitorovací auta s kamerami si dokážou poradit s neúplnými značkami.
před 53 mminutami|Zdroj: ČT24
