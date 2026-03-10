Hackeři získali gigabajty citlivých dat Slavia pojišťovny

Hackeři získali asi 150 gigabajtů citlivých dat Slavia pojišťovny, jedná se například o pojistné dokumenty, lékařské záznamy či přímou komunikaci s klienty. Za únik může chyba dodavatelské společnosti, informoval mluvčí instituce Václav Bálek. Slavia pojišťovna patří mezi významné české pojišťovny, je součástí skupiny SPGRoup.
„Šlo o chybu u dodavatelské společnosti, která byla detekována naším bezpečnostním systémem. Nyní provádíme takové kroky, aby se už nemohla opakovat,“ uvedl mluvčí. Zdůraznil, že pojišťovna plní zákonem dané regulace DORA (Digital Operational Resilience Act) a GDPR (General Data Protection Regulation). DORA mimo jiné nařizuje rychlé hlášení závažných incidentů, GDPR se zabývá ochranou osobních dat.
Připravujeme podrobnosti.