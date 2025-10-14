Česko je stále častěji terčem kybernetických útoků, po začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu se jejich počet zdvojnásobil. Experti a bezpečnostní složky státu navíc varují, že útoků bude i nadále přibývat. Stojí za nimi organizované zločinecké skupiny, které chtějí výkupné, stále častěji ale i hackerské skupiny navázané na cizí státy, které prosazují své politické zájmy. Stopy vedou především do Ruska a Číny. Reportéři ČT ukázali, jak se takové incidenty mohou promítnout do životů lidí. Natáčely Adéla Paclíková a Jana Neumannová.
Reportéři ČT popsali, jak kybernetické útoky ovlivňují životy lidí
18 minut