Loni bylo na Ukrajině zabito nejméně 2514 civilistů, tvrdí OSN


před 40 mminutami|Zdroj: ČTK, OSN

V uplynulém roce bylo kvůli bojům na Ukrajině zabito přinejmenším 2514 civilistů a dalších 12 142 jich bylo zraněno, což je více než v předešlých letech – s výjimkou roku 2022, kdy Rusko zahájilo invazi do země. Ve své nejnovější zprávě to v pondělí uvedla Mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině (HRMMU). Celkem si ruská agrese proti sousední zemi dle ní už vyžádala životy nejméně 14 999 civilistů včetně stovek dětí, dalších 40 601 osob včetně nezletilých dle mise utrpělo zranění.

Naprostou většinu obětí OSN eviduje na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí ruská invazní armáda. V loňském roce tam kvůli ruským útokům podle ní zahynulo nejméně 2395 lidí a dalších 11 751 bylo zraněno, což představuje 97 procent všech vloni evidovaných obětí.

Celkový počet zabitých a zraněných civilistů v loňském roce byl o 31 procent vyšší než v roce 2024, kdy mise OSN ověřila 2088 zabitých a 9138 zraněných. A zároveň byla bilance o 70 procent vyšší než v roce 2023, kdy pracovníci mise ověřili 1974 zabitých a 6651 zraněných.

Mise zároveň dlouhodobě upozorňuje na fakt, že skutečný počet obětí bude zřejmě podstatně vyšší. A zmiňuje, že nemohla ověřit a započítat všechny hlášené oběti, zejména hned po začátku ruské invaze a v některých městech, jako je třeba ukrajinský Mariupol, o který svedly obě země těžké boje na začátku plnohodnotné války. Toto město nyní okupují Rusové.

Zhoršení ochrany civilistů

„Nárůst civilních obětí o 31 procent ve srovnání s rokem 2024 představuje výrazné zhoršení v ochraně civilistů,“ zdůraznila vedoucí HRMMU Danielle Bellová. „Naše monitorování ukazuje, že tento nárůst nezpůsobily pouze intenzivnější boje podél frontové linie, ale také rozšířenější používání zbraní dlouhého doletu, které vystavilo civilisty v celé zemi zvýšenému riziku,“ dodala.

Zbraně dlouhého doletu v podobě střel a bezpilotních letounů mají dle HRMMU v loňském roce na Ukrajině na svědomí 35 procent civilních obětí – zabily 682 lidí a 4443 jich zranily. To představuje nárůst o 65 procent ve srovnání s rokem předešlým, kdy zabily 531 lidí a 2569 jich zranily, podotkla mise.

Podle HRMMU se loni – oproti předloňskému roku – zvýšil také počet obětí útoků dronů krátkého doletu, a to o 120 procent. V roce 2025 tyto útoky zabily 577 lidí a 3288 jich zranily, o rok dříve připravily o život 226 civilistů a 1528 jich zranily.

