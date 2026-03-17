Ukrajina navyšuje výrobu dronů – interceptorů, zájem mají i arabské státy

Ukrajinské firmy zvyšují výrobní kapacity takzvaných interceptorů, tedy zbraní na ochranu proti ruským útokům raketami a drony. Velký zájem projevily arabské státy Perského zálivu, aktuálně pod palbou íránské munice, kterou používají právě Rusové. Kyjevská vláda zatím neuvolnila zákaz prodeje do zahraničí, o velkých kontraktech se ale od minulého týdne vyjednává.
Dron-interceptor je symbolem moderní války, která sází na nízkou cenu a efektivitu. Vzlétnout může v podstatě odkudkoliv. Pilot na obrazovce sleduje okolí, hlídá kvalitu signálu.
S vyhledáním cíle pomáhá navigátor, který na bojišti dostává informace od radarové jednotky, pak už stačí nepřátelský letoun odhalit a dohnat. V dostatečné blízkosti pilot nakonec odpálí nálož.
„Lítá zpravidla ve výšce pěti kilometrů. V případě potřeby může ještě vystoupat. Cíle sestřeluje zhruba ve vzdálenosti deseti až dvaceti kilometrů,“ popisuje mluvčí firmy Wild Hornets Alex Roslin.
Rychlost přes 300 kilometrů v hodině a dobrá manévrovatelnost
Interceptory vycházejí z technologie FPV dronů. Mají čtyři motory s větším výkonem a karbonový rám s delšími rameny. Oproti FPV mají vrtule zajistit spíše rychlost než stabilitu a baterie musí vydržet pronásledování nepřátelského dronu.
V prostřední části pak některé interceptory obsahují fragmentační nálož nebo kumulativní hlavici. Na vrchu dronu je schovaná kamera.
Nová verze dronu Sting je schopna letět rychlostí více než 320 kilometrů v hodině. Ve vzduchu je dobře manévrovatelný, může rychle stoupat a klesat, podobně jako FPV drony.
Ukrajinci navyšují výrobu, prioritou je obrana
Za deset měsíců aktivního užívání na bojišti tento dron napočítal skoro čtyři tisíce sestřelů ruských útočných a pozorovacích letounů. V závislosti na modelu se cena pohybuje v přepočtu do čtyřiceti tisíc korun, ruská Geraň stojí zhruba kolem milionu.
„Můžeme vyrobit kolem deseti tisíc dronů Sting za měsíc. Produkci neustále navyšujeme, ale naší prioritou zůstává ukrajinská obrana,“ dodává Roslin.
Vývoj interceptorů přesto nestojí na místě. Ruská armáda vymýšlí způsoby, jak tyto drony obelstít, zvyšuje například rychlost svých útočných letounů. Válka je tak neustálý boj o technologickou nadřazenost.