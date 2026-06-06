Při izraelském útoku zemřelo několik libanonských vojáků


6. 6. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, Times of Israel

Několik libanonských vojáků, včetně jednoho důstojníka, zahynulo při izraelském úderu na vojenské vozidlo na jihu Libanonu. Podle agentury Reuters to oznámila libanonská armáda. Jeruzalém se k incidentu zatím nevyjádřil. Libanonská armáda se historicky nezapojuje do střetů mezi židovským státem a teroristickým hnutím Hizballáh.

K úderu podle sdělení armády došlo na dopravním úseku Nabatíja-Chardálí. Libanonské bezpečnostní zdroje citované arabskými médii uvádějí, že důstojník měl hodnost plukovníka a že byl zabit spolu se svým řidičem. Ani jeden z nich nebyl bezprostředně identifikován, píše server Times of Israel (ToI).

Izraelské síly v sobotu vyzvaly obyvatele pěti lokalit v jižním Libanonu, aby okamžitě opustili své domovy před zahájením vojenských operací proti Hizballáhu. Obyvatelé obcí Áramtá, Mašghara, Kafr Húna, Sudžud a Ansaríja mají uprchnout na sever za řeku Zahrání.

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Ilustrační foto – dopady izraelského útoku na Libanon

Izraelští vojáci jsou podle mluvčího armády „nuceni v oblasti jednat tvrdě vzhledem k přítomnosti teroristického Hizballáhu, což porušuje dohodu o příměří“. „Izraelské obranné síly vám nechtějí ublížit,“ vzkázal Libanoncům mluvčí.

Proíránský Hizballáh se 2. března vzdušnými údery na Izrael zapojil do války, kterou 28. února zahájily izraelsko-americké útoky na Írán. Libanonská vláda údery Hizballáhu ihned odsoudila. Jeruzalém na ostřelování odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní invazí na jih sousední země.

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Dům zničený při jednom z izraelských úderů na jihu Libanonu

Boje pokračují navzdory příměří

V dubnu se země dohodly na zastavení bojů, které bylo následně v květnu prodlouženo, násilí však pokračovalo.

Zástupci Libanonu a Izraele se ve středu večer ve Washingtonu dohodli na novém příměří, které podporují Spojené státy. Šéf Hizballáhu Naím Kásim ale ve čtvrtek dohodu o prodloužení příměří mezi Izraelem a Libanonem odmítl a označil ji za kapitulaci. Klid zbraní podle něj musí zahrnovat i jih Libanonu, kde jsou nyní izraelští vojáci.

Hizballáh se také odmítá odzbrojit, o což usiluje libanonská vláda a což požaduje židovský stát pro zaručení vlastní bezpečnosti. Podle šíitského hnutí by zánik jeho ozbrojeného křídla, které je nejsilnější vojenskou silou v zemi, jen snížil schopnost země čelit izraelské agresi.

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Křižácká pevnost Beaufort v Libanonu na snímku z 27. května

Od začátku nového kola války 2. března izraelské údery v Libanonu podle místních úřadů zabily přes 3500 lidí. Izraelská armáda přišla o 27 vojáků. Kvůli konfliktu muselo opustit své domovy více než 1,2 milionu Libanonců.

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