Při izraelském útoku zemřelo několik libanonských vojáků

Několik libanonských vojáků, včetně jednoho důstojníka, zahynulo při izraelském úderu na vojenské vozidlo na jihu Libanonu. Podle agentury Reuters to oznámila libanonská armáda. Jeruzalém se k incidentu zatím nevyjádřil. Libanonská armáda se historicky nezapojuje do střetů mezi židovským státem a teroristickým hnutím Hizballáh.
K úderu podle sdělení armády došlo na dopravním úseku Nabatíja-Chardálí. Libanonské bezpečnostní zdroje citované arabskými médii uvádějí, že důstojník měl hodnost plukovníka a že byl zabit spolu se svým řidičem. Ani jeden z nich nebyl bezprostředně identifikován, píše server Times of Israel (ToI).
Izraelské síly v sobotu vyzvaly obyvatele pěti lokalit v jižním Libanonu, aby okamžitě opustili své domovy před zahájením vojenských operací proti Hizballáhu. Obyvatelé obcí Áramtá, Mašghara, Kafr Húna, Sudžud a Ansaríja mají uprchnout na sever za řeku Zahrání.
Izraelští vojáci jsou podle mluvčího armády „nuceni v oblasti jednat tvrdě vzhledem k přítomnosti teroristického Hizballáhu, což porušuje dohodu o příměří“. „Izraelské obranné síly vám nechtějí ublížit,“ vzkázal Libanoncům mluvčí.
Proíránský Hizballáh se 2. března vzdušnými údery na Izrael zapojil do války, kterou 28. února zahájily izraelsko-americké útoky na Írán. Libanonská vláda údery Hizballáhu ihned odsoudila. Jeruzalém na ostřelování odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní invazí na jih sousední země.
Boje pokračují navzdory příměří
V dubnu se země dohodly na zastavení bojů, které bylo následně v květnu prodlouženo, násilí však pokračovalo.
Zástupci Libanonu a Izraele se ve středu večer ve Washingtonu dohodli na novém příměří, které podporují Spojené státy. Šéf Hizballáhu Naím Kásim ale ve čtvrtek dohodu o prodloužení příměří mezi Izraelem a Libanonem odmítl a označil ji za kapitulaci. Klid zbraní podle něj musí zahrnovat i jih Libanonu, kde jsou nyní izraelští vojáci.
Hizballáh se také odmítá odzbrojit, o což usiluje libanonská vláda a což požaduje židovský stát pro zaručení vlastní bezpečnosti. Podle šíitského hnutí by zánik jeho ozbrojeného křídla, které je nejsilnější vojenskou silou v zemi, jen snížil schopnost země čelit izraelské agresi.
Od začátku nového kola války 2. března izraelské údery v Libanonu podle místních úřadů zabily přes 3500 lidí. Izraelská armáda přišla o 27 vojáků. Kvůli konfliktu muselo opustit své domovy více než 1,2 milionu Libanonců.