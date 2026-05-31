Izraelská armáda pronikla na jihu Libanonu nejhlouběji od roku 2000, píše AP

Izraelská armáda v neděli oznámila dobytí křižácké pevnosti Beaufort na jihu Libanonu. Podle agentury AP se jedná o nejhlubší průnik do libanonského vnitrozemí od roku 2000, kdy Izrael stáhnul své jednotky z jižního Libanonu a ukončil tak téměř osmnáct let trvající okupaci tohoto území. Dobytí pevnosti postavené na strategicky významné hoře předcházelo několik dnů intenzivních bojů mezi izraelskou armádou a militantním hnutím Hizballáh a také izraelské vzdušné údery na okolní vesnice.
Pevnost pocházející z 12. století je jednou z kulturních památek, které UNESCO zapsalo na seznam míst se zvýšenou ochranou v dobách ozbrojených konfliktů. Libanonský ministr kultury Ghassán Salamé v pátek uvedl, že izraelské údery na jihu země ohrožují významné historické památky. Pevnost Beaufort podle něj přímo zasáhly. Izraelská armáda pevnost do roku 2000 využívala jako svoji základnu.
Podle armády židovského státu se v oblasti pevnosti nacházela „významná“ infrastruktura Hizballáhu. Hnutí odtud na Izrael a jeho vojáky v jižním Libanonu odpálilo stovky raket, uvedla armáda podle serveru The Times of Israel. Armáda dodala, že jednotky v jižním Libanonu zahájily útočné operace s cílem rozšířit existující „obrannou linii“.
Libanonský premiér Naváf Salám v sobotu v televizním projevu kritizoval izraelskou invazi do země i letecké údery, které židovský stát v Libanonu podniká. Dodal, že Izrael se snaží „zničit libanonskou paměť a vymazat historii jeho lidu“. Zdůraznil, že libanonská vláda udělá vše ve svých silách, aby dosáhla příměří, stažení Izraele ze země a návratu vysídlených osob domů.
Boje vypukly po začátku války v Íránu
Libanonské teroristické hnutí Hizballáh se 2. března vzdušnými údery na Izrael zapojilo do války, kterou 28. února rozpoutaly izraelsko-americké útoky na Írán. Libanonská vláda údery Hizballáhu ihned odsoudila. Izrael na ostřelování odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní invazí v jižním Libanonu, kde okupuje část území a vytvořil tam nárazníkovou zónu.
Konflikt pokračuje navzdory příměří, které vstoupilo v platnost v polovině dubna. Libanonská vláda, která do války není zapojena, ale usiluje o její ukončení.
Podle údajů libanonského ministerstva zdravotnictví zahynulo od 2. března při izraelských úderech nejméně 3371 lidí. Více než 1,2 milionu obyvatel Libanonu muselo opustit své domovy. Na jihu Libanonu nebo u izraelsko-libanonských hranic zahynulo v tomto období podle agentury AP 24 izraelských vojáků. Při vzdušných úderech Hizballáhu zemřeli na severu Izraele dva civilisté.