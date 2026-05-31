Izraelská armáda pronikla na jihu Libanonu nejhlouběji od roku 2000, píše AP


31. 5. 2026Aktualizovánopřed 55 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Izraelská armáda v neděli oznámila dobytí křižácké pevnosti Beaufort na jihu Libanonu. Podle agentury AP se jedná o nejhlubší průnik do libanonského vnitrozemí od roku 2000, kdy Izrael stáhnul své jednotky z jižního Libanonu a ukončil tak téměř osmnáct let trvající okupaci tohoto území. Dobytí pevnosti postavené na strategicky významné hoře předcházelo několik dnů intenzivních bojů mezi izraelskou armádou a militantním hnutím Hizballáh a také izraelské vzdušné údery na okolní vesnice.

Pevnost pocházející z 12. století je jednou z kulturních památek, které UNESCO zapsalo na seznam míst se zvýšenou ochranou v dobách ozbrojených konfliktů. Libanonský ministr kultury Ghassán Salamé v pátek uvedl, že izraelské údery na jihu země ohrožují významné historické památky. Pevnost Beaufort podle něj přímo zasáhly. Izraelská armáda pevnost do roku 2000 využívala jako svoji základnu.

Podle armády židovského státu se v oblasti pevnosti nacházela „významná“ infrastruktura Hizballáhu. Hnutí odtud na Izrael a jeho vojáky v jižním Libanonu odpálilo stovky raket, uvedla armáda podle serveru The Times of Israel. Armáda dodala, že jednotky v jižním Libanonu zahájily útočné operace s cílem rozšířit existující „obrannou linii“.

Libanonský premiér Naváf Salám v sobotu v televizním projevu kritizoval izraelskou invazi do země i letecké údery, které židovský stát v Libanonu podniká. Dodal, že Izrael se snaží „zničit libanonskou paměť a vymazat historii jeho lidu“. Zdůraznil, že libanonská vláda udělá vše ve svých silách, aby dosáhla příměří, stažení Izraele ze země a návratu vysídlených osob domů.

Libanonský premiér obvinil Izrael z totálního ničení obcí a nuceného vysidlování
Libanonský premiér Naváf Salám (duben 2026)

Boje vypukly po začátku války v Íránu

Libanonské teroristické hnutí Hizballáh se 2. března vzdušnými údery na Izrael zapojilo do války, kterou 28. února rozpoutaly izraelsko-americké útoky na Írán. Libanonská vláda údery Hizballáhu ihned odsoudila. Izrael na ostřelování odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní invazí v jižním Libanonu, kde okupuje část území a vytvořil tam nárazníkovou zónu.

Konflikt pokračuje navzdory příměří, které vstoupilo v platnost v polovině dubna. Libanonská vláda, která do války není zapojena, ale usiluje o její ukončení.

Podle údajů libanonského ministerstva zdravotnictví zahynulo od 2. března při izraelských úderech nejméně 3371 lidí. Více než 1,2 milionu obyvatel Libanonu muselo opustit své domovy. Na jihu Libanonu nebo u izraelsko-libanonských hranic zahynulo v tomto období podle agentury AP 24 izraelských vojáků. Při vzdušných úderech Hizballáhu zemřeli na severu Izraele dva civilisté.

„Viděli jsme všechny podoby války,“ řekl ČT malíř z jižního Libanonu
Kouř po izraelském úderu na jihu Libanonu, 29. května 2026

Výběr redakce

Poslední legální opoziční strana v Rusku čelí rostoucímu tlaku

Poslední legální opoziční strana v Rusku čelí rostoucímu tlaku

před 1 hhodinou
Obce žádají spravedlivější podíl z daní. Senátoři se chtějí obrátit na Ústavní soud

Obce žádají spravedlivější podíl z daní. Senátoři se chtějí obrátit na Ústavní soud

před 2 hhodinami
Hegseth na bezpečnostní konferenci v Singapuru varoval před čínským zbrojením

Hegseth na bezpečnostní konferenci v Singapuru varoval před čínským zbrojením

před 12 hhodinami
Do Čech dorazily první bouřky, výstraha platí i pro neděli

Do Čech dorazily první bouřky, výstraha platí i pro neděli

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Úhrady za zdravotní péči mají vzrůst, podmínkou je dalších 25 miliard od státu

Úhrady za zdravotní péči mají vzrůst, podmínkou je dalších 25 miliard od státu

před 13 hhodinami
Dodávky ropy přes Hormuz se možná nevrátí na předválečnou úroveň, uvádí CNBC

Dodávky ropy přes Hormuz se možná nevrátí na předválečnou úroveň, uvádí CNBC

před 15 hhodinami
Válka v Súdánu vyhnala celé komunity a zničila infrastrukturu, říká šéf Lékařů bez hranic

Válka v Súdánu vyhnala celé komunity a zničila infrastrukturu, říká šéf Lékařů bez hranic

před 15 hhodinami
Na Kubě dochází už i pitná voda. USA pokračují v ekonomickém nátlaku

Na Kubě dochází už i pitná voda. USA pokračují v ekonomickém nátlaku

před 16 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Arktida má za sebou bod zlomu. Na staletí se tam mění životní podmínky

Nová studie naznačuje, že změna chemického složení Severního ledového oceánu způsobená klimatickými změnami narušuje tamní potravní řetězec. Podle vědců je situace v dalších stovkách až tisících letech nezvratná.
před 12 mminutami

Po vítězství PSG nad Arsenalem vypukly ve Francii násilnosti

Francouzská policie zadržela 416 lidí po násilnostech, které vypukly po sobotním vítězství fotbalového klubu Paris Saint-Germain (PSG) nad anglickým Arsenalem ve finále Ligy mistrů. Největší nepokoje propukly v Paříži, kde policisté zadrželi přes 280 osob. Výrazně klidnější byla atmosféra v Budapešti, kde se finálový zápas ligy konal. Informovala o tom agentura AFP.
08:27Aktualizovánopřed 33 mminutami

Izraelská armáda pronikla na jihu Libanonu nejhlouběji od roku 2000, píše AP

Izraelská armáda v neděli oznámila dobytí křižácké pevnosti Beaufort na jihu Libanonu. Podle agentury AP se jedná o nejhlubší průnik do libanonského vnitrozemí od roku 2000, kdy Izrael stáhnul své jednotky z jižního Libanonu a ukončil tak téměř osmnáct let trvající okupaci tohoto území. Dobytí pevnosti postavené na strategicky významné hoře předcházelo několik dnů intenzivních bojů mezi izraelskou armádou a militantním hnutím Hizballáh a také izraelské vzdušné údery na okolní vesnice.
07:34Aktualizovánopřed 55 mminutami

Poslední legální opoziční strana v Rusku čelí rostoucímu tlaku

Ruský autoritářský režim dlouhodobě stupňuje represe proti liberálně demokratické straně Jabloko. Ta je v zemi poslední legálně fungující opoziční silou. Desítky jejích členů jsou stíhány z politických důvodů nebo už skončily ve vězení. Další úřady zařadily na seznam takzvaných zahraničních agentů.
před 1 hhodinou

Rakousko-italský Brennerský průsmyk uzavřela protestní akce

Důležitá dálniční dopravní tepna přes rakousko-italský Brennerský průsmyk byla po velkou část soboty až do večera uzavřena kvůli protestní akci. Na rakouské straně dle agentury DPA pro osobní dopravu uzavírka platila od 11:00 do 19:00 a na té italské straně od 10:30 do 20:00. Uzavřena byla i silnice nižší kategorie vedoucí souběžně s dálnicí.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

USA při úderu na loď v Tichém oceánu zabily tři lidi, označily je za pašeráky

Armáda Spojených států v sobotu při útoku na loď na východě Tichého oceánu zabila tři lidi, oznámilo v noci na neděli na síti X velitelství americké armády SOUTHCOM, podle kterého plavidlo provozovaly neupřesněné teroristické organizace. Americká armáda v Karibiku a v Tichém oceánu útočí na plavidla, jejichž posádky považuje za pašeráky drog.
před 3 hhodinami

Kolumbie volí prezidenta, rozhodne se ale zřejmě až ve druhém kole v červnu

Lidé v Kolumbii volí prezidenta na další čtyři roky. Na výběr mají z desítky kandidátů, avšak podle průzkumů mají větší šance jen tři z nich. Žádný z uchazečů ale zřejmě nedostane přes 50 procent hlasů, o nástupci prvního levicového prezidenta Gustava Petra v historii této jihoamerické země tak nejspíš rozhodne až druhé kolo 21. června.
před 6 hhodinami

Libanonský premiér obvinil Izrael z totálního ničení obcí a nuceného vysidlování

Libanonský premiér Naváf Salám v sobotním televizním projevu kritizoval izraelské letecké údery a invazi do Libanonu, informovala agentura AP. Salám obvinil Jeruzalém z taktiky spočívající v totálním ničení měst a vesnic a z masového vysidlování obyvatel. Varoval, že židovský stát nedosáhne bezpečnosti a stability politikou spálené země.
před 11 hhodinami
Načítání...