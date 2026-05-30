„Viděli jsme všechny podoby války,“ řekl ČT malíř z jižního Libanonu


před 44 mminutami|Zdroj: ČT24
Smrt příbuzných, zničené živobytí i své osobní postoje a zkušenosti s válkou přiblížili pro Českou televizi obyvatelé jiholibanonské vesnice Arab Salím, která se několikrát stala cílem izraelských úderů. I přes četné vojenské porážky ze strany Jeruzaléma zůstává teroristické hnutí Hizballáh v regionu hluboce zakořeněné a sympatie k němu nechovají jen šíitští extrémisté.

„Mého synovce roztrhaly rakety. Desítky mrtvých v Arab Salím. Všechny podoby války jsme tady viděli na vlastní oči,“ sdělil malíř Alí Mahmúd Šamsuddín.

Terén jižního Libanonu ho před lety uchvátil, a tak si vybudoval dům na kopci, aby měl výhled a inspiraci pro své obrazy. To ale ještě malíř Šamsuddín nevěděl, že ze svého balkonu bude sledovat válku. Izraelská raketa přímo naproti zasáhla dům, který patřil jeho příbuzným.

I přes četné izraelské výzvy k evakuaci Šamsuddín vesnici neopustil a tato zkušenost se propsala i do jeho děl – některá podle něj už zůstanou černobílá. I když pochází z šíitské rodiny, zakládá si na tom, že není věřící. Nicméně hrůzy, které viděl, ho vedou k podpoře hnutí Hizballáh, které počátkem března válku proti Izraeli rozpoutalo.

Izrael udeřil na Bejrút a jih Libanonu
Výbuch budovy v Týru v jižním Libanonu po izraelském útoku 28. května 2026

„Pokud je hlavním cílem Hizballáhu boj proti Izraeli, tak je podporuji a všechny naše odlišnosti házím za hlavu,“ prohlašuje Šamsuddín.

Podobně to vnímá velká část Libanonců. I přes neshody s Hizballáhem mu v posledním prosincovém průzkumu vyjádřilo podporu 18 procent obyvatel, na 45 procent si pak nepřeje, aby hnutí odevzdalo své zbraně tak, jak o tom s židovským státem vyjednává centrální vláda v Bejrútu.

Izrael vyzval k evakuaci libanonského území jižně od řeky Zahrání
Příslušníci izraelské armády, snímek ze 4. května 2026

Boje pokračují i přes příměří

Navzdory příměří prodlouženému do konce června na jihu Libanonu boje pokračují. Požár po jednom z úderů zničil ve vesnici Arab Salím i supermarket Husseina Hajdara. „Nikdy odsud neodejdu. Žádný útok mě nezastaví. Když mi vybombardují obchod, otevřu druhý. A když zničí i ten, otevřu třetí a čtvrtý,“ deklaruje Hajdar.

On sám vnímá Hizballáh jako jedinou sílu schopnou vzdorovat Izraeli. Státní moci nevěří, tvrdí, že Bejrút šíitské obyvatelstvo dlouhodobě opomíjí. „Proto říkám, že tady má hnutí podporu devadesáti nebo možná i sta procent místních. Tato země patří nám,“ míní Hajdar.

Izraelská armáda překročila žlutou linii na jihu Libanonu, píší média
Následky izraelského náletu na obec v jižním Libanonu (snímek z 26. 05. 2026)

Složité operace jen někde, chce Vojtěch. Lidé mohou za péčí jezdit dál

Ruský dron zasáhl dům v Rumunsku, evropští státníci žádají mezinárodní odpověď

Kombinovaná výuka na ZŠ končí, oznámilo ministerstvo školství

Putinovo úsilí o oddálení stárnutí je nyní státní prioritou, píše WSJ

Motorista Beran se vzdal poslaneckého mandátu, vrátí se k diplomacii

EU uvolní Maďarsku přes 16 miliard zmrazených eur, země se zavázala k reformám

Finské bunkry inspirují nejen Evropu. Jsou v nich hřiště i bazény

Sněmovna nedokončila schvalování novely o podpoře bydlení

Aktuálně z rubriky Svět

Při izraelských útocích v Libanonu bylo zabito jedenáct lidí

Při pátečních izraelských útocích ve třech oblastech jižního Libanonu bylo zabito jedenáct osob, včetně záchranáře a syrského občana. Uvedlo to podle agentury AFP libanonské ministerstvo zdravotnictví. Dalších osm lidí bylo zraněno, včetně dalšího záchranáře. Úřady útoky označily za hrubé porušení humanitárního práva.
02:16Aktualizovánopřed 27 mminutami

Británie chce víc rozpoznávat tváře a pomocí AI odhadovat věk imigrantů

Británie vyvíjí kontroverzní nástroj pro svou zpřísňující se azylovou politiku. Za pomoci umělé inteligence chce od léta 2027 odhadovat věk imigrantů, u kterých není jisté, že jsou nezletilí. Vládní data ukazují, že současný systém je náchylný k chybám, a analýza fotografií má situaci zlepšit. Kromě toho plánují úřady rozšířit i využívání systému rozpoznávání tváří.
před 1 hhodinou

Američtí a kubánští generálové se setkali na základně Guantánamo

Vysocí američtí a kubánští vojenští představitelé se v pátek setkali na americké námořní základně v zátoce Guantánamo na Kubě. Šéf amerického vojenského velitelství pro Střední a Jižní Ameriku a Karibik (SOUTHCOM) generál Francis Donovan krátce jednal s kubánskou delegací o bezpečnostních otázkách. Uvedla to americká armáda na síti X. Kubánské ozbrojené síly následně na facebooku potvrdily, že se jednání skutečně uskutečnilo.
před 5 hhodinami

Trump přidal své jméno na Kennedyho centrum nezákonně, rozhodl soud

Jméno současného amerického prezidenta Donalda Trumpa bylo na Kennedyho centrum ve Washingtonu přidáno nezákonně, rozhodl v pátek americký federální soud. O přejmenování kulturního centra může rozhodnout jen Kongres a nikoli správní rada centra, dodal soud. Rovněž uvedl, že rada v březnu uzavřela centrum neoprávněně, napsala agentura AP. Trump v příspěvku na své sociální síti Truth Social rozhodnutí soudu ostře zkritizoval.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Louisiana schválila změnu volebních obvodů, která nahrává republikánům

Zákonodárci amerického státu Louisiana v pátek schválili přerozdělení volebních obvodů, které má v podzimních kongresových volbách pomoci republikánům prezidenta Donalda Trumpa. Změna pravidel ruší jeden ze dvou volebních obvodů s převahou černošského obyvatelstva, v nichž tradičně získávají mandát demokraté, informovala agentura AP. Úprava podle ní přichází měsíc poté, co Nejvyšší soud USA zrušil dosavadní rozdělení volebních obvodů ve státě jako nelegální úpravu na základě rasového složení.
před 11 hhodinami

Kanaďan se přiznal, že pomohl ke 14 sebevraždám. Balíčků s jedem rozeslal přes tisíc

Kanaďan obžalovaný kvůli smrti čtrnácti lidí se v pátek u soudu přiznal, že jim pomohl k sebevraždám prodejem jedovatých látek. Přiznání mu zajistí nižší trest, neboť výměnou žalobci stáhli vážnější obvinění z vražd, podotkl zpravodajský web BBC. Muž rozesílal balíčky s jedem do celého světa, podle úřadů jich poslal asi 1200 do 41 zemí, často lidem, s nimiž se seznámil na internetových diskuzních fórech věnovaných sebevraždám.
před 12 hhodinami

Ruský dron zasáhl dům v Rumunsku, evropští státníci žádají mezinárodní odpověď

Ruský dron v noci na pátek během útoku proti Ukrajině zasáhl na jihovýchodě Rumunska panelový dům. Informovaly o tom rumunské úřady a NATO. Na budově ve městě Galac u hranic s Ukrajinou jsou značné škody, dva lidé utrpěli lehká zranění. Rumunské ministerstvo obrany upřesnilo, že ruský dron se zřítil na střechu domu, explodoval a způsobil požár. Tamní diplomacie incident označila za závažnou a nezodpovědnou eskalaci ze strany Moskvy. V reakci Bukurešť uzavřela ruský konzulát. Útok odsoudilo NATO i unijní představitelé.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
