Izrael udeřil na jih Libanonu, Sidón už nezvládá uprchlíky


Zdroj: Times of Israel, Reuters, ČTK, BBC

Izraelská armáda zahájila sérii útoků na infrastrukturu teroristického hnutí Hizballáh na jihu Libanonu. Civilisté byli předem vyzváni k evakuaci. Podle libanonské armády během úderu zemřel jeden její voják. Izraelské síly čelí útokům dronů ze strany Hizballáhu.

Záběry z Týrosu ukazují noční exploze a požáry, silnice plné kouře a nejméně jedno vozidlo zachvácené požárem. Za denního světla byla natočena mohutná ohnivá koule poblíž výškových obytných budov a nad panorama města vyslala houbovitý sloup kouře.

Videa na sociálních sítích z jednoho z největších libanonských měst ukazují také davy lidí shromážděné kolem zřícených budov. „Šel jsem do přístavu vedle pláže a byla tam spousta lidí,“ řekl BBC dvaapadesátiletý vlastník kavárny Rida. „Lidé si sbalili věci. Všichni se bojí.“ Údery hlásí i město Nabatíja.

Izraelská armáda ve středu večer vyzvala obyvatele jižního Libanonu k evakuaci na sever od řeky Zahrání, území směrem na jih nyní považuje za bojovou zónu. Opatření se týká asi 300 měst a obcí. Řeka leží přibližně 45 kilometrů od izraelských hranic.

Izrael vyzval k evakuaci libanonského území jižně od řeky Zahrání
Příslušníci izraelské armády, snímek ze 4. května 2026

Izraelské síly ve středu uvedly, že zasáhnou „s extrémní silou“ a obvinily Hizballáh z opakovaného porušování příměří. Hizballáh, jenž viní z porušování klidu zbraní naopak Jeruzalém, sdělil, že se jeho bojovníci ve středu střetli s izraelskými jednotkami.

Úředníci a humanitární pracovníci oznámili, že Sidón, což je pobřežní město jižně od Bejrútu, nadále nedokáže absorbovat rostoucí příliv vysídlených rodin. Vyzvali proto civilisty, aby se přestěhovali do údolí Bikáa a do oblasti Mount Libanon dále na východ, píše BBC.

Izrael spustil „gazafikaci“ jihu Libanonu
Dům zničený při jednom z izraelských úderů na jihu Libanonu

Mírové rozhovory

V pátek se očekávají rozhovory mezi libanonskou a izraelskou vojenskou delegací v Pentagonu. Nové kolo přímých jednání s cílem ukončit nepřátelské akce je pak naplánováno na příští týden, informoval server Times of Israel.

Rozhovorů se zúčastní delegace složená ze šesti libanonských důstojníků v čele s ředitelem operací armády Georgesem Rizkalláhem. Libanonský vojenský zdroj agentuře AFP sdělil, že delegace „zdůrazní potřebu příměří a představí armádní plán na státní monopol na zbraně a rozšíření státní moci po celé zemi“.

Podle libanonského ministerstva zdravotnictví si nejnovější kolo bojů mezi Izraelem a Hizballáhem v Libanonu vyžádalo více než tři tisíce životů. Několik stovek z nich bylo údajně zabito během křehkého příměří zprostředkovaného USA.

Štáb ČT natáčel v klíčové baště Hizballáhu
Vjezd do Týru

Čísla nerozlišují mezi civilisty a bojovníky, ačkoli zdroje obeznámené s údaji o obětech samotného Hizballáhu uvedly, že někteří bojovníci této teroristické skupiny v nich nejsou zahrnuti, upozornil Times of Israel.

Židovský stát uvádí, že ve stejném období bylo na obou stranách hranice zabito 23 jeho vojáků a čtyři izraelští civilisté.

Izraelská armáda tvrdí, že od začátku konfliktu s Íránem zabila dva tisíce agentů Hizballáhu, včetně stovek členů elitní jednotky Radwan.

Komise udělila Temu miliardovou pokutu

Evropská komise ve čtvrtek uložila čínské společnosti Temu pokutu ve výši 200 milionů eur (4,9 miliardy korun) za porušení nařízení o digitálních službách (DSA). Důkazy, které má komise k dispozici, naznačují, že spotřebitelé v EU se na platformě Temu s velkou pravděpodobností setkávají s nelegálním a nebezpečným zbožím.
V Brazílii padlo loni nejméně stromů od roku 2019

Odlesňování v Brazílii, kde se nachází největší část Amazonie, loni kleslo na nejnižší úroveň od roku 2019, vyplývá ze zprávy tamní monitorovací sítě MapBiomas zveřejněné tento týden. Podle agentury AFP je to zásluha politiky prezidenta Luize Inácia Luly da Silvy.
USA útočily na íránskou základnu. Teherán provedl odvetný úder

Armáda Spojených států potvrdila, že provedla útoky na cíle v jižním Íránu – podle tamních médií byly slyšet tři výbuchy východně od přístavu Bandar Abbás. Washington tvrdí, že údery provedl kvůli sebeobraně a při akci zneškodnil čtyři íránské drony a poškodil vojenský objekt. Íránské revoluční gardy oznámily, že v reakci udeřily na leteckou základnu USA – neupřesnily kde, vzdušné útoky ale hlásí Kuvajt. Jde o druhou takovou operaci v tomto týdnu.
Japonci chtějí kulturní artefakty chránit přesunem na Měsíc

Japonská letecká společnost Japan Airlines (JAL) chce od roku 2028 nabízet přepravu nákladu na Měsíc. V novém projektu plánuje přepravovat předměty kulturní hodnoty, kterým na Zemi hrozí zánik v důsledku klimatických změn, ozbrojených konfliktů či přírodních katastrof. Pokud se záměr uskuteční, JAL se stane první leteckou společností na světě, která bude zajišťovat dopravu nákladu na Měsíc, uvedly agentury Kjódó a The Japan News.
V Česku by se mohly vyrábět zbraně pro USA, uvedl Macinka

Spojené státy by mohly podle ministra zahraničí Petr Macinky (Motoristé) poskytnout českým firmám své technologie a know-how pro výrobu zbraní. Česko by se tak podílelo na doplňování americké zbrojní kapacity. Macinka to řekl českým novinářům ve Washingtonu po jednání s poradcem pro národní bezpečnost amerického viceprezidenta JD Vance Andrewem Bakerem.
Rusko použilo proti Ukrajině balistickou raketu Kinžal

Rusko během noci na čtvrtek zaútočilo na Ukrajinu 147 drony a balistickou raketou Kinžal, informovala na telegramu ukrajinská protivzdušná obrana. Rusko tvrdí, že zlikvidovalo 62 ukrajinských bezpilotních letounů. Kyjev se od února 2022 brání plnohodnotné agresi Moskvy a součástí bojů jsou dronové útoky obou stran konfliktu.
VideoAutoritářské režimy uplácejí zvláštní zpravodaje OSN, zjistila UN Watch

Zpráva neziskové organizace UN Watch odhalila rozsáhlé vměšování autoritářských států do práce zvláštních zpravodajů OSN. U každého pátého z nich vyšetřování poukázalo na přijímání vysokých finančních obnosů a vstřícné vystupování vůči dárcovským zemím. Někteří zpravodajové tak prosazují agendu zemí, jako je Rusko, Čína nebo Katar. OSN se zatím nevyjádřila.
