Izrael udeřil na jih Libanonu, Sidón už nezvládá uprchlíky

Izraelská armáda zahájila sérii útoků na infrastrukturu teroristického hnutí Hizballáh na jihu Libanonu. Civilisté byli předem vyzváni k evakuaci. Podle libanonské armády během úderu zemřel jeden její voják. Izraelské síly čelí útokům dronů ze strany Hizballáhu.
Záběry z Týrosu ukazují noční exploze a požáry, silnice plné kouře a nejméně jedno vozidlo zachvácené požárem. Za denního světla byla natočena mohutná ohnivá koule poblíž výškových obytných budov a nad panorama města vyslala houbovitý sloup kouře.
Videa na sociálních sítích z jednoho z největších libanonských měst ukazují také davy lidí shromážděné kolem zřícených budov. „Šel jsem do přístavu vedle pláže a byla tam spousta lidí,“ řekl BBC dvaapadesátiletý vlastník kavárny Rida. „Lidé si sbalili věci. Všichni se bojí.“ Údery hlásí i město Nabatíja.
Izraelská armáda ve středu večer vyzvala obyvatele jižního Libanonu k evakuaci na sever od řeky Zahrání, území směrem na jih nyní považuje za bojovou zónu. Opatření se týká asi 300 měst a obcí. Řeka leží přibližně 45 kilometrů od izraelských hranic.
Izraelské síly ve středu uvedly, že zasáhnou „s extrémní silou“ a obvinily Hizballáh z opakovaného porušování příměří. Hizballáh, jenž viní z porušování klidu zbraní naopak Jeruzalém, sdělil, že se jeho bojovníci ve středu střetli s izraelskými jednotkami.
Úředníci a humanitární pracovníci oznámili, že Sidón, což je pobřežní město jižně od Bejrútu, nadále nedokáže absorbovat rostoucí příliv vysídlených rodin. Vyzvali proto civilisty, aby se přestěhovali do údolí Bikáa a do oblasti Mount Libanon dále na východ, píše BBC.
Mírové rozhovory
V pátek se očekávají rozhovory mezi libanonskou a izraelskou vojenskou delegací v Pentagonu. Nové kolo přímých jednání s cílem ukončit nepřátelské akce je pak naplánováno na příští týden, informoval server Times of Israel.
Rozhovorů se zúčastní delegace složená ze šesti libanonských důstojníků v čele s ředitelem operací armády Georgesem Rizkalláhem. Libanonský vojenský zdroj agentuře AFP sdělil, že delegace „zdůrazní potřebu příměří a představí armádní plán na státní monopol na zbraně a rozšíření státní moci po celé zemi“.
Podle libanonského ministerstva zdravotnictví si nejnovější kolo bojů mezi Izraelem a Hizballáhem v Libanonu vyžádalo více než tři tisíce životů. Několik stovek z nich bylo údajně zabito během křehkého příměří zprostředkovaného USA.
Čísla nerozlišují mezi civilisty a bojovníky, ačkoli zdroje obeznámené s údaji o obětech samotného Hizballáhu uvedly, že někteří bojovníci této teroristické skupiny v nich nejsou zahrnuti, upozornil Times of Israel.
Židovský stát uvádí, že ve stejném období bylo na obou stranách hranice zabito 23 jeho vojáků a čtyři izraelští civilisté.
Izraelská armáda tvrdí, že od začátku konfliktu s Íránem zabila dva tisíce agentů Hizballáhu, včetně stovek členů elitní jednotky Radwan.
