V Česku by se mohly vyrábět zbraně pro USA, uvedl Macinka


před 27 mminutami|Zdroj: ČTK
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Spojené státy by mohly podle ministra zahraničí Petr Macinky (Motoristé) poskytnout českým firmám své technologie a know-how pro výrobu zbraní. Česko by se tak podílelo na doplňování americké zbrojní kapacity. Macinka to řekl českým novinářům ve Washingtonu po jednání s poradcem pro národní bezpečnost amerického viceprezidenta JD Vance Andrewem Bakerem.

Česká vláda si podle Macinky s americkou administrativou politicky i ideologicky rozumí, což jí dává výhodu pro rozvoj vzájemných vztahů nad rámec běžné politické agendy. „Máme shodný pohled na svět, který třeba oni nemají úplně se všemi politiky z Evropy nebo se všemi vládami Evropy. S námi ho mají, a proto ta debata je zajímavá,“ řekl Macinka.

Zmínil program, ve kterém si Američané vybírají spojenecké země, kde by mohli doplnit svou zbrojní kapacitu. „Což je obrovská příležitost pro české firmy a pro český zbrojní průmysl, kdy Američané jsou ochotni nám poskytnout nějaké technologie a nějaké know-how k tomu, aby byly tyto věci vyráběny v českých společnostech a tím doplňovali tu kapacitu, kterou třeba oni mají teď nedostatečnou,“ uvedl ministr.

Šéf české diplomacie je ve Spojených státech od úterý, kdy v New Yorku promluvil na zasedání Rady bezpečnosti OSN. Následně se přesunul do Washingtonu, kde se setkal s Bakerem nebo se zástupci think-tanku The Heritage Foundation. Ve čtvrtek by měl mít v programu jednání na amerických ministerstvech zahraničí a obrany.

Velmoci musí přijmout limity vlastní moci, řekl Macinka Radě bezpečnosti OSN
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé)

Výběr redakce

Autoritářské režimy uplácejí zvláštní zpravodaje OSN, zjistila UN Watch

VideoAutoritářské režimy uplácejí zvláštní zpravodaje OSN, zjistila UN Watch

před 3 hhodinami
Generace Nika ukazuje dospívání na válkou zmítané Ukrajině

VideoGenerace Nika ukazuje dospívání na válkou zmítané Ukrajině

před 3 hhodinami
Antisemitismus je na vzestupu, říká bývalý sovětský disident Natan Šaransky

Antisemitismus je na vzestupu, říká bývalý sovětský disident Natan Šaransky

před 4 hhodinami
Dostavba dálnice D35 se zpozdí o dva roky

VideoDostavba dálnice D35 se zpozdí o dva roky

před 13 hhodinami
Magyar se kvůli zmrazeným evropským fondům v pátek sejde s von der Leyenovou

Magyar se kvůli zmrazeným evropským fondům v pátek sejde s von der Leyenovou

před 13 hhodinami
Zelenskyj žádá Trumpa o rakety protivzdušné obrany, píší média

Zelenskyj žádá Trumpa o rakety protivzdušné obrany, píší média

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
USA chtějí posílat Američany s rizikem eboly do Keni, píše NYT

USA chtějí posílat Američany s rizikem eboly do Keni, píše NYT

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Ministerstvo zemědělství nadále vyplácí dotace Agrofertu, zjistil Deník N

Ministerstvo zemědělství nadále vyplácí dotace Agrofertu, zjistil Deník N

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Japonci chtějí kulturní artefakty chránit přesunem na Měsíc

Japonská letecká společnost Japan Airlines (JAL) chce od roku 2028 nabízet přepravu nákladu na Měsíc. V novém projektu plánuje přepravovat předměty kulturní hodnoty, kterým na Zemi hrozí zánik v důsledku klimatických změn, ozbrojených konfliktů či přírodních katastrof. Pokud se záměr uskuteční, JAL se stane první leteckou společností na světě, která bude zajišťovat dopravu nákladu na Měsíc, uvedly agentury Kjódó a The Japan News.
před 24 mminutami

V Česku by se mohly vyrábět zbraně pro USA, uvedl Macinka

Spojené státy by mohly podle ministra zahraničí Petr Macinky (Motoristé) poskytnout českým firmám své technologie a know-how pro výrobu zbraní. Česko by se tak podílelo na doplňování americké zbrojní kapacity. Macinka to řekl českým novinářům ve Washingtonu po jednání s poradcem pro národní bezpečnost amerického viceprezidenta JD Vance Andrewem Bakerem.
před 27 mminutami

Rusko použilo proti Ukrajině balistickou raketu Kinžal

Rusko během noci na čtvrtek zaútočilo na Ukrajinu 147 drony a balistickou raketou Kinžal, informovala na telegramu ukrajinská protivzdušná obrana. Rusko tvrdí, že zlikvidovalo 62 ukrajinských bezpilotních letounů. Kyjev se od února 2022 brání plnohodnotné agresi Moskvy a součástí bojů jsou dronové útoky obou stran konfliktu.
před 33 mminutami

USA útočily na íránskou základnu. Teherán provedl odvetný úder

Armáda Spojených států potvrdila, že provedla útoky na cíle v jižním Íránu – podle tamních médií byly slyšet tři výbuchy východně od přístavu Bandar Abbás. Washington tvrdí, že údery provedl kvůli sebeobraně a při akci zneškodnil čtyři íránské drony a poškodil vojenský objekt. Íránské revoluční gardy oznámily, že v reakci udeřily na leteckou základnu USA – neupřesnily kde, vzdušné útoky ale hlásí Kuvajt. Jde o druhou takovou operaci v tomto týdnu.
02:19Aktualizovánopřed 1 hhodinou

VideoAutoritářské režimy uplácejí zvláštní zpravodaje OSN, zjistila UN Watch

Zpráva neziskové organizace UN Watch odhalila rozsáhlé vměšování autoritářských států do práce zvláštních zpravodajů OSN. U každého pátého z nich vyšetřování poukázalo na přijímání vysokých finančních obnosů a vstřícné vystupování vůči dárcovským zemím. Někteří zpravodajové tak prosazují agendu zemí, jako je Rusko, Čína nebo Katar. OSN se zatím nevyjádřila.
před 3 hhodinami

Antisemitismus je na vzestupu, říká bývalý sovětský disident Natan Šaransky

Podle bývalého izraelského ministra Natana Šaranského je antisemitismus ve světě na vzestupu. V zemích, jako jsou Spojené státy či Francie, se Židé bojí dávat najevo svou identitu. Šaransky je bývalý sovětský disident a politický vězeň. Na svobodu se dostal v roce 1986 při výměně na takzvaném mostě špionů. V rozhovoru pro Českou televizi uvedl, že izraelskou válku zneužívají státy jako Katar, které antisemitismus záměrně podněcují. Zároveň připustil, že v Gaze i na jihu Libanonu zemřelo více civilistů než teroristů. Rozhovor s ním vedla redaktorka ČT Dominika Vřešťálová.
před 4 hhodinami

Bolivijský prezident podepsal zákon, který usnadní nasazení armády proti demonstracím

Bolivijský prezident Rodrigo Paz podepsal zákon, který usnadňuje nasazení armády proti demonstracím a vyhlášení mimořádného stavu. Uvádí to agentury Reuters a EFE. Město La Paz, v němž sídlí část vládních institucí, již několik týdnů čelí blokádám a demonstracím proti ekonomickým opatřením vlády, protestující požadují odvolání Pazova kabinetu.
před 9 hhodinami

Magyar se kvůli zmrazeným evropským fondům v pátek sejde s von der Leyenovou

Nový maďarský premiér Péter Magyar ve středu uvedl, že se v pátek v Bruselu setká s předsedkyní Evropské komise (EK) Ursulou von der Leyenovou, jednat budou o uvolnění zmrazených evropských fondů. Informovala o tom agentura Reuters. Podle dřívějších zpráv se Magyar v Bruselu pokusí uzavřít významnou politickou dohodu, která by pro Maďarsko odblokovala 10,4 miliardy eur (asi 252,5 miliardy korun) z unijních fondů.
před 13 hhodinami
Načítání...