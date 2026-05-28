Japonci chtějí kulturní artefakty chránit přesunem na Měsíc

Japonská letecká společnost Japan Airlines (JAL) chce od roku 2028 nabízet přepravu nákladu na Měsíc. V novém projektu plánuje přepravovat předměty kulturní hodnoty, kterým na Zemi hrozí zánik v důsledku klimatických změn, ozbrojených konfliktů či přírodních katastrof. Pokud se záměr uskuteční, JAL se stane první leteckou společností na světě, která bude zajišťovat dopravu nákladu na Měsíc, uvedly agentury Kjódó a The Japan News.
Nová služba s názvem Argo Trans-Lunar Heritage Project vzniká ve spolupráci společnosti Jalux ze skupiny JAL a japonského start-upu ispace. Jejím cílem je nabídnout firmám i správám možnost uložit vybrané předměty do speciálních kontejnerů, které budou následně dopraveny na Měsíc.
Název projektu odkazuje k souhvězdí Argo Navis, jež symbolizuje velkou plachetnici pojmenovanou po bájných Argonautech. Organizátoři koncept projektu označili jako „archu plující pro budoucí generace“. Smyslem iniciativy je podle společnosti ispace uchovat cenné kulturní dědictví a doklady lidské činnosti.
Měsíc jako trezor
Projekt vychází z myšlenky, že prostředí Měsíce může sloužit jako bezpečné úložiště kulturně významných předmětů v době, kdy Zemi ohrožují rychlé klimatické a společenské změny. Aerolinky plánují ve spolupráci s místními samosprávami a firmami po celém Japonsku shromažďovat předměty, které odrážejí současnou kulturu, například regionální speciality či výrobky místních podniků.
Vývoj speciálního přepravního kontejneru s názvem Möbius Ark zajistí společnost Jalux. Kontejner bude vybaven vnitřním členěním a materiály odolnými vůči extrémním podmínkám na Měsíci. Dopravu na jeho povrch zajistí firma ispace pomocí svého přistávacího modulu.
Projekt vzniká v době rozvoje japonského kosmického průmyslu, k němuž přispívá mimo jiné snižování nákladů na starty. Odborník na kosmický sektor Josuke Enomoto uvedl, že společnosti, které se dříve touto oblastí nezabývaly, nyní hledají nové obchodní příležitosti prostřednictvím vlastních technologií.
Zároveň však upozornil, že kosmické lety zůstávají pro běžné zákazníky velmi nákladné. Další rozšíření těchto projektů podle něj vyžaduje zvýšení bezpečnosti a technologický pokrok, který umožní další snižování nákladů.
Kosmické časové schránky
Podobné snahy o vyslání poselství do vesmíru už lidstvo v minulosti podniklo, tehdy však s cílem oslovit mimozemské civilizace. Například takzvaná Zlatá deska Voyageru, kterou nesou od roku 1977 sondy Voyager 1 a 2, byla vytvořena jako časová schránka určená případným inteligentním formám života mimo Zemi. Obsahuje zvuky, obrazy i poselství ze Země a má představit rozmanitost života a kultury na naší planetě.
Na desce se nacházejí například nahrávky pozdravů v desítkách jazyků, zvuky přírody, ale také lidské projevy jako smích nebo kroky. Součástí byl i výběr hudby napříč kulturami a historickými obdobími – od skladeb Johanna Sebastiana Bacha a Ludwiga van Beethovena až po tradiční hudbu z různých částí světa či jazz. Nechyběly ani obrazové informace – schémata znázorňující člověka, DNA, Sluneční soustavu nebo každodenní život na Zemi, doplněná o základní fyzikální údaje, které měly umožnit jejich interpretaci.