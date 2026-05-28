Japonci chtějí kulturní artefakty chránit přesunem na Měsíc


před 24 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK, Japan News

Japonská letecká společnost Japan Airlines (JAL) chce od roku 2028 nabízet přepravu nákladu na Měsíc. V novém projektu plánuje přepravovat předměty kulturní hodnoty, kterým na Zemi hrozí zánik v důsledku klimatických změn, ozbrojených konfliktů či přírodních katastrof. Pokud se záměr uskuteční, JAL se stane první leteckou společností na světě, která bude zajišťovat dopravu nákladu na Měsíc, uvedly agentury Kjódó a The Japan News.

Nová služba s názvem Argo Trans-Lunar Heritage Project vzniká ve spolupráci společnosti Jalux ze skupiny JAL a japonského start-upu ispace. Jejím cílem je nabídnout firmám i správám možnost uložit vybrané předměty do speciálních kontejnerů, které budou následně dopraveny na Měsíc.

Název projektu odkazuje k souhvězdí Argo Navis, jež symbolizuje velkou plachetnici pojmenovanou po bájných Argonautech. Organizátoři koncept projektu označili jako „archu plující pro budoucí generace“. Smyslem iniciativy je podle společnosti ispace uchovat cenné kulturní dědictví a doklady lidské činnosti.

Měsíc jako trezor

Projekt vychází z myšlenky, že prostředí Měsíce může sloužit jako bezpečné úložiště kulturně významných předmětů v době, kdy Zemi ohrožují rychlé klimatické a společenské změny. Aerolinky plánují ve spolupráci s místními samosprávami a firmami po celém Japonsku shromažďovat předměty, které odrážejí současnou kulturu, například regionální speciality či výrobky místních podniků.

Vývoj speciálního přepravního kontejneru s názvem Möbius Ark zajistí společnost Jalux. Kontejner bude vybaven vnitřním členěním a materiály odolnými vůči extrémním podmínkám na Měsíci. Dopravu na jeho povrch zajistí firma ispace pomocí svého přistávacího modulu.

Rozsáhlá základna i speciální vozítka. NASA představila detaily plánů pro Měsíc
Vizualizace budoucí měsíční základny

Projekt vzniká v době rozvoje japonského kosmického průmyslu, k němuž přispívá mimo jiné snižování nákladů na starty. Odborník na kosmický sektor Josuke Enomoto uvedl, že společnosti, které se dříve touto oblastí nezabývaly, nyní hledají nové obchodní příležitosti prostřednictvím vlastních technologií.

Zároveň však upozornil, že kosmické lety zůstávají pro běžné zákazníky velmi nákladné. Další rozšíření těchto projektů podle něj vyžaduje zvýšení bezpečnosti a technologický pokrok, který umožní další snižování nákladů.

Kosmické časové schránky

Podobné snahy o vyslání poselství do vesmíru už lidstvo v minulosti podniklo, tehdy však s cílem oslovit mimozemské civilizace. Například takzvaná Zlatá deska Voyageru, kterou nesou od roku 1977 sondy Voyager 1 a 2, byla vytvořena jako časová schránka určená případným inteligentním formám života mimo Zemi. Obsahuje zvuky, obrazy i poselství ze Země a má představit rozmanitost života a kultury na naší planetě.

Voyager 1 odstartoval před 45 lety. Mimozemšťanům by řekl česky „Dobrý den“
Sonda Voyager 1

Na desce se nacházejí například nahrávky pozdravů v desítkách jazyků, zvuky přírody, ale také lidské projevy jako smích nebo kroky. Součástí byl i výběr hudby napříč kulturami a historickými obdobími – od skladeb Johanna Sebastiana Bacha a Ludwiga van Beethovena až po tradiční hudbu z různých částí světa či jazz. Nechyběly ani obrazové informace – schémata znázorňující člověka, DNA, Sluneční soustavu nebo každodenní život na Zemi, doplněná o základní fyzikální údaje, které měly umožnit jejich interpretaci.

Výběr redakce

Autoritářské režimy uplácejí zvláštní zpravodaje OSN, zjistila UN Watch

VideoAutoritářské režimy uplácejí zvláštní zpravodaje OSN, zjistila UN Watch

před 3 hhodinami
Generace Nika ukazuje dospívání na válkou zmítané Ukrajině

VideoGenerace Nika ukazuje dospívání na válkou zmítané Ukrajině

před 3 hhodinami
Antisemitismus je na vzestupu, říká bývalý sovětský disident Natan Šaransky

Antisemitismus je na vzestupu, říká bývalý sovětský disident Natan Šaransky

před 4 hhodinami
Dostavba dálnice D35 se zpozdí o dva roky

VideoDostavba dálnice D35 se zpozdí o dva roky

před 13 hhodinami
Magyar se kvůli zmrazeným evropským fondům v pátek sejde s von der Leyenovou

Magyar se kvůli zmrazeným evropským fondům v pátek sejde s von der Leyenovou

před 13 hhodinami
Zelenskyj žádá Trumpa o rakety protivzdušné obrany, píší média

Zelenskyj žádá Trumpa o rakety protivzdušné obrany, píší média

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
USA chtějí posílat Američany s rizikem eboly do Keni, píše NYT

USA chtějí posílat Američany s rizikem eboly do Keni, píše NYT

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Ministerstvo zemědělství nadále vyplácí dotace Agrofertu, zjistil Deník N

Ministerstvo zemědělství nadále vyplácí dotace Agrofertu, zjistil Deník N

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Japonci chtějí kulturní artefakty chránit přesunem na Měsíc

Japonská letecká společnost Japan Airlines (JAL) chce od roku 2028 nabízet přepravu nákladu na Měsíc. V novém projektu plánuje přepravovat předměty kulturní hodnoty, kterým na Zemi hrozí zánik v důsledku klimatických změn, ozbrojených konfliktů či přírodních katastrof. Pokud se záměr uskuteční, JAL se stane první leteckou společností na světě, která bude zajišťovat dopravu nákladu na Měsíc, uvedly agentury Kjódó a The Japan News.
před 24 mminutami

Vědci vytvořili AI model obezity. Může odhalit řadu problémů

Obezita zkracuje život, ničí orgány a zhoršuje dopady mnoha dalších nemocí. Jenže vědci stále neznají přesný systémový dopad na konkrétní místa v těle. Nyní by tomu mohly pomoci nové technologie.
před 1 hhodinou

Archeologové popsali starověké město, kde bohatství nevedlo k nerovnosti

Indické starověké město Mohendžodaro darovalo lidstvu nejen chov slepic, ale podle nové studie také rovnost. Archeologové popsali, že se už před tisícovkami let vyvíjelo směrem k větší sociální spravedlnosti a nevznikaly v něm žádné skupinky samozvaných elit, které by přebíraly moc.
před 17 hhodinami

Třetina filmových geologů se nedožije závěrečných titulků, odhalila studie

Není to výzkum, který změní svět, ani za něj autoři nedostanou Nobelovu cenu. Ale nová studie popisuje, jak stereotypně se ve filmech popisují vědci v geologických oborech, i to, jak dramaticky v nich tento jinak klidný obor vypadá.
před 19 hhodinami

VideoMalá, modrá, doposud neznámá. Vědci popsali nový druh chobotnice

Mořští biologové pozorovali při ponorech do oceánu v okolí Galapág roku 2015 tvora, kterého do té doby nikdy neviděli. „Je malá, je modrá,“ vykřikli podle záznamů experti, když ho poprvé spatřili na kamerách ponorky EV Nautilus. Teď se zvíře podařilo odchytit a popsat v odborném časopise Zootaxa. Jde o chobotnici, která dostala jméno Microeledone galapagensis. Je velká necelých osm centimetrů a žije v hloubkách kolem sedmnácti set metrů pod hladinou.
před 22 hhodinami

Rozsáhlá základna i speciální vozítka. NASA představila detaily plánů pro Měsíc

Americká kosmická agentura NASA zveřejnila podrobnosti o základně na Měsíci, kterou tam plánuje vystavět. Lunární základnu i s lidskou posádkou chce vybudovat do deseti let.
před 22 hhodinami

VideoZájem o posilující dávky vakcín mezi Čechy klesá, pomoct má očkovací strategie

Ministerstvo zdravotnictví v posledních letech pozoruje klesající zájem lidí o posilující dávky očkování. Pomoct s osvětou má očkovací strategie, kterou schválila už minulá vláda a jíž se drží i nynější ministr Adam Vojtěch (za ANO). Ze zákona je povinné očkování dvěma vakcínami proti devíti nemocem – záškrtu, tetanu, černému kašli, dětské obrně, žloutence typu B, infekcím Hib, spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Mezi pátým a šestým rokem je čas na posilující dávky, na začátku druhého stupně základní školy znovu. Hlídat termíny přeočkování ministerstvo doporučuje s využitím aplikace EZ karta.
včera v 06:30

Trump si myslí, že je Bůh, říká historik Snyder

Historik Timothy Snyder se dlouhodobě kriticky vyjadřuje k současné americké administrativě, Rusku Vladimira Putina a autoritářským režimům po celém světě. Věnoval se tomu také v pořadu Hyde Park Civilizace, kde se s Danielem Stachem bavil o tom, jak znalost historie pomáhá chápat moderní svět.
26. 5. 2026
Načítání...