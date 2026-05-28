Antisemitismus je na vzestupu, říká bývalý sovětský disident Natan Šaransky


Podle bývalého izraelského ministra Natana Šaranského je antisemitismus ve světě na vzestupu. V zemích, jako jsou Spojené státy či Francie, se Židé bojí dávat najevo svou identitu. Šaransky je bývalý sovětský disident a politický vězeň. Na svobodu se dostal v roce 1986 při výměně na takzvaném mostě špionů. V rozhovoru pro Českou televizi uvedl, že izraelskou válku zneužívají státy jako Katar, které antisemitismus záměrně podněcují. Zároveň připustil, že v Gaze i na jihu Libanonu zemřelo více civilistů než teroristů. Rozhovor s ním vedla redaktorka ČT Dominika Vřešťálová.

Navštívil jste řadu amerických univerzit, ale ne všechna setkání byla příjemná. Na jednom z nich po vás dokonce hodili koláč. Jak jste na to zareagoval?

No, když po mně hodili koláč, zareagoval jsem jednoduše tak, že jsem si umyl obličej, vrátil jsem se do sálu a řekl, že to byl velmi chutný koláč. A že doufám, že byl košer, protože jsem trochu ochutnal. Potom se všichni posluchači postavili na mou stranu. Dokonce jsem chtěl, aby se mnou ten člověk jezdil po všech univerzitách a pokaždé házel další koláče. Ale samozřejmě to není nejlepší možný způsob, jak zlepšit náladu.

Studoval jste projevy antisemitismu za třetí říše, za Sovětského svazu i v současné době. Čím se vyznačuje antisemitismus, jaký pozorujeme teď, po 7. říjnu a po začátku války v Gaze?

Velmi mnoho lidí má strach. Dokonce v těch nejbezpečnějších, nejspokojenějších komunitách, jako byla ta v Torontu, teď lidé v centru města sundavají ze dveří mezuzy. Mí vrstevníci, tedy staří lidé, říkají, že už se bojí vycházet na ulici s kipou na hlavě. V Paříži upozorňují židovské děti, aby kipu taky raději nenosily. V Londýně se zase konají demonstrace, na kterých dokonce bijí Židy, když je potkají.

Myslím si, že kdybych se díval jen na CNN a přemýšlel jen podle jejího vysílání o bitvě, kterou teď Izrael vede, taky bych chodil na demonstrace proti Izraeli. Ale této bitvy se účastní naše děti, příbuzní a přátelé a díky tomu víme, že v Gaze žádná genocida není.

Mnoho dřívějších podporovatelů Izraele ale kritizuje, že v Gaze a dokonce v Libanonu zahynuly tisíce lidí. Co si myslíte o otázce, jestli vláda Benjamina Netanjahua neměla povinnost postupovat jinak?

Je třeba říct, že nikdy nebyl... nebo alespoň já neznám žádný jiný příklad z dějin, kdy armáda vynaložila tolik úsilí na to, aby varovala obyvatelstvo, ať odejde. Přesouvat obyvatele působí velmi nehumánně, ale smyslem bylo předejít právě hromadnému zabíjení. Říkáte, že mnoho lidí zemřelo, a každá nevinná oběť je tragédie. S každým zabitým teroristou zemřel jeden a půl nebo skoro dva civilisté. To je tragédie. Ale když Evropa bojovala v Jugoslávii proti Miloševičovu režimu, na jednoho zabitého vojáka vycházeli čtyři zabití civilisté. I to byla velká tragédie, a přitom to nebyla válka vedená v podzemí.

A co si jako bývalý politický vězeň myslíte, když slyšíte zprávy o mučení v izraelských věznicích?

Kdykoli se objeví jakékoli oznámení o mučení, tak neprodleně žádám vyšetřování toho případu. Ať už jako pamětník, nebo jako veřejně činný člověk.

Jak hodnotíte změnu politické strany Likud? V posledních letech spolupracovala s politiky, jako je Itamar Ben Gvir. Jaký na to máte názor?

Myslím si, pokud bych měl začít kritikou – tak není spravedlivé kritizovat samotného Benjamina Netanjahua, ale spíš jeho vztah k vládní koalici. Premiér omezoval mnoho svých rozhodnutí, aby vyhověl koalici. Třeba zákon o mobilizaci (ortodoxních židů) a mnohé další. To bylo špatně. Myslím si, že po volbách by se Likud měl pokusit sestavit mnohem širší koalici. Je v izraelském zájmu, aby mohla postupovat svobodněji. Samozřejmě ale také doufám, že se v celém světě začne více dbát na dodržování lidských práv a stanou se důležitější částí zahraniční politiky ve světě i v Izraeli.

Sledujete i politické dění v Rusku a na Ukrajině. Jak odolný je podle vás režim Vladimira Putina?

Domnívám se, že je značně oslaben, kvůli tomu, že se Putin posledních 15 let snažil obnovit ruské impérium. Ukázalo se ale, že měl naprosto chybnou představu o síle své armády a o možnostech, jakými na něj svobodný svět může zareagovat. Také se ukázalo, že nemůže jadernou hrozbou paralyzovat a zastrašit celý svět.

Současně ale platí, že demokratické tradice jsou v Rusku velmi slabé. Proto nemůžu říct, že to lidé jednoduše přestanou trpět. Ale země přichází o své dřívější postavení, o ekonomický a kulturní rozvoj. A kvůli tomu je podle mě kolem Putina velmi mnoho lidí, kteří s ním nejsou spokojení. Jsou v samotném vedení země, v armádě nebo vedou průmyslové podniky. A jejich nespokojenost narůstá. Takže bych řekl, že je teď Putin výrazně slabší, ale pokud se mu nikdo nepostaví na odpor, ještě může napáchat mnoho šíleností. 

Antisemitismus je na vzestupu, říká bývalý sovětský disident Natan Šaransky

VideoAutoritářské režimy uplácejí zvláštní zpravodaje OSN, zjistila UN Watch

Zpráva neziskové organizace UN Watch odhalila rozsáhlé vměšování autoritářských států do práce zvláštních zpravodajů OSN. U každého pátého z nich vyšetřování poukázalo na přijímání vysokých finančních obnosů a vstřícné vystupování vůči dárcovským zemím. Někteří zpravodajové tak prosazují agendu zemí, jako je Rusko, Čína nebo Katar. OSN se zatím nevyjádřila.
U íránského přístavu zněly výbuchy. Americký činitel potvrdil údery na vojenský cíl

Spojené státy oznámily, že provedly nové „obranné“ údery v jižním Íránu. S odkazem na nejmenovaného činitele to uvedly světové agentury. Podle AFP americký představitel ve středu večer řekl, že americká armáda sestřelila čtyři íránské drony a provedla letecké údery na pozemní základnu na jihu země. Jde o druhou takovou operaci v tomto týdnu. Íránské revoluční gardy tvrdí, že v reakci na úder poblíž letiště Bandar Abbásu udeřily na americkou leteckou základnu. Neupřesnily kde, ale vzdušné útoky hlásil Kuvajt.
Bolivijský prezident podepsal zákon, který usnadní nasazení armády proti demonstracím

Bolivijský prezident Rodrigo Paz podepsal zákon, který usnadňuje nasazení armády proti demonstracím a vyhlášení mimořádného stavu. Uvádí to agentury Reuters a EFE. Město La Paz, v němž sídlí část vládních institucí, již několik týdnů čelí blokádám a demonstracím proti ekonomickým opatřením vlády, protestující požadují odvolání Pazova kabinetu.
Magyar se kvůli zmrazeným evropským fondům v pátek sejde s von der Leyenovou

Nový maďarský premiér Péter Magyar ve středu uvedl, že se v pátek v Bruselu setká s předsedkyní Evropské komise (EK) Ursulou von der Leyenovou, jednat budou o uvolnění zmrazených evropských fondů. Informovala o tom agentura Reuters. Podle dřívějších zpráv se Magyar v Bruselu pokusí uzavřít významnou politickou dohodu, která by pro Maďarsko odblokovala 10,4 miliardy eur (asi 252,5 miliardy korun) z unijních fondů.
Zelenskyj žádá Trumpa o rakety protivzdušné obrany, píší média

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v dopise svému americkému protějšku Donaldu Trumpovi a Kongresu Spojených států požádal o dodání dalších raket pro protivzdušnou obranu. Těch má Ukrajina kritický nedostatek v situaci, kdy Rusko zesílilo útoky na Kyjev a dalšími údery hrozí. O dopise ve středu informovaly tiskové agentury AFP a Reuters. Ukrajina se pátým rokem brání plnohodnotné ruské vojenské invazi.
USA chtějí posílat Američany s rizikem eboly do Keni, píše NYT

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa plánuje posílat Američany, kteří přišli do kontaktu s ebolou, do Keni místo toho, aby je evakuovala do Spojených států k pozorování a léčbě ve specializovaných zařízeních, napsal deník The New York Times (NYT) s odvoláním na své zdroje. Vláda USA už dříve letecky přepravila amerického lékaře nakaženého v Kongu ebolou do nemocnice v Německu, která přijala i jeho ženu a čtyři děti. Další americký lékař, jenž přišel do kontaktu s nakaženými, je hospitalizován v Praze.
Rusové zabíjeli na východě a severu Ukrajiny, Kyjev útočil na vojenské cíle

Nejméně pět lidí zabily ruské útoky na část Doněcké oblasti ovládané Ukrajinou. Ruská vojska při ostřelování Chersonu zasáhla rodinu na dětském hřišti: otec byl zabit, matka a dvě dcery ve věku tří a šesti let utrpěly zranění. Rusko také podniklo rozsáhlý útok na město Černihiv, v přilehlém regionu zabil úder Moskvy nejméně jednoho člověka. Ukrajina své údery mířila na vojenské cíle, podle ruských úřadů ale zasáhla také některé obce.
