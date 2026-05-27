Ministerstvo zemědělství nadále vyplácí dotace Agrofertu, zjistil Deník N


před 26 mminutami|Zdroj: ČTK

Ministerstvo zemědělství nadále vyplácí dotace holdingu Agrofert. Má za to, že na zemědělské dotace se nevztahuje omezení, o kterém rozhodla Evropská komise kvůli podezření na střet zájmů u premiéra Andreje Babiše (ANO). Deníku N to ve středu řekl ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD). Podle českých médií EK napsala českým úřadům, že do vyřešení střetu zájmů nebude proplácet žádné dotace firmám spojeným s Babišem.

Evropská komise minulý týden v dopisu českým úřadům požádala o informace o opatřeních, která byla přijata v souvislosti se zabráněním střetu zájmů Babiše. Premiér vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust, čímž považuje svůj střet zájmů za vyřešený.

Šebestyán řekl Deníku N, že Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) dotace Agrofertu nadále vyplácí a o svých krocích informuje Generální ředitelství evropské komise pro zemědělství a rozvoj venkova (DG Agri). „Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by s tím generální ředitelství pro zemědělství nesouhlasilo,“ řekl ministr.

Šebestyán potvrdil, že dostal dopis z Bruselu adresovaný ministerstvu pro místní rozvoj, který vyzývá k zastavení dotací pro holding Agrofert. Podle Deníku N je přesvědčený, že obsah dopisu a pokyn pozastavit dotace pro další postup jeho ministerstva vůči holdingu Agrofert nic nemění.

Podle ministra se liší přístup k dotacím spravovaným různými ředitelstvími EK, když v případě zemědělství spadají pod DG Agri a v případě dotací zajišťovaných v Česku ministerstvem pro místní rozvoj spadají pod Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku (DG Regio).

„Nebudu předjímat, proč obě generální ředitelství postupují rozdílně. Možná je to proto, že SZIF všechny své dokumenty zveřejnil, vysvětlil to DG Agri dopředu a to může být důvod,“ řekl Šebestyán.

O dopisu, ze kterého vyplývá, že Evropské komisi nestačila odpověď českých úřadů na dotazy týkající se Babišova střetu zájmů, v pondělí odpoledne informoval server iROZHLAS.cz. Brusel podle něj žádá odpovědi na další otázky, česká strana na to má měsíc. Podle Seznam Zpráv EK v dopise uvedla, že dokud nebude premiérův střet zájmů vyřešený, žádné dotace firmám spojeným s Babišem neproplatí.

Seznam Zprávy dříve uvedly, že pokud Evropská komise nebude s reakcemi českých úřadů spokojená, spustí formální audit, který může skončit tím, že EU nařídí peníze vyplacené Agrofertu vrátit. Získat verdikt EU přitom může trvat i roky, po které bude holding moct pobírat dotace, upozornil server.

Vrchní velitel NATO v Evropě zopakoval nutnost dodržení obranných výdajů

USA chtějí posílat Američany s rizikem eboly do Keni, píše NYT

„Vítězství zla začíná lhostejností,“ zaznělo na výročí atentátu na Heydricha

Rozsáhlá základna i speciální vozítka. NASA představila detaily plánů pro Měsíc

Už přes 86 tisíc lidí má „řidičák“ na dron. Zájem stále roste

Sněmovna stvrdila snížení odvodů živnostníků na loňskou úroveň, přehlasovala Senát

Izraelská armáda překročila žlutou linii na jihu Libanonu, píší média

ŽivěSněmovna schválila změny v penzijním spoření

Poslanci ve středu schválili řešení takzvaných uzamknutých klientů. Důchodci, kteří si před rokem 2023 založili spoření na penzi, ho budou moci bez sankce ukončit. Sněmovna posléze nedokončila schvalování koaliční změny pravidel pro státní úředníky. Část opozice se obává zejména politizace státní správy. Poslanci mají na stole také druhé čtení vládní novely stavebního zákona. Na začátku zasedání rozhodli, že budou moci jednat do noci.
Vrchní velitel NATO v Evropě zopakoval nutnost dodržení obranných výdajů

Každý ze spojenců musí plnit své závazky, jsou nutností pro obranu i odstrašení. Při středeční návštěvě základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku to řekl vrchní velitel spojeneckých sil NATO v Evropě Alexus Grynkewich. S dosluhujícím náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou se shodli, že Evropa musí převzít za svoji obranu víc zodpovědnosti. Pro Česko to mimo jiné znamená mít těžkou brigádu. Podle Řehky by toho Česko mělo dosáhnout v roce 2032.
Senát schválil roční odklad povinného používání národního geoportálu

Senát schválil roční odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování. Na schválení čekají ještě novely o digitalizaci sociálních dávek a převodu vyřizování některých sociálních příspěvků z úřadů práce na sociální správu. Na programu mají být i senátní nominace na státní vyznamenání, senátorské návrhy o nemocenském příspěvku a o posílení ochrany dětí v opatrovnických řízeních či volba člena Rady Českého rozhlasu. Senát má pauzu, jednání bude pokračovat po druhé hodině odpoledne.
Jednání s Babišem o přesunu agend opustili někteří experti předčasně

Jednání k přesunu agend s premiérem Andrejem Babišem (ANO), vedoucí Úřadu vlády Tünde Barthou a čtveřicí ministrů opustili někteří zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací a vládních rad předčasně. Popsali ho jako smutné, nedůstojné, šaškárnu či absurdní divadlo. Babiš soudí, že budou mít v novém uspořádání lepší podmínky pro práci. Rady chce zachovat pod sebou, nadresortní vedení podle něj zůstane zachováno. Premiér posoudí návrhy expertů k agendám a do pondělí oznámí výsledek, řekla vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá (ANO).
„Vítězství zla začíná lhostejností,“ zaznělo na výročí atentátu na Heydricha

Lidé si v Praze u památníku Anthropoid připomněli 84. výročí atentátu na Reinharda Heydricha. Česká republika si výročí připomíná jako významný den s označením Den národního vzdoru. Na místě útoku parašutistů na zastupujícího říšského protektora se u památníku sešlo několik desítek lidí, skauti či zástupci organizace Orel.
Ústavní soud zrušil dva rozsudky týkající se znásilnění

Ústavní soud zrušil dva rozsudky, které se týkaly zločinu znásilnění. V obou případech poukázal na presumpci neviny. V první kauze se zastal muže odsouzeného za opakované znásilňování ženy, kterou měla od dětství v péči jeho partnerka. Druhý případ se týkal ženy potrestané za křivé obvinění bývalého partnera.
Už přes 86 tisíc lidí má „řidičák“ na dron. Zájem stále roste

Roste počet lidí, kteří mohou létat s drony. Za necelých pět měsíců získalo pilotní průkaz už téměř 8300 lidí, o 1200 více než za stejné období v loňském roce. Potvrdila to mluvčí Úřadu pro civilní letectví (ÚCL) Jitka Ungerová. Zároveň s tím se ale zvyšuje počet přestupků, za letošní rok jich úřad eviduje zatím 131. Nejčastěji piloti s dronem létají v zakázaných zónách. Celkový počet lidí s platnou licencí v Česku přesahuje 86 tisíc. Bez zkoušky je možné létat jen s mini dronem do 250 gramů.
