Ústavní soud zrušil dva rozsudky týkající se znásilnění


Zdroj: ČTK, ČT24

Ústavní soud zrušil dva rozsudky, které se týkaly zločinu znásilnění. V obou případech poukázal na presumpci neviny. V první kauze se zastal muže odsouzeného za opakované znásilňování ženy, kterou měla od dětství v péči jeho partnerka. Druhý případ se týkal ženy potrestané za křivé obvinění bývalého partnera.

„Oba případy mají společné to, že zdůrazňují princip presumpce neviny a zásadu, že v pochybnostech se má rozhodnout ve prospěch obžalovaného, že nelze odsuzující trestní rozsudek založit na základě nějakých domněnek o pravděpodobnosti. Musí být praktická jistota, že k trestným činům došlo,“ okomentoval soudce Tomáš Langášek.

V případě dříve odsouzeného muže znovu rozhodne soud v Ústí nad Orlicí. Původně muž dostal čtyři roky nepodmíněně. Žena s poruchou osobnosti a sníženým intelektem byla v době údajné trestné činnosti dospělá. Spornou otázkou zůstává to, zda dokázala dát najevo nesouhlas a zda muž zneužil její bezbrannost.

V kauze šlo o situaci „tvrzení proti tvrzení“ s omezeným množstvím důkazů, konstatoval ústavní soudce Langášek. Justice tak měla být obzvlášť pečlivá při zvažování argumentů a důkazních návrhů obžaloby i obhajoby. „Těmto požadavkům ale soudy nedostály. Stěžovatelovu skutkovou verzi odmítly na základě nepřesvědčivých a někdy až nelogických argumentů. Skutečnosti svědčící ve prospěch stěžovatele ignorovaly či bagatelizovaly,“ řekl Langášek.

Muž tvrdil, že vztah byl oboustranně dobrovolný, justice však uvěřila výpovědi ženy. „Stojí-li výsledek trestního řízení v převážné míře na výpovědi jediné osoby, zde poškozené, musejí soudy obviněnému poskytnout co nejširší prostor ke zpochybnění tohoto důkazu i k předložení vlastní verze skutkového stavu. Neučiní-li tak, jako se stalo právě v nyní posuzovaném případě, poruší právo obviněného na soudní ochranu,“ uvedl Ústavní soud.

V nálezu ústavní soudci kritizovali dokazování před okresním soudem i rozhodnutí odvolacího soudu v Pardubicích. Muž se nyní z výkonu trestu dostane na svobodu, formálně o tom rozhodne soud v Ústí nad Orlicí. „Mají veškeré podklady, aby tak mohli učinit bezodkladně,“ uvedla předsedkyně senátu Ústavního soudu Dita Řepková.

Případ ženy potrestané za křivé obvinění

Ústavní soud se zastal ženy potrestané za křivé obvinění bývalého partnera. Tvrdila, že ji dlouhodobě znásilňoval, a to ve stovkách případů, což se ale při vyšetřování neprokázalo. Nakonec tak stanula před soudem ona, dostala rok vězení s podmíněným odkladem na dvacet měsíců, partnerovi musela také nahradit újmu dvacet tisíc korun. Po zásahu Ústavního soudu znovu rozhodne Okresní soud Plzeň-město.

„Neprokázání tvrzení o sexuální trestné činnosti ještě neznamená, že muselo jít o křivé obvinění,“ řekl soudce zpravodaj Tomáš Langášek.

Žena o znásilněních mluvila například před orgánem sociálně-právní ochrany dětí, poté při výslechu na policii a u soudní znalkyně. Policie případ odložila, což potom plzeňské soudy považovaly za hlavní důkaz křivého obvinění. Tvrzení o znásilňování označily za vědomou lež, která měla partnera diskvalifikovat ve sporu o péči o dítě.

Ústavní soudci ale takový výklad odmítli. Není prý vyloučeno, že partnerka mohla soužití zpětně vnímat jako násilné či sexuálně dramatické. Justice však její perspektivu bagatelizovala a elektronickou komunikaci s partnerem hodnotila předpojatě.

„Nepodaří-li se orgánům činným v trestním řízení prokázat vinu tomu, kdo byl jinou osobou za pachatele označen, není tato skutečnost sama o sobě dostatečným důkazem o tom, že obvinění bylo křivé a že bylo vedeno úmyslem přivodit trestní stíhání nevinného,“ uvedl Langášek. Soudce zdůraznil, že středečním nálezem Ústavní soud nerozhodoval ani o tom, zda se muž dopustil znásilnění, ani o tom, zda se žena dopustila křivého obvinění. Nikdo z aktérů případu se vyhlášení nálezu nezúčastnil.

ŽivěBrífink po jednání generála Řehky s vrchním velitelem NATO v Evropě

Náčelník generálního štábu Karel Řehka a vrchní velitel spojeneckých sil NATO v Evropě Alexus Grynkewich se sešli na letecké základně v Náměšti nad Oslavou. S Řehkou se Grynkewich setkal již v úterý během schůzky s ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD) a vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO Jakubem Landovským.
před 8 mminutami

Jednání s Babišem o přesunu agend opustili někteří experti předčasně

Jednání k přesunu agend s premiérem Andrejem Babišem (ANO), vedoucí Úřadu vlády Tünde Barthou a čtveřicí ministrů opustili někteří zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací a vládních rad předčasně. Popsali ho jako smutné, nedůstojné, šaškárnu či absurdní divadlo. Řekli to po svém odchodu ze Strakovy akademie. Podle nich vláda podobu jednání na poslední chvíli změnila. Místo užšího vyjednávání se koná široké setkání k představení změn.
10:38

„Vítězství zla začíná lhostejností,“ zaznělo na výročí atentátu na Heydricha

Lidé si v Praze u památníku Anthropoid připomněli 84. výročí atentátu na Reinharda Heydricha. Česká republika si výročí připomíná jako významný den s označením Den národního vzdoru. Na místě útoku parašutistů na zastupujícího říšského protektora se u památníku sešlo několik desítek lidí, skauti či zástupci organizace Orel.
před 16 mminutami

ŽivěSenát schválil roční odklad povinného používání národního geoportálu

Senát schválil roční odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování. Na schválení čekají ještě novely o digitalizaci sociálních dávek a převodu vyřizování některých sociálních příspěvků z úřadů práce na sociální správu. Na programu jsou i senátní nominace na státní vyznamenání, senátorské návrhy o nemocenském příspěvku a o posílení ochrany dětí v opatrovnických řízeních či volba člena Rady Českého rozhlasu.
10:00

ŽivěSněmovna schválila změny v penzijním spoření

Poslanci ve středu schválili řešení takzvaných uzamknutých klientů. Důchodci, kteří si před rokem 2023 založili spoření na penzi, ho budou moci bez sankce ukončit. Kromě toho by se zákonodárci mohli dostat k návrhu na zrušení služebního zákona a jeho nahrazení novým zákonem o státních zaměstnancích. Odpoledne bude mít sněmovna na programu především druhé čtení koaliční novely stavebního zákona. Na začátku zasedání poslanci rozhodli, že budou moci jednat do noci.
09:03

Už přes 86 tisíc lidí má „řidičák“ na dron. Zájem stále roste

Roste počet lidí, kteří mohou létat s drony. Za necelých pět měsíců získalo pilotní průkaz už téměř 8300 lidí, o 1200 více než za stejné období v loňském roce. Potvrdila to mluvčí Úřadu pro civilní letectví (ÚCL) Jitka Ungerová. Zároveň s tím se ale zvyšuje počet přestupků, za letošní rok jich úřad eviduje zatím 131. Nejčastěji piloti s dronem létají v zakázaných zónách. Celkový počet lidí s platnou licencí v Česku přesahuje 86 tisíc. Bez zkoušky je možné létat jen s mini dronem do 250 gramů.
24. 5. 2026

Sněmovní obranný výbor podpořil nominaci Hlaváče na šéfa armády

Sněmovní výbor pro obranu jednomyslně podpořil Miroslava Hlaváče do funkce náčelníka generálního štábu. Hlaváč by měl být jmenován ke 30. červnu, uvedl pro ČT ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Oficiálně se ujme funkce 1. července. Na výboru pro obranu řekl, že chce budovat moderní armádu, která bude plnit spojenecké závazky. Mezi jeho priority patří mimo jiné těžká brigáda.
03:05
