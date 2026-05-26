Sněmovna má znovu schvalovat snížení sociálních odvodů pro živnostníky


před 25 mminutami|Zdroj: ČTK
Sněmovna by v úterý měla znovu schvalovat snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Koaliční novelu odmítl Senát. Poslance také čeká opětovné posouzení předlohy, podle níž budou výrobci zdravotnických a diagnostických prostředků povinni hlásit výpadky dodávek těchto výrobků.

Řádná schůze dolní komory začala ve dvě hodiny odpoledne. Poslanci si schválili, že mohou jednat i po 19. a 21. hodině.

Ze začátku jednání si vzal slovo předseda Pirátů Zdeněk Hřib, který kritizoval premiéra Andreje Babiše (ANO) za jeho střet zájmů, který podle Hřiba dosud nevyřešil a „dělá Česku ostudu před Evropskou komisí“.

Novelu o sociálních odvodech živnostníků Senát odmítl kvůli obavám z výpadku příjmů důchodového systému i kvůli tomu, že živnostníci by měli nižší důchody. Sněmovna bude moci nejméně koaliční většinou veto horní komory přehlasovat.

Předloha ruší letošní zvýšení měsíčního vyměřovacího základu živnostníků na 40 procent průměrné hrubé mzdy a vrací jej na loňských 35 procent. Podle kritiků by ale snížení o zhruba 715 korun měsíčně mohlo znamenat, že živnostníci budou do budoucna pobírat o 1500 korun měsíčně nižší penzi od státu. Navíc by mohlo znamenat výpadek příjmů státu na důchody až 3,5 miliardy korun ročně.

Novelu o povinném hlášení výpadků dodávek zdravotnických a diagnostických prostředků by mohla dolní komora schválit v senátní variantě. Senátoři chtějí zejména upravit způsob, jakým budou muset výrobci o této skutečnosti informovat Státní ústav pro kontrolu léčiv. Využít budou muset elektronického formuláře na webu ústavu.

Koalice by v úterý chtěla dokončit také druhé čtení protiobstrukční novely sněmovního jednacího řádu. V polovině května sněmovna předlohu v tomto kole jen rozjednala.

Sněmovna má znovu schvalovat snížení sociálních odvodů pro živnostníky

Soud podmíněně propustil Feriho z vězení

Okresní soud v Teplicích v úterý vyhověl žádosti Dominika Feriho o podmíněné propuštění z vězení. Stanovil zkušební dobu tři roky a dohled nad odsouzeným, který se musí omluvit poškozeným a podrobit se vhodnému programu, který nabízí probační a mediační služba. Někdejší politik si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za znásilnění. Soud se ztotožnil s návrhem žalobce a obhájkyně. Proti propuštění vystoupil zástupce zmocněnkyně poškozených, podle něj mají ženy strach a obavy. Psycholožka z věznice řekla, že Feriho osobnost je vyrovnaná, má vytvořené sociální vztahy, další pobyt za mřížemi nedoporučila, pro společnost není nebezpečný.
Sněmovna by v úterý měla znovu schvalovat snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Koaliční novelu odmítl Senát. Poslance také čeká opětovné posouzení předlohy, podle níž budou výrobci zdravotnických a diagnostických prostředků povinni hlásit výpadky dodávek těchto výrobků.
Opozice se ve sněmovně hodlá ptát na řešení Babišova střetu zájmů

Střet zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) musí být vyřešen, nebo na tom bude Česká republika bita, uvedl před zahájením sněmovní schůze předseda opoziční TOP 09 Matěj Ondřej Havel v souvislosti s doptáváním se Evropské komise na řešení premiérova střetu. Podle Pirátů by měl stát okamžitě přestat vyplácet dotace firmám spojeným s Babišem. Podle šéfa ODS Martina Kupky se ukazuje, že premiér je ekonomickým parazitem na úkor českých daňových poplatníků. Předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD) řekl, že dotace nemá čerpat nikdo, kdo na ně nemá nárok.
Odbory Agentury pro sociální začleňování vyhlásily stávku

Odbory Agentury pro sociální začleňování vyhlásily na 1. června jednodenní stávku kvůli reorganizacím ve státní správě a rušení odborných týmů. Požadují, aby vedení institucí chystané změny se zástupci zaměstnanců předem projednávalo. Mají podporu dalších odborářů ze státní správy, chtějí začít spolupracovat. Uvedla to Charlota Dědková z agentury.
Lebku svaté Zdislavy vystaví jen při sobotní pouti, pak bude uschována

Zachráněná lebka svaté Zdislavy bude vystavena v bazilice v Jablonném v Podještědí jen při sobotní pouti tento týden. Potom bude uschována, řekl pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze Stanislav Přibyl. Zloděj relikvii ukradl z baziliky 12. května, pak ji zalil do betonu. Policie muže dopadla a restaurátoři lebku z betonu vyňali.
Zemřel Richard Falbr. Odborový předák a exsenátor

Ve věku 85 let zemřel Richard Falbr. Bývalý politik a předseda odborů stál v devadesátých letech u vzniku odborového hnutí. Působil také jako senátor na Mostecku. Politickou kariéru končil coby europoslanec. Falbr podle odborového předáka Josefa Středuly zemřel 13. května a pohřeb měl v pondělí 25. května v úzkém rodinném kruhu.
Rusko předalo českému diplomatovi protest proti zatčení Ilariona

Český diplomat přijel na ruské ministerstvo zahraničí kvůli zadržení metropolity ruské pravoslavné církve Ilariona v Česku. Zástupci velvyslance Janu Ondřejkovi, který v budově strávil deset minut, byl předán důrazný protest proti zadržení duchovního, napsala ruská státní agentura TASS. Krok českých úřadů označila Moskva za neopodstatněný a požaduje Ilarionovo okamžité propuštění. Duchovní byl zadržen pro podezření z převozu zakázaných látek.
Powerbanky nepatří do odbaveného zavazadla. Letiště Praha řeší několik případů denně

Letadlo na trase z Hurgády do Londýna muselo nouzově přistát kvůli powerbance, kterou měl cestující v zavazadlovém prostoru. Přestože problém nakonec nenastal, pilot z bezpečnostních důvodů let odklonil. Elektronická zařízení s lithium-iontovými bateriemi představují riziko, kvůli kterému může celé letadlo shořet. To se stalo loni v Jižní Koreji, kde se letadlo vznítilo těsně před startem. Důvodem byla zřejmě právě poškozená powerbanka.
