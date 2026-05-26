Odbory Agentury pro sociální začleňování vyhlásily stávku


26. 5. 2026Aktualizovánopřed 41 mminutami|Zdroj: ČTK

Odbory Agentury pro sociální začleňování vyhlásily na 1. června jednodenní stávku kvůli reorganizacím ve státní správě a rušení odborných týmů. Požadují, aby vedení institucí chystané změny se zástupci zaměstnanců předem projednávalo. Mají podporu dalších odborářů ze státní správy, chtějí začít spolupracovat. Uvedla to Charlota Dědková z agentury.

Kabinet rozhodl od července o přesunu agendy lidských práv a protidrogové politiky z Úřadu vlády ČR do čtyř ministerstev. Agentura pro sociální začleňování, která funguje na ministerstvu pro místní rozvoj, se změnila od dubna. Spojily se dva odbory, skončilo jejich širší vedení. Kvůli změnám odbory agentury vyhlásily koncem března stávkovou pohotovost.

„Stávkujeme proto, že se pod záminkou běžných reorganizací rozbíjejí fungující týmy, ruší celé agendy a oslabují odborné kapacity státu bez skutečné debaty o dopadech. Odbory ve veřejné službě nemohou mlčet ve chvíli, kdy stát přichází o odbornost, kontinuitu a kapacity, bez nichž nemůže lidem sloužit nezávisle a ve veřejném zájmu,“ uvedl předseda odborů agentury Václav Nikl.

Dodal, že vyhlášení stávky odboráři vnímají jako krajní možnost, kdy se zaměstnanci cítí zaměstnavatelem „opakovaně zahnáni do bezvýchodné situace“. To se podle Nikla nyní děje napříč veřejnou správou.

Odbory požadují, aby s nimi vedení úřadů a institucí organizační změny projednávalo předem, a to nejméně jeden měsíc. Žádají také odůvodnění záměrů.

Podle Dědkové vyhlášení stávky odhlasovala celá členská základna. Členů má odborová organizace agentury šedesát. Od dubna funguje na ministerstvu pro místní rozvoj odbor bydlení a soudržnosti, v němž je 116 pracovníků. Vznikl při dubnových změnách v úřadu, tedy při takzvané systemizaci. Sloučila se agentura pro sociální začleňování s odborem bydlení, upřesnila Dědková.

Změně nepředcházela debata, skončilo předchozí vedení obou odborů. Podle odborářů reorganizace agendu paralyzovala, z ministerstva odcházejí experti.

Odbory agentury podpořily i další odborové organizace, a to Straka z Úřadu vlády, Odborový svaz MEDIA a odborové organizace z ministerstva životního prostředí a Národního muzea. Odboráři veřejného sektoru chtějí víc spolupracovat.

Powerbanky nepatří do odbaveného zavazadla. Letiště Praha řeší několik případů denně

Letadlo na trase z Hurgády do Londýna muselo nouzově přistát kvůli powerbance, kterou měl cestující v zavazadlovém prostoru. Přestože problém nakonec nenastal, pilot z bezpečnostních důvodů let odklonil. Elektronická zařízení s lithium-iontovými bateriemi představují riziko, kvůli kterému může celé letadlo shořet. To se stalo loni v Jižní Koreji, kde se letadlo vznítilo těsně před startem. Důvodem byla zřejmě právě poškozená powerbanka.
Sudety zmizely z mapy, hranice je však stále znát ve vzdělání i ve volbách

Sudety jako území už dávno neexistují, ale podle odborníků se jejich komplikovaná historie stále projevuje ve vzdělání, zdraví, volebním chování i formě místního komunitního života. Poválečné vysídlení Němců navíc dodnes vyvolává spory. „Smíření není zapomínání. Abychom se mohli smířit, tak se toho musíme hodně dozvědět, co se stalo za války i po válce,“ říká historik Matěj Spurný pro pořad Fenomén doby.
Vláda projedná zákon o veřejnoprávních médiích v polovině června, řekl Klempíř

Vláda projedná návrh zákona o médiích veřejné služby dle ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy) po vypořádání všech připomínek v polovině června. Účinný by mohl být od 1. ledna 2027. K návrhu ministerstva kultury už dříve přišlo okolo čtyř set připomínek od České televize (ČT), Českého rozhlasu (ČRo), komerčního sektoru, ale i resortu financí, vnitra a dalších ministerstev.
VideoReportéři ČT pátrali, kdo stojí za žhářským útokem v Hluboké

Když v noci 25. února opozičnímu zastupiteli Martinu Veberovi shořelo auto, policie již po několika dnech dopadla a obvinila dva žháře – Tomáše Sajtla a Kevina Bílého. Kdo si útok objednal, ale nebylo jasné. Policisté teď podle informací Reportérů ČT vyslechli dva hlubocké podnikatele ve stavebnictví – Davida a Františka Václavkovy, u kterých jeden ze žhářů pracuje a na místo činu se dopravil jejich firemním autem. František Václavek, který se na Veberovu adresu vyjadřuje velmi nevybíravě, ale odmítá, že by si zapálení auta objednal. Natáčel Karel Vrána.
EK nestačila odpověď ohledně Babišova střetu zájmů, dotace neproplatí, píší weby

Evropské komisi (EK) nestačila odpověď tuzemských úřadů na dotazy týkající se střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Požaduje odpovědi na další otázky, česká strana na to má měsíc, vyplývá podle portálu iRozhlas.cz z dopisu, který tuzemské úřady dostaly minulý týden. Podle Seznam Zpráv Komise v dopise napsala, že dokud nebude premiérův střet zájmů vyřešený, žádné dotace firmám spojeným s Babišem neproplatí.
Koaliční poslanci navrhli rozšíření okruhu lidí, kteří nehradí poplatek pro ČT a ČRo

Televizní a rozhlasový poplatek by podle novely navržené skupinou koaličních poslanců v čele s místopředsedou sněmovny Patrikem Nacherem (ANO) neměli platit domácnosti seniorů nad 75 let nebo podnikatelé a firmy do padesáti zaměstnanců místo nynějších 24 pracovníků. Česká televize (ČT) a Český rozhlas (ČRo) by přišly podle odhadu předkladatelů o stamiliony korun. ČT a ČRo odhadly výpadek příjmů kvůli omezení počtu poplatníků dohromady na více než 1,3 miliardy ročně.
Reportéři ČT zjistili, jaké tresty padly za týrání zvířat na jatkách

Za týrání zvířat na jatkách a farmách padly většinou mírnější tresty. Reportéři ČT, kteří se některým případům věnovali, zjistili, že pachatelé se přiznali a zaplatili 25 tisíc korun. Pracovat se zvířaty můžou dál. Naopak rekordní pokutu dostala společnost Jatky Jezdinský – v součtu jeden a půl milionu.
