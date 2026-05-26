Americká armáda oznámila útoky na jihu Íránu, označila je za sebeobranu

Americká armáda podle oblastního velitelství amerických sil na Blízkém východě CENTCOM zaútočila v jižním Íránu na cíle, mezi nimiž byly lodě pokoušející se klást miny a odpalovací rampy. Informovala o tom v úterý agentura Reuters. Velitelství v prohlášení označilo pondělní útoky za sebeobranu a doplnilo, že si při pokračujícím příměří zachovává zdrženlivost.
„Americké síly dnes (v pondělí) provedly v jižním Íránu údery v sebeobraně, aby ochránily naše vojáky před hrozbami ze strany íránských sil,“ sdělil serveru CNN mluvčí CENTCOM Timothy Hawkins. Agentura AP píše, že další podrobnosti o útocích ani o konkrétních hrozbách ze strany Íránu zatím nebyly k dispozici.
„Centrální velitelství USA nadále brání naše jednotky, přičemž během probíhajícího příměří si zachovává zdrženlivost,“ doplnil podle Reuters Hawkins. Mezi oběma zeměmi pokračují jednání o mírové dohodě, Washington a Teherán podle agentury AFP v posledních dnech informovaly o pokroku.
CNN připomíná, že americké a íránské síly na sebe během příměří útočily již dříve. Na začátku května Spojené státy provedly vzdušné údery na íránský ostrov Kešm a také na přístav Bandar Abbás, podle americké armády tím reagovaly na íránské útoky. Americký prezident Donald Trump podle serveru již dříve pověřil americké síly, aby reagovaly na íránské provokace v okolí Hormuzského průlivu.