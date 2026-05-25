Reportéři ČT zjistili, jaké tresty padly za týrání zvířat na jatkách

Za týrání zvířat na jatkách a farmách padly většinou mírnější tresty. Reportéři ČT, kteří se některým případům věnovali, zjistili, že pachatelé se přiznali a zaplatili 25 tisíc korun. Pracovat se zvířaty můžou dál. Naopak rekordní pokutu dostala společnost Jatky Jezdinský – v součtu jeden a půl milionu.
Tajně pořízené záběry zachytily brutální týrání zvířat v desítkách velkochovů – na jednom z videí je vidět bodání vidlemi nebo kopání. K nejhorším aktivisté řadí to z Kožichovic – muž tam uvázal krávě řetěz kolem krku, následně ho zapojil za traktor a táhl zvíře ven.
„Považuji to za extrémní hrůzu – nakládat takto s živým zvířetem,“ uvedla etoložka Helena Chaloupková z České zemědělské univerzity v Praze.
Podmíněné zastavení případů
Oba výše zmíněné případy řešila policie. Jak zjistili Reportéři ČT, státní zastupitelství je pak podmíněně zastavilo – a to s podobným odůvodněním.
„Podezřelý se k jednání v plném rozsahu doznal a uvedl, že celé věci lituje a takto jednal z důvodu svého osobního rozrušení, kdy si chtěl ulehčit a urychlit práci,“ stojí v usnesení Okresního státního zastupitelství v Třebíči.
„Nebudou mít ani záznam v rejstříku trestů a hledí se na ně, jako by nikdy nebyli odsouzeni. Měli jen povinnost zaplatit 25 tisíc,“ podotkl advokát a spoluzakladatel spolku Hlas zvířat Robert Plicka.
Pokuta 1,5 milionu pro Jatky Jezdinský
Souhrnná pokuta ve výši jeden a půl milionu korun pak padla pro firmu Jatky Jezdinský. Také tam docházelo k týrání zvířat a porušení hygienických předpisů.
„V uplynulých zhruba dvou letech tady bylo několik kauz (...), bylo zkontrolováno více než padesát hospodářství v těch jednotlivých kauzách. A přibližně v polovině případů bylo konstatováno porušení legislativy, nejčastěji tedy zákona na ochranu zvířat proti týrání,“ shrnul mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer.
Na stejném místě nyní sice oficiálně podniká jiná firma, ale bývalý majitel se zde pohybuje dál. Vyjádřit se nechtěl.