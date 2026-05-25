Každý druhý člověk v nemocnici bloudí. Nová metodika má zařízení zpřehlednit


Pacienti v českých nemocnicích často tápou při hledání ordinací či vyšetření. Podle výzkumu Masarykovy univerzity a Czechdesignu bloudí po zdravotnických zařízeních každý druhý člověk. Nový projekt chce pomocí jednotného navigačního systému snížit stres pacientů i zátěž pro zdravotníky. Výsledkem má být metodika pro nemocnice po celé republice.

Kde co v tuzemských nemocnicích je či není, často ukazují svépomocí vyrobené cedule. Tím ovšem vzniká takzvaný vizuální smog, ve kterém se pacienti často ztrácejí. Denně v nemocnicích bloudí tisíce lidí, což zvyšuje jejich stres a také výrazně zatěžuje zdravotnický personál. Zaměstnanci nemocnic navigací nebo doprovodem dezorientovaných pacientů tráví desítky minut denně. Ve spleti směrovek se přitom často ztrácejí i sami zdravotníci.

„K nám jezdí nejvíce záchranek. To znamená, že každá odchylka od správné orientace v areálu může znamenat problém,“ poznamenala mluvčí Fakultní nemocnice Bulovka Eva Stolejda Libigerová.

Zmeškané vyšetření a stres

„Bloudění po nemocnici je mnohem víc než drobná nepříjemnost. Pro někoho může znamenat zmeškané vyšetření, pro jiného obrovský stres,“ řekla výzkumnice a specialistka na informační chování z Masarykovy univerzity Ladislava Zbiejczuk Suchá.

Podle ní problém výrazně dopadá zejména na starší lidi nebo osoby se zdravotním či smyslovým znevýhodněním. „Právě to jsou ti, kteří do nemocnic chodí nejčastěji a kteří jsou při orientaci v prostoru nejzranitelnější,“ vysvětlila.

Výzkum Masarykovy univerzity a Czechdesignu ukázal, že pacienti tráví hledáním správného místa i trojnásobně více času, než by bylo nutné.

Aby nemocnice nebyla bludištěm

Projekt Správným směrem chce nevhodné informační systémy v nemocnicích změnit. Zapojili se do něj odborníci na design služeb, psychologii i přístupnost.

„Design ve zdravotnictví zatím hraje překvapivě malou roli. Na rozdíl od běžných přístupů nejde jen o vizuální stránku značení, ale o celkový systém – provázaný, srozumitelný a navržený s důrazem na reálné potřeby uživatelů,“ popsala projektová manažerka a designérka služeb Czechdesignu Michaela Holubec Birtusová.

„Není to jen o tom, jak věci vypadají. Dobrý design v tomto případě pomáhá lidem najít cestu – a v nemocnici to může znamenat zásadní rozdíl,“ dodala ředitelka Czechdesignu a iniciátorka projektu Jana Vinšová. Výzkumné týmy sledují chování pacientů pomocí eye-trackingu (sledování pohybu očí), hovoří se zdravotníky i pacienty a mapují jejich pohyb v prostoru. Výzkum se zaměřuje na různé skupiny uživatelů – seniory, pacienty se zdravotním omezením i cizince.

Testování na Bulovce i v Brně

První testování se uskutečnilo v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze. V roce 2025 se projekt rozšířil do Fakultní nemocnice Bulovka.

Bílé písmo na modrém pozadí a cedule viditelné i z konce chodby. To je nové značení na oddělení ortopedie. Postupně se jednotný navigační systém rozšíří do celého areálu nemocnice na Bulovce. „Díky orientačním tabulím jsem se dostal tam, kam jsem měl,“ pochvaluje si pacient Robert Cihelka.

Nový orientační systém vznikl letos v dubnu také v novém pavilonu Masarykova onkologického ústavu v Brně. Ve zbytku areálu se pacienti dál orientují podle toho starého. Postupně by ke změně mělo dojít v celém areálu.

Metodika pro celou republiku

Na základě výzkumného projektu podpořeného Technologickou agenturou ČR vzniká metodika, kterou budou moci využít nemocnice napříč republikou. Po schválení ministerstvem zdravotnictví vyjde ve druhé polovině roku 2026 a nabídne konkrétní nástroje pro zlepšení orientace v areálech i budovách zdravotnických zařízení.

Veřejnost se o projektu může dozvědět více prostřednictvím venkovní výstavy, která bude k vidění do 10. června na Palackého náměstí v Praze před budovou resortu zdravotnictví.

Duchovní ruské pravoslavné církve Ilarion byl zadržen v Česku pro podezření z převozu zakázaných látek, píší Novinky.cz. Telegramový kanál Ilariona uvádí, že duchovní považuje událost za provokaci. Policejní mluvčí Michaela Richterová potvrdila, že v neděli večer policisté zadrželi na čerpací stanici u dálnice D6 vozidlo, ve kterém byly tři sáčky s neznámou bílou látkou. Šlo o jednotky gramů. Zatím není nikdo obviněný, informovala Richterová. Rusko později uvedlo, že si kvůli celé věci předvolá vedoucího českého zastupitelského úřadu v Moskvě.
Sudetští Němci i Češi v pondělí na závěr sjezdu krajanského sdružení v Brně položili květiny k památníku obětí okupace v Kounicových kolejích. Zazněla modlitba i požehnání na cestu v obou jazycích. Také poslední akci sudetských Němců v Brně provázel protest, tentokrát poklidný. Předák sdružení Bernd Posselt pro bavorskou stanici BR navrhl, že by se v budoucnu akce mohla konat střídavě v Bavorsku a Česku. Příští rok se uskuteční v Norimberku.
Teplický soud v pondělí schválil dohodu o vině a trestu mezi státním zástupcem a bývalým ředitelem krajské správy a údržby silnic Liborem Tačnerem, obviněným z manipulace veřejných zakázek. Tačner se k trestné činnosti doznal. Zaplatit musí 850 tisíc korun. Rozsudek je pravomocný. Policie Tačnera zadržela v srpnu 2024 spolu s tehdejším primátorem Chomutova Markem Hrabáčem (zvoleným za ANO) a dalšími. Vyšetřování rozsáhlé kauzy se chýlí ke konci, trestnímu stíhání čelí dvacet lidí a osm firem, jeden z obviněných už dříve přistoupil na dohodu o vině a trestu.
Jak zůstat co nejdéle aktivní součástí společenského a kulturního dění, chce seniorům ukázat Fresh Senior Festival. Koná se v pražských Dejvicích ve vile Pellé. Cílem akce je inspirovat a motivovat starší generaci a představit aktivity vhodné pro seniory. Součástí programu jsou také specialisté z pražské Ústřední vojenské nemocnice, kteří nabízejí odborné konzultace a praktické rady z různých oblastí péče o zdraví.
Kriminalisté se zabývají případem ženy z Českokrumlovska, která měla nejméně od roku 2020 chovat a množit psy v nevhodných podmínkách. Štěňata se zájemci směňovala i za alkohol a tabákové výrobky. V případě prokázání viny před soudem za to ženě hrozí až čtyři roky za mřížemi.
Ve skalách v Adršpachu na Náchodsku se v neděli zranil horolezec, spadl z asi patnácti metrů a poranil si záda a pánev. Vrtulník ho transportoval do hradecké nemocnice. Záchranáři už letos museli vyrazit k několika takovým pádům z vysokých skal nebo srázů. Někdy se jednalo o lezce, v jiných případech uklouzli chodci. A podobných případů bude s lepším počasím přibývat. Lidé by hlavně neměli přeceňovat svoje síly. Riziko na skalách hrozí i běžným turistům.
Na Staroměstském náměstí v Praze se v neděli odpoledne sešly tisíce lidí na podporu České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Krátce po 16:30 vyrazili účastníci protestu před Úřad vlády ČR, kam dorazili zhruba po hodině a půl. Lidé protestovali proti zákonu, který mimo jiné převádí financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Demonstrovali i proti dalším krokům ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy), žádají jeho rezignaci či odvolání.
