Každý druhý člověk v nemocnici bloudí. Nová metodika má zařízení zpřehlednit

Pacienti v českých nemocnicích často tápou při hledání ordinací či vyšetření. Podle výzkumu Masarykovy univerzity a Czechdesignu bloudí po zdravotnických zařízeních každý druhý člověk. Nový projekt chce pomocí jednotného navigačního systému snížit stres pacientů i zátěž pro zdravotníky. Výsledkem má být metodika pro nemocnice po celé republice.
Kde co v tuzemských nemocnicích je či není, často ukazují svépomocí vyrobené cedule. Tím ovšem vzniká takzvaný vizuální smog, ve kterém se pacienti často ztrácejí. Denně v nemocnicích bloudí tisíce lidí, což zvyšuje jejich stres a také výrazně zatěžuje zdravotnický personál. Zaměstnanci nemocnic navigací nebo doprovodem dezorientovaných pacientů tráví desítky minut denně. Ve spleti směrovek se přitom často ztrácejí i sami zdravotníci.
„K nám jezdí nejvíce záchranek. To znamená, že každá odchylka od správné orientace v areálu může znamenat problém,“ poznamenala mluvčí Fakultní nemocnice Bulovka Eva Stolejda Libigerová.
Zmeškané vyšetření a stres
„Bloudění po nemocnici je mnohem víc než drobná nepříjemnost. Pro někoho může znamenat zmeškané vyšetření, pro jiného obrovský stres,“ řekla výzkumnice a specialistka na informační chování z Masarykovy univerzity Ladislava Zbiejczuk Suchá.
Podle ní problém výrazně dopadá zejména na starší lidi nebo osoby se zdravotním či smyslovým znevýhodněním. „Právě to jsou ti, kteří do nemocnic chodí nejčastěji a kteří jsou při orientaci v prostoru nejzranitelnější,“ vysvětlila.
Výzkum Masarykovy univerzity a Czechdesignu ukázal, že pacienti tráví hledáním správného místa i trojnásobně více času, než by bylo nutné.
Aby nemocnice nebyla bludištěm
Projekt Správným směrem chce nevhodné informační systémy v nemocnicích změnit. Zapojili se do něj odborníci na design služeb, psychologii i přístupnost.
„Design ve zdravotnictví zatím hraje překvapivě malou roli. Na rozdíl od běžných přístupů nejde jen o vizuální stránku značení, ale o celkový systém – provázaný, srozumitelný a navržený s důrazem na reálné potřeby uživatelů,“ popsala projektová manažerka a designérka služeb Czechdesignu Michaela Holubec Birtusová.
„Není to jen o tom, jak věci vypadají. Dobrý design v tomto případě pomáhá lidem najít cestu – a v nemocnici to může znamenat zásadní rozdíl,“ dodala ředitelka Czechdesignu a iniciátorka projektu Jana Vinšová. Výzkumné týmy sledují chování pacientů pomocí eye-trackingu (sledování pohybu očí), hovoří se zdravotníky i pacienty a mapují jejich pohyb v prostoru. Výzkum se zaměřuje na různé skupiny uživatelů – seniory, pacienty se zdravotním omezením i cizince.
Testování na Bulovce i v Brně
První testování se uskutečnilo v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze. V roce 2025 se projekt rozšířil do Fakultní nemocnice Bulovka.
Bílé písmo na modrém pozadí a cedule viditelné i z konce chodby. To je nové značení na oddělení ortopedie. Postupně se jednotný navigační systém rozšíří do celého areálu nemocnice na Bulovce. „Díky orientačním tabulím jsem se dostal tam, kam jsem měl,“ pochvaluje si pacient Robert Cihelka.
Nový orientační systém vznikl letos v dubnu také v novém pavilonu Masarykova onkologického ústavu v Brně. Ve zbytku areálu se pacienti dál orientují podle toho starého. Postupně by ke změně mělo dojít v celém areálu.
Metodika pro celou republiku
Na základě výzkumného projektu podpořeného Technologickou agenturou ČR vzniká metodika, kterou budou moci využít nemocnice napříč republikou. Po schválení ministerstvem zdravotnictví vyjde ve druhé polovině roku 2026 a nabídne konkrétní nástroje pro zlepšení orientace v areálech i budovách zdravotnických zařízení.
Veřejnost se o projektu může dozvědět více prostřednictvím venkovní výstavy, která bude k vidění do 10. června na Palackého náměstí v Praze před budovou resortu zdravotnictví.