Ženě z Českokrumlovska hrozí až čtyři roky za množení psů, vyměňovala je i za alkohol

Kriminalisté se zabývají případem ženy z Českokrumlovska, která měla nejméně od roku 2020 chovat a množit psy v nevhodných podmínkách. Štěňata se zájemci směňovala i za alkohol a tabákové výrobky. V případě prokázání viny před soudem za to ženě hrozí až čtyři roky za mřížemi.
Policie se o případu dozvěděla letos v lednu. Při domovní prohlídce našla v domě patnáct psů včetně sedmi štěňat. „Psi nebyli řádně vakcinováni a někteří z nich nebyli ani čipováni. Žena taktéž neodváděla místní poplatek obci,“ uvedla policie na svém webu. „Psi byli chováni nejen v nevhodných podmínkách, ale docházelo také k jejich množení bez dodržování pokrevní linie, čímž vznikala nežádoucí genetická zátěž u jednotlivých vrhů,“ upozornila policie .
Narozená štěňata žena podle vyšetřovatelů zájemcům předávala často ještě před uplynutím doby, kdy by měla být oddělena od matky. „Za štěňata inkasovala například alkohol, tabákové výrobky nebo drůbež určenou ke konzumaci. Jeden z odběratelů od chovatelky během tří let převzal nejméně třicet štěňat, která následně dále přeprodával,“ přiblížila policie.
Devětapadesátiletou ženu policie vyšetřuje pro podezření ze spáchání přečinu chovu zvířat v nevhodných podmínkách. V případě prokázání viny před soudem jí za to hrozí trest odnětí svobody v délce od šesti měsíců do čtyř let.