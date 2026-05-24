Sjezd sudetských Němců v Brně otevřel staré rány i debatu o budoucnosti


Sudetoněmecký sjezd v Brně a ostré politické debaty, které mu předcházely, znovu otevřely otázky historické paměti, česko-německých vztahů i současné role nacionalismu v politice. Ve druhé části Nedělní debaty ČT o tom diskutovali bývalý premiér a někdejší eurokomisař Vladimír Špidla a sociolog Daniel Prokop. Debatu moderovala Jana Peroutková.

Podle bývalého premiéra a někdejšího eurokomisaře pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimíra Špidly (NSD) není překvapivé, že podobné události vyvolávají silné emoce. „Část emocí je založená na nacionalismu. To je stále dynamický prvek. Samozřejmě existuje část politické scény, která chce tento nástroj využít,“ uvedl.

Sociolog Daniel Prokop dodal, že řada emocí je do značné míry „hraných“ kvůli politickým bodům. „Když nemáte pozitivní program a nechcete dělat těžkou politiku - rozvoj regionů nebo řešení sociálních problémů - děláte lehkou politiku založenou na kulturních sporech,“ řekl.

Špidla zároveň míní, že kdyby část politické reprezentace nevyužívala nacionalistickou rétoriku, byla by pouť smíření vnímána podstatně klidněji. „Byl to důležitý symbolický krok, který může přispět k česko-německým vztahům,“ uvedl.

Odsun a zločiny divokého období

V debatě zaznělo také připomenutí, že poválečný odsun Němců nebyl pouze československým rozhodnutím, ale byl schválen vítěznými mocnostmi v Postupimi. Oba diskutující však zdůraznili potřebu oddělit samotný odsun od násilností, které jej provázely.

Prokop upozornil, že během divokého odsunu docházelo ke zločinům, například v Postoloprtech nebo na Ústecku. Podle něj je důležité o těchto událostech otevřeně mluvit.

76. ročník sjezdu sudetských Němců (23. 5. 2026)

„Nikdo nebude relativizovat zločiny nacismu. Ale pokud budeme jeden zločin omlouvat druhým, bude to stále přítomné,“ řekl sociolog. Smyslem podobných debat podle něj nejsou majetkové nároky, ale schopnost společně žít s vědomím minulosti.

Špidla souhlasil, že o tak zásadní historické události nelze mlčet. „Nemůžete si myslet, že tak velkou událost, jako byla druhá světová válka a její důsledky, lze umlčet,“ uvedl.

Proměna pohledu na česko-německé vztahy

Moderátorka debaty Jana Peroutková připomněla, že bývalý premiér v roce 1997 hlasoval proti česko-německé deklaraci, která měla uzavřít některé historické spory. Dnes by však, jak Špidla uvedl, hlasoval opačně. „Tehdy jsem nepochopil dynamiku deklarace a směr, kterým se bude vyvíjet,“ vysvětlil.

Současně zdůraznil, že sudetští Němci podle něj v dnešní době neusilují o revizi poválečného uspořádání. „Sudetští Němci jsou našimi spojenci uvnitř německé politiky, protože nepožadují revizi, na rozdíl například od AfD,“ řekl Špidla.

Mladí lidé vnímají historii jinak

Průzkumy podle Prokopa ukazují, že mladší vnímají otázku odsunu a sudetoněmeckých vztahů výrazně méně emotivně než starší generace. „Je to pro ně vzdálená historie. Mladé lidi více zajímá budoucnost a současné vztahy,“ uvedl.

Špidla dodal, že starší generace vyrůstaly v době, kdy byli sudetští Němci prezentováni jako hrozba. „Mladí lidé mají větší odvahu a méně se bojí změn,“ řekl.

„Usmíření je budování společné budoucnosti se znalostí historie a bez opakování kolektivní viny vůči lidem, kteří už za ni nenesou odpovědnost,“ uzavřel Daniel Prokop.

Volný Hormuz, konec americké blokády. USA a Írán prý míří k dohodě

Hasiči pomáhají dostat na povrch pět uvázlých jeskyňářů v Moravském krasu

Hasiči dostali ven z jeskyně prvního z pěti amatérských jeskyňářů, kteří uvázli pod zemí poblíž Holštejna na Blanensku v Moravském krasu. Ocitli se zhruba 100 metrů od východu, bez zranění, ale za prostorem, který je naplněný vyšší hladinou oxidu uhličitého. Tuto takzvanou kapsu je potřeba překonat v dýchací technice, uvedli hasiči na síti X. Doplnili, že se zbylými jsou v kontaktu a že na místě je 80 zasahujících.
Zůna by měl rezignovat, tvrdí Vondra. Fiala budoucí spolupráci s Hlaváčem hájí

Zástupci opozice kritizují pozici ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) při výběru nového náčelníka generálního štábu armády. Neexistuje jiné čestné řešení pro politika než okamžitě rezignovat, zhodnotil europoslanec Alexandr Vondra (ODS). Zůna nehlasoval pro nominovaného Miroslava Hlaváče, s nímž má přitom úzce spolupracovat. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib se domnívá, že se SPD snaží Zůnu „neustále cenzurovat“. Šéf poslanců SPD Radim Fiala tvrdí, že Zůna hlasoval proti způsobu výběru. Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé) podotknul, že Hlaváč jako kandidát získal naprostou většinu. Nedělní debatou provázela Jana Peroutková.
Plaga si kvůli testování žáků 5. a 9. tříd předvolá ústředního školního inspektora

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) si kvůli letošnímu testování žáků pátých a devátých tříd základních škol v pondělí předvolá ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Ministr je připravený testování přerušit či úplně zastavit, na sociální síti X v té souvislosti zmínil technické, obsahové i termínové problémy. Některé školy si stěžovaly na výpadky při on-line vyplňovaném testování, kritiku vyvolala také závěrečná část testu s otázkami na detaily z osobního života žáků.
VideoZákazníci u elektromobilů preferují ty s výrazně delším dojezdem

Automobilovému průmyslu se v Česku daří. Stoupá výroba i prodeje nových vozů. Automobilky navíc letos na trh plánují uvést řadu modelů. Na světové premiéře ve Švýcarsku tento týden představila svůj třetí plně elektrický vůz Škoda Auto. Zájem o elektromobily je v Česku ale zatím stále malý. Tajemník Svazu dovozců automobilů Josef Pokorný v Událostech, komentářích z ekonomiky uvedl, že za silnými prodeji stojí solidní výkon ekonomiky a dobrá dostupnost vozidel. Český zákazník je dle něj sice „poměrně konzervativní“, elektromobilita ale podle jeho názoru má budoucnost. Pořadem provázely Vanda Kofroňová a Tereza Gleichová.
Sudetští Němci označili sjezd v Brně za historickou kapitolu vztahů s Čechy

Konání Sudetoněmeckého sjezdu poprvé v České republice otevřelo novou historickou kapitolu ve vztazích Čechů a sudetských Němců. V neděli to na úvod takzvaného hlavního shromáždění, které je tradičním vrcholem sjezdu, prohlásil zemský předseda bavorské organizace Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) a zároveň místopředseda celoněmecké SdL Steffen Hörtler. Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) návštěvníky sjezdu označil za vítané v Brně a za přátele. Bavorský premiér Söder označil sudetský sjezd v Brně za historický okamžik. Odpůrci sjezdu zaplnili Dominikánské náměstí v Brně. Sněmovna bez opozice se proti konání sjezdu postavila.
VideoBýt hasičem je poslání, ale žít s ním je těžké, říká generální ředitel HZS Vlček

Za čtyřicet let služby zažil zásahy, které změnily Česko. Není tak divu, že pro řadu kolegů je živou kronikou sboru. Odcházející generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček o práci hasiče tvrdí, že to není běžné zaměstnání, nýbrž poslání. Pro blízké a rodinu je však podle něj řehole. „S oblibou říkám, že bych nechtěl žít sám se sebou,“ sdělil v Interview Speciál moderátorce Janě Peroutkové. S ní rozebral třeba aspekty služby, v níž musí být člověk neustále připraven, vyložil provázanost s vírou nebo vzpomněl na bezprecedentní zásahy.
Už přes 86 tisíc lidí má „řidičák“ na dron. Zájem stále roste

Roste počet lidí, kteří mohou létat s drony. Za necelých pět měsíců získalo pilotní průkaz už téměř 8300 lidí, o 1200 více než za stejné období v loňském roce. Potvrdila to mluvčí Úřadu pro civilní letectví (ÚCL) Jitka Ungerová. Zároveň s tím se ale zvyšuje počet přestupků, za letošní rok jich úřad eviduje zatím 131. Nejčastěji piloti s dronem létají v zakázaných zónách. Celkový počet lidí s platnou licencí v Česku přesahuje 86 tisíc. Bez zkoušky je možné létat jen s mini dronem bez kamery do 250 gramů.
