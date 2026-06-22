Ruský dron zasáhl tureckou nákladní loď mířící na Ukrajinu, uvedl Kyjev


22. 6. 2026AktualizovánoPrávě teď|Zdroj: ČTK

Ruský dronový útok zasáhl tureckou nákladní loď plující pod vlajkou Panamy, na plavidle vypukl rozsáhlý požár, uvedlo v pondělí ráno ukrajinské námořnictvo. Podle vicepremiéra Oleksije Kuleby noční ruský útok jednoho člena posádky zabil, dalších osm námořníků se evakuovalo. Moskva se zatím k těmto informacím nevyjádřila. Ruský útok byl zaznamenán i v ukrajinské Sumské oblasti, hlášeny jsou tři oběti. Brzy ráno zaútočily ukrajinské drony na Moskvu, kde byla kvůli tomu nakrátko uzavřena letiště.

„Na palubě bylo devět členů posádky – občané Egypta, Turecka a Indie,“ uvedlo na facebooku ukrajinské námořnictvo, které dále informovalo, že posádku plavidla Victress zachránilo. „Bohužel jsou mezi nimi ztráty,“ sdělilo námořnictvo bez dalších podrobností. Podle Kuleby zemřel osmapadesátiletý egyptský kuchař.

„Plavidlo utrpělo značné škody a není schopné plavby,“ sdělil ukrajinský vicepremiér na platformě Telegram. Jednalo se podle něj o civilní obchodní loď mířící do jednoho z ukrajinských přístavů. Podle námořnictva je to plavidlo určené pro suchý náklad.

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Ilustrační foto

„Tuto noc Rusové útočili také na lodě plující pod vlajkami Palau a Belize. Naštěstí (na nich) nejsou zranění a poškozené lodě pokračovaly v plavbě,“ napsal Kuleba, jenž Moskvu obvinil z páchání válečných zločinů.

Hrozba pro globální potravinovou bezpečnost, zní z Ukrajiny

„Útoky na obchodní flotilu a humanitární námořní trasy představují přímou hrozbu pro globální potravinovou a ekonomickou bezpečnost. Vyžadují rozhodnou reakci mezinárodního společenství,“ uvedl vicepremiér Ukrajiny, která je klíčovým producentem obilí.

Rusko drony udeřilo i v ukrajinské Sumské oblasti, kde útok zabil tři členy jedné rodiny – chlapce, jeho otce a babičku. „Ruské síly zaútočily kolem 04:50 (tamního času) pomocí dronu na dům početné rodiny,“ oznámila regionální prokuratura.

Čtyři moskevská letiště byla brzy ráno na hodinu a půl uzavřena po zničení téměř šedesát ukrajinských dronů, informovala agentura AFP. Starosta Moskvy Sergej Sobjanin na telegramu prohlásil, že ruská protivzdušná obrana sestřelila 59 dronů a napsal o rojích letících směrem k hlavnímu městu.

Ukrajina zasáhla ropné zařízení na Krymu, oznámil Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Ukrajina se už pátým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Součástí války jsou i boje na moři, kde se terčem kromě vojenských plavidel stávají i civilní lodě. Zatímco Rusko podle dostupných informací zasahuje například lodě s obilím, ukrajinské síly se snaží především omezit vývoz ruské ropy, ze kterého Moskva financuje svou válku.

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