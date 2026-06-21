Protivzdušná obrana v Oděse působí i na moři. ČT se vydala s námořníky na utajené místo


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

V Černém moři podle ukrajinských námořníků přibývá útoků na civilní plavidla. Jen za poslední měsíc jich vojáci napočítali nejméně šest. Častým úderům čelí také přístavní město Oděsa – z pevniny se proto tamní protivzdušná obrana přesouvá na moře.

Přístavy v oděské oblasti střeží široké obzory jak ve vzduchu, tak i ve vodě. Pro Ukrajinu jsou dnes hlavní bránou do Černého moře. Štáb ČT se se skupinou ukrajinských námořníků vydal na utajenou lokaci, kde pravidelně monitorují bezpečnostní situaci. Jižní fronta totiž sahá daleko za pobřeží.

„Každý den vyjíždíme, někdy i dvakrát či třikrát denně, do určených oblastí za účelem hlídkování,“ přibližuje kapitán námořního člunu Anton. Čluny ukrajinského námořnictva jsou vybaveny nejen kulomety, ale i protidronovými sítěmi a systémy elektronického boje. Situaci na nebi navíc neustále sledují vojáci, kteří se nachází v přístavu.

Kovové sítě, které na plavidlech přibyly před půl rokem, mají chránit před většími drony typu Šáhed a Lancet. Rusové se zdokonalují v ovládání těchto bezpilotních strojů a dokáží tak zasáhnout menší a rychlejší čluny přímo během plavby.

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Nebezpečí v podobě reaktivních dronů

Kromě nebe střeží ukrajinští námořnici také civilní lodě na moři. Ty se stávají terčem úderů pravidelně – jen za poslední měsíc námořnici zaznamenali šest takových případů. Naposledy minulý týden, kdy ruská strana na telegramu zveřejnila video útoku na plavidlo v Černém moři. Kyjev tvrdí, že Moskva udeřila na lodě pátrací záchranné služby, která plnila misi v rámci ukrajinského námořního koridoru.

„Největší nebezpečí v současné době představují reaktivní bezpilotní letouny, protože velmi rychle manévrují, stoupají i klesají, což ztěžuje palbu na ně,“ podotýká Anton.

Přístav v Oděse je klíčovým uzlem, který propojuje ukrajinskou ekonomiku se světem. Ukrajině se podařilo vybudovat obchodní trasu vedoucí z Oděsy do zahraničí přes Istanbul a Bospor. To, že Kyjev může obchodovat přes oděský přístav, je z velké části zásluhou vojáků.

Na oděské pobřeží nejčastěji útočí ruské drony z Krymu. Letět mohou desítky kilometrů nad mořem, aniž by přeletěly přes pevninu. Námořní protivzdušná obrana tak představuje další vrstvu ochrany pro město, které čelí ruským útokům prakticky každou noc.

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