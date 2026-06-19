Na Moskvu se snášel černý déšť ze zasažené rafinerie, kterou zřejmě trefili i sami Rusové

Na část Moskvy pršely černé kapky ropy poté, co byla zasažena rafinérie během největšího ukrajinského útoku od začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu. Obyvatelé Moskvy sdělili BBC, že jemný déšť zanechal na jejich oblečení černé skvrny. Úřady padání jakéhokoliv „ropného deště“ popřely, ale oficiální telegramový kanál města obyvatele postižené čtvrti varoval, aby neotevírali okna. Silo, ze kterého po explozi vyletělo víko, podle médií i ruských proválečných blogerů zřejmě trefila raketa ruské protivzdušné obrany.
Na Moskvu podle BBC směřovalo téměř dvě stě dronů. Podle ruského ministerstva obrany bylo během 24 hodin po celé zemi zachyceno a zničeno téměř tisíc dronů a čtyři ukrajinské řízené střely. V jižní Rostovské oblasti byl zasažen ropný sklad, přičemž jedna osoba přišla o život.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že útok dronů byl odpovědí na nedávný ruský útok na Kyjev, při kterém vzplanula významná náboženská památka, klášter Kyjevskopečerská lávra. „Tuto válku nechceme a nikdy jsme ji nechtěli,“ řekl Zelenskyj. „Ale pokud shoří Ukrajina, shoří i vaše Moskva,“ varoval ukrajinský prezident režim ruského autoritáře Vladimira Putina.
V reakci na to ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov uvedl, že útoky na Ukrajinu budou provedeny „v masovém měřítku“, a dodal, že je „již dlouho přesvědčen, že slova nestačí“.
Silo, ze kterého se po explozi odtrhl kryt, zřejmě zasáhla ruská střela
Moskevská ropná rafinérie v jihovýchodní části Moskvy byla zasažena již potřetí za měsíc a podruhé tento týden. Rafinerie je také známá jako Kapotna rafinerie – podle stejnojmenného názvu obvodu, ve kterém se nachází. Závod se navíc nachází jen asi šestnáct kilometrů od Kremlu.
Několik videozáznamů zachytilo obzvláště dramatický okamžik, kdy obrovský výbuch odtrhl vrchol velkého sila a odhodil střechu ropného zásobníku desítky metrů do vzduchu.
Podle nezávislých ruskojazyčných médií explozi zřejmě nezpůsobil ukrajinský dron, ale střela z ruského systému protivzdušné obrany. Na záběrech, které se rozšířily po sociálních sítích, je vidět, jak střela letí pod dronem a zanechává za sebou kondenzační stopu a dopadá přímo na nádrž, z níž odlétne kryt.
Ruský proválečný telegramový kanál Vojennyj Osvědomitěl uvedl, že video je pravé a že ho pořídili čínští turisté. Bloger si také postěžoval, že pokud v blízkosti objektů, které jsou cílem útoků, jsou zahraniční turisté nebo zahraniční dělníci, veškeré zákazy týkající se šíření takových snímků zaměřené na ruské občany nebudou mít žádný efekt.
Telegramový kanál Astra uvedl, že kryt nádrže zřejmě zasáhla střela odpálená ze systému protivzdušné obrany Pancir.
Ruskojazyčná verze The Moscow Times napsala, že při ukrajinském dronovém útoku ze čtvrtečního rána protivzdušná obrana opakovaně míjela cíle. Jeden z telegramových kanálů zveřejnil výběr videí, jak se drony nepodařilo zasáhnout ani při několika pokusech, někdy i po zásahu pokračovaly v letu a přistály na nějakém objektu, jindy trosky sestřelených nepilotovaných letounů dopadly na různé stavby a explodovaly.
Úlomky dronů dopadly také na nedaleké nákupní centrum
V plamenech se tak ocitlo také nákupní centrum nedaleko rafinerie, údajně poté, co na budovu dopadly úlomky dronu. Na videu ověřeném BBC je vidět, jak dron naráží do horních pater výškové budovy, přičemž sklo a trosky prší po její fasádě a dolů na nádvoří pod ní.
Na dalším ověřeném videu je vidět hustý, tmavý, olejovitý povlak pokrývající asfalt parkoviště, zatímco zem pod zaparkovanými vozidly zůstává čistá. „Jakmile jsem vyšla z bytového domu, padal jemný, lehký déšť,“ řekla BBC jedna místní žena. Všimla si „nepříjemných černých skvrn“ na svém oblečení a i bunda její kamarádky „byla nakonec pokrytá černými tečkami“, dodala. „Teď budeme sledovat, jestli nám kvůli ropným produktům nezačnou vypadávat vlasy,“ obává se.
Kvůli útoku byla dočasně uzavřena čtyři moskevská letiště a více než pět set letů bylo zrušeno nebo zpožděno.
Cílem Ukrajiny je přinést Rusům „válku domů“
Ačkoli místní úřady po celém Rusku zakázaly zveřejňování záběrů následků útoku dronů, na sociálních sítích se objevily desítky videí, na nichž jsou vidět drony letící po obloze za bílého dne a výbuchy nad průmyslovými oblastmi na předměstí Moskvy.
Ukrajina podle BBC běžně využívá taktiku, při níž před zahájením hlavních leteckých útoků vysílá velké množství průzkumných dronů sloužících jako návnada, aby zmapovala hustotu protivzdušné obrany a zranitelná místa.
Čtyři a půl roku poté, co Moskva zahájila plnohodnotnou invazi na Ukrajinu, vyčerpávající válka na ukrajinské frontě pokračuje dál, mimo dohled mnoha lidí v Rusku. Kyjevské sankce s dlouhým dosahem – jak Ukrajinci údery nazývají – proti cílům po celém Rusku, včetně Moskvy a Petrohradu, jsou důkazem Zelenského záměru „přinést válku domů“ obyčejným Rusům.
Muž, který bydlí poblíž zasažené rafinerie, řekl BBC, že ho probudilo, když se za úsvitu jeho dům začal „třást“, a že ráno ucítil zápach spáleniny a nemohl dýchat. „Je to všechno velmi děsivé,“ řekl. „Dřív jsem neměl takový strach, ale teď je to už skoro panika,“ sdělil.
Útoky dronů na Moskvu – vzdálenou asi pět set kilometrů od ukrajinských hranic – se staly častějšími, jak Kyjev rozvíjel své schopnosti v oblasti dlouhého doletu. První úspěšné údery ukrajinských dronů zasáhly ruské hlavní město na jaře 2023, i když šlo o sporadické útoky, při nichž bylo zřídka nasazeno více než několik dronů.
„V Moskvě jde vše podle plánu. Akorát ne podle toho ruského,“ rýpl si Sybiha
Od té doby byla kolem Moskvy zřízena rozsáhlá protivzdušná obrana – počet dronů, které Ukrajina při svých útocích používá, se však také znásobil a některé z nich tuto obranu prolomily. Žádný systém protivzdušné obrany nedokáže zajistit úplnou ochranu před masivními útoky nejmodernějších dronů. Úspěšnost zásahů těch, které se přece jen dostanou skrz, je extrémně nízká a je s ní spojeno riziko, že trosky protiraketových střel dopadnou na zem.
Navzdory známým obtížím při zastavování takovýchto rozsáhlých útoků však čtvrteční dronová palba nepochybně vyvolá otázky ohledně účinnosti systémů protivzdušné obrany chránících klíčovou infrastrukturu v Moskvě. Putin, který v centrálním městě Kazaň hostí summit lídrů jihovýchodní Asie, se k rozsáhlému útoku na ruské hlavní město nevyjádřil.
Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha ve čtvrtek na X napsal: „Jednou z nejčastějších otázek, které si dnes ráno kladou Moskvané, je: ‚Co se to děje?‘“ „Mohu na to odpovědět. Vaše země zahájila proti nám agresivní válku. Už roky zabíjí naše lidi,“ napsal Sybiha s tím, že teď, když Rusové vědí, co se děje, měli by se zeptat Putina, kdy to hodlá ukončit. „V Moskvě jde vše podle plánu. Akorát ne podle toho ruského,“ podotkl Sybiha.
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