Ukrajina zasáhla ruskou leteckou základnu, rafinerii i další sklad Wildberries


před 1 hhodinou|Zdroj: Ukrajinska pravda, New Voice of Ukraine, ČTK

Ukrajinské drony zaútočily na leteckou vojenskou základnu a rafinerii v ruské Saratovské oblasti. O tamních náletech informoval jak ukrajinský generální štáb, tak telegramové kanály, a údery v regionu potvrdily i ruské úřady. Ukrajina dále uvedla, že útočila i na ruské průmyslové či vojenské cíle v Kalužské, Brjanské a také v Samarské oblasti, kde vzplál další sklad společnosti Widlberries. Ukrajina hlásí oběti po ruských útocích.

Generální štáb ukrajinské armády uvedl, že jeho síly v noci z 1. na 2. srpna zaútočily na dva cíle v ruské Saratovské oblasti – tamní ropnou rafinerii, která podle něj může zpracovat přibližně sedm milionů tun ropy ročně a podílí se na zásobování ruských sil, a vojenskou leteckou základnu Engels, kde se nacházejí ruské strategické bombardéry Tu-95MS a Tu-160.

Úřady Saratovské oblasti tvrdí, že při ukrajinském náletu zemřeli dva lidé. Neuvedly, kam ukrajinské údery směřovaly, o zásazích rafinerie a základny ale už dříve informovaly telegramové kanály.

Ukrajinský generální štáb dále sdělil, že jeho síly útočily rovněž na sklad pohonných hmot v Ljudinovu v Kalužské oblasti a také na sklad a odpaliště útočných dronů poblíž Navlji v Brjanské oblasti.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Zasažen další sklad Wildberries

Telegramové účty rovněž informovaly, že v Samarské oblasti hoří další sklad společnosti Widlberries. Velitel ukrajinských dronových sil Robert „Maďar“ Brovdi později potvrdil, že jde o následek náletu ukrajinských bezpilotních strojů. Také společnost Wildberries útok potvrdila s tím, že nikdo neutrpěl zranění.

Na sociálních sítích ruské ministerstvo obrany ráno tvrdilo že „prostředky protivzdušné obrany zachytily a zničily 635 ukrajinských bezpilotních prostředků“. Stalo se tak podle něj nad několika ruskými regiony a nad okupovaným poloostrovem Krym. Rusko nikdy neuvádí celkový údajný počet útočících dronů.

Ukrajina v posledních měsících čím dál častěji útočí na rafinerie, logistickou a přepravní infrastrukturu, což má podle Kyjeva ztížit fungování ruské válečné mašinérie.

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Mrtví a zranění po ruských útocích

Ukrajinské letectvo na platformě Telegram informovalo, že Ukrajina čelila v noci na neděli celkem 133 dronům, přičemž obrana jich sestřelila 109. „Zásahy 24 ruských bezpilotních letadel byly zaznamenány na 19 místech, na dalších třech byly objeveny trosky,“ upřesnilo letectvo bez dalších podrobností.

Web Ukrajinská pravda napsal, že za uplynulý den zemřeli při ruských útocích dva lidé v Doněcké oblasti a jeden v Chersonské oblasti. Ve druhém jmenovaném regionu bylo dalších 34 osob zraněno. V Charkovské oblasti bylo zraněno deset osob, včetně tří dětí. V Doněcké oblasti byli zraněni čtyři lidé.

Ruský noční útok na Charkov pak zranil čtyřiasedmdesátiletého muže a dvě děti ve věku osm a třináct let, uvedla správa regionu. 

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