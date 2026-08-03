Vláda chce místo zrušení paragraf o neoprávněné činnosti pro cizí moc zpřesnit

Neoprávněná činnost pro cizí moc nakonec zůstane v tuzemsku trestným činem. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) se se soudci a státními zástupci dohodl, že se zpřesní nynější znění paragrafu. Změny plánuje předložit v září.
Vláda chtěla původně paragraf úplně zrušit. Vadily jí, jak píše v programovém prohlášení, vágní formulace. Nakonec trestný čin týkající se narušení územní celistvosti, svrchovanosti i bezpečnosti republiky v trestním zákoníku ponechá.
„Nesnažíme se to definovat úplně jinak, ta definice se musí zpřesnit a teď vedeme debatu o tomto zpřesnění. Nevedeme diskuzi o tom, jestli jej nahradíme jiným trestným činem,“ řekl ČT ministr spravedlnosti.
Návrh nejvyššího státního zastupitelství
Jednu z variant textu připravil tým nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové. Tento návrh podrobněji popisuje jednání, které by bylo nezákonné.
„Je tam například sběr informací, které mají směřovat k tomu, aby právě cizí moc zaútočila na celistvost, bezpečnost státu. Nebo je to konkrétně působení na výkon pravomoci úřední osoby,“ říká k problematice Bradáčová.
Tejc by chtěl úpravy předložit po letních prázdninách.
„Minimálně by to mělo být v textu zákona tak, aby to buď šlo formou pozměňovacího návrhu ve sněmovně, nebo přímo vládní novelou,“ nastínil Tejc.
Postoj opozice
„Trošičku se obávám, že ono nebude tak jednoduché, jakým způsobem to přepsat. Tak, aby to vyhovovalo jak politickým požadavkům, které jsou víceméně ideologické, a aby to odpovídalo i trestní justici,“ říká exministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS).
Neoprávněnou činnost pro cizí moc prosadil minulý kabinet. Zmiňovaný paragraf platí rok a půl.
„Ten paragraf je v pořádku a odpovídá tomu, co Česko potřebuje – chránit svoje zájmy proti cizím mocnostem. Je to i názor, který vyslovil Ústavní soud,“ domnívá se místopředseda sněmovního ústavně-právního výboru Karel Dvořák (STAN).
Ústavní soud letos v únoru zamítl návrh skupiny senátorů, která o zrušení tohoto právního předpisu usilovala. Policie ho už v jednom případu použila. Začátkem roku strážci zákona zadrželi muže, který je obviněný ze špionáže pro Čínu. V úterý by mohl pražský vrchní soud neveřejně rozhodnout o tom, jestli cizinec zůstane ve vazbě. Soud nižší instance nařídil jeho propuštění a došetření případu, státní zástupce podal stížnost.
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