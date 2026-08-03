Ukrajina udeřila na další sklad Wildberries. Rusko bombardovalo okolí Záporoží

Největší ruský internetový prodejce Wildberries oznámil, že Ukrajina zaútočila na další jeho sklad. Cílem dronového útoku byl i okupovaný Krym. Terčem dronového úderu byla také Bělgorodská státní technologická univerzita. Rusko naopak bombardovalo Záporožskou oblast, uvedla správa regionu. Při útocích zemřel jeden člověk a další utrpěl zranění. Už v neděli bylo město Záporoží terčem ruského útoku, který za sebou nechal jednu mrtvou a desítky raněných.
Ukrajina podle telegramových kanálů útočila zřejmě na okupovaný Krym, kde se ozvaly výbuchy v okrese Saky a také ve Feodosii, Simferopolu a Kerči. Terčem mohl být ropný sklad či přístav v Kerči. Útok opět zastavil provoz na nelegálním Kerčském (Krymském) mostě mezi poloostrovem a Ruskem.
Šéf okupační správy Krymu Sergej Aksjonov se nezmínil o tom, na co drony útočily. Ve svém příspěvku na telegramu pouze tvrdí, že nálet zabil tři lidi a další dva zranil.
Podle telegramového kanálu Astra lidé na sociálních sítích zveřejnili fotografie požáru obytného domu v Kerči, který vznikl po ukrajinském útoku. Zda konkrétně na tomto místě byly oběti, však není jasné. Není ani zřejmé, zda dům zapálil dron, či zda nejde o následek zásahu protivzdušné obrany okupantů.
Terčem dronového útoku se stala také budova Bělgorodské státní technologické univerzity, kde se vyvíjely a testovaly bezpilotní stroje, uvádějí ruské telegramové kanály.
Hoří další sklad Wildberries
Gubernátor ruské Vladimirské oblasti Alexandr Avdějev oznámil, že ukrajinská armáda zaútočila na skladištní komplex v tomto regionu východně od Moskvy. Vznikly tam podle něj škody a lidé ze skladu byli evakuováni. Později dodal, že mladý muž skončil v nemocnici s lehčím zraněním na hlavě a žena, která bydlí v okolí, má nevelké zranění na noze.
Společnost Wildberries informovala, že v jejím logistickém centru ve Vladimirské oblasti po útoku vypukl požár. Na místo vyrazili hasiči. Logistické operace byly převedeny do jiných center, aby byly zajištěny dodávky, uvedla společnost.
Ukrajinská armáda na logistická centra Wildberries útočí prakticky denně od poloviny července. Podle Kyjeva toto on-line tržiště pomáhá v zásobování ruské armády. Ze stejného důvodu cílí někdy i na sklady konkurence. Rusko stejně zdůvodňuje své údery na civilní poštovní terminály, se kterými začalo dlouho předtím, než Kyjev začal útočit na Wildberries.
Ruský resort obrany tvrdí, že Rusové zneškodnili 131 ukrajinských dronů. Moskva nikdy neuvádí celkový údajně útočících dronů.
Rusové udeřili v Záporoží
Ruská naváděná letecká puma v záporožském okrese zničila v pondělí ráno rodinné domy a zabila 77letého muže. Pětaosmdesátiletá žena je zraněná, napsal velitel vojenské správy Záporožské oblasti Ivan Fedorov na platformě Telegram. Už v neděli bylo správní centrum regionu, město Záporoží, cílem dalšího útoku, během něhož svrhli Rusové osm naváděných leteckých pum během půlhodiny, sdělil Fedorov.
Zasažena byla vícepatrová obytná budova, sklady či auta. Tento nálet zabil jednasedmdesátiletou ženu a dalších jednatřicet lidí zranil. Ruské ministerstvo obrany kromě toho tvrdí, že jeho drony v Černém moři zasáhly tři nákladní lodě a další loď v přístavu Mykolajiv. Zdůvodňuje to tím, že plavidla převážela vojenský materiál pro potřeby ukrajinských ozbrojených sil.
Ukrajinci uvádějí, že ruské útoky v regionu poškodily tři civilní lodě. Rusko k nočním útokům proti Ukrajině použilo 181 dronů, uvedly ráno ukrajinské vzdušné síly s tím, že ukrajinská protivzdušná obrana jich 163 zneškodnila. Čtrnáct nepilotovaných strojů zasáhlo třináct míst, ještě na dvou se zřítily trosky sestřelených dronů.
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