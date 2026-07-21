Většina Poláků je proti obnovení povinné vojenské služby, ukázal průzkum


před 58 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

Podle nového průzkumu veřejného mínění je více než polovina Poláků proti znovuzavedení povinné vojenské služby. A to i přesto, že země v souvislosti s regionálním napětím zvažuje svou obrannou strategii.

Průzkum agentury IBRiS provedený pro deník Rzeczpospolita ukázal, že 51,1 procenta respondentů je proti obnovení branné povinnosti, zatímco 37,7 procenta je pro. Otázka zněla, zda by měla být vzhledem k současné mezinárodní situaci branná povinnost znovu zavedena.

Podpora se rozdělila na 15,1 procenta respondentů, kteří odpověděli „rozhodně ano“, a 22,6 procenta, kteří odpověděli „spíše ano“.

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Jak deník poznamenal, nejvýraznější odpor panoval mezi příznivci opozičních stran, voliči vládních stran a těmi, kteří vůbec nechodí k volbám.

Podpora byla však mnohem vyšší u jiného návrhu – povinných vojenských výcviků pro muže i ženy. Více než tři čtvrtiny respondentů (76,6 procenta) tento návrh podpořily, zatímco 17,6 procenta bylo proti.

Debata o branné povinnosti v Polsku probíhá od chvíle, kdy Rusko v únoru 2022 zahájilo rozsáhlou pozemní invazi na Ukrajinu.

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Článek napsaný stanicí Polskie Radio, poprvé byl publikován 20. července 2026 ve 12:40 (SELČ).

Tento článek byl přeložen pomocí umělé inteligence.

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