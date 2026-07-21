Spojené státy znovu udeřily na Írán, míří na tamní námořnictvo

Spojené státy zahájily v noci na úterý další vlnu vzdušných úderů na Írán. Na síti X to oznámilo oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM). Podle íránské polooficiální agentury Mehr byla protivzdušná obrana aktivována také v blízkosti jaderné elektrárny v Búšehru. Výbuchy jsou hlášeny z oblasti přístavního města Čáhbahár a z města Konárak, kde se nachází námořní základna. Agentura AP připomíná, že USA útočí již desátou noc v řadě.
CENTCOM uvedlo, že cílem úderů je „dále omezit vojenské kapacity, které Teherán používá k útokům na obchodní lodě v Hormuzském průlivu“. Íránské ozbrojené síly již v reakci na údery zaútočily na Kuvajt, kde mají Spojené státy vojenskou základnu.
Kuvajtské ministerstvo obrany podle agentury Reuters sdělilo, že protivzdušná obrana čelí balistickým střelám a dronům.
Konflikt mezi Washingtonem a Teheránem, který začal americko-izraelskými údery na Írán koncem února, v minulých měsících utlumilo příměří a následně i podepsané memorandum o porozumění. Sporným bodem nicméně zůstávala otázka správy Hormuzského průlivu, který je klíčovou námořní trasou pro přepravu ropy a plynu. Tento měsíc se občasné vojenské střety opět proměnily v každodenní útoky, kdy USA provádějí údery především na jihu Íránu a Teherán v odvetě útočí na arabské spojence Spojených států v regionu.