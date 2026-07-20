USA zahájily novou vlnu útoků proti Íránu

Americké ozbrojené síly oznámily novou vlnu vzdušných útoků proti Íránu. Údery probíhají devátou noc po sobě, upozornily tiskové agentury s odvoláním na velitelství amerických sil v oblasti CENTCOM. Íránská média mezitím hlásí útoky na Tabríz, Bandar Máhšahr a další města, připojila agentura Reuters. Americký prezident Donald Trump hovořil o „velmi tvrdých úderech“ jako pomstě za zabité americké vojáky.
„Údery budou i nadále snižovat íránské vojenské schopnosti používané k útokům na obchodní plavidla a civilní námořníky proplouvající Hormuzským průlivem,“ uvedlo velitelství CENTCOM na sociální síti X.
Trump prohlásil, že Spojené státy útočí na Írán „velmi tvrdě“, aby pomstily americké vojáky zabité v posledních dnech na Blízkém východě. „Dnes večer (v neděli, pozn.red.) jsme je znovu velmi tvrdě zasáhli a udělali jsme to na počest pravděpodobně tří velkých vlastenců,“ řekl Trump po návratu do Washingtonu po finále mistrovství světa ve fotbale.
Britská námořní služba (UKMTO) informovala o hořícím plavidle v Hormuzském průlivu s tím, že zatím nemohla ověřit, co způsobilo požár plavidla, vzdáleného přibližně patnáct kilometrů severozápadně od Ománu.
Dopady v Íránu
Iránské revoluční gardy podle tiskových agentur tvrdí, že zastavily dva ropné tankery pokoušející se proplout Hormuzským průlivem nebezpečnou jižní trasou, ke které je vybízela americká armáda. Agentura Reuters dodala, že incident nemohla ověřit a že prohlášení neuvedlo žádné další podrobnosti ohledně názvů plavidel, osudu jejich posádek či o případných obětech.
Gardy varovaly, že vodní cesta zůstane nebezpečná, dokud bude pokračovat americká „agrese“ v regionu, a vyzvaly americké vojáky, aby se připravily na „trestnou operaci“. Následně uvedly, že zaútočily na americká letadla na jordánském letišti Akaba.
Po nejnovějších oznámeních o obětech stoupl celkový počet amerických vojáků zabitých od začátku války na 17, více než 420 dalších bylo zraněno, napsal Reuters. Dodal, že ceny ropy v pondělí vzrostly o tři procenta, v případě ropy Brent překročily 90 dolarů za barel, což je nejvyšší úroveň od 11. června.
Boje, které rozpoutaly USA a Izrael na konci února společnými údery na Írán, pokračují s různou intenzitou pátým měsícem, ačkoli v dubnu bylo vyhlášeno příměří a v červnu podepsaly USA a Írán memorandum o porozumění. Naplňování jeho závazků však Írán v sobotu pozastavil, protože podle něj Spojené státy porušily všechny své sliby z dohody.
USA a Írán se krok za krokem blíží k totální válce, protože prozatímní dohoda z minulého měsíce, která měla trvale ukončit boje, se rozpadla a lodní doprava v Hormuzském průlivu se z velké části zastavila. Obě strany své útoky zaměřily na civilní infrastrukturu, na které se spoléhají miliony lidí, poznamenala agentura AP.