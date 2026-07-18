Írán pozastavil plnění závazků z memoranda s USA. Podle Chameneího je podpis Trumpa bezcenný

Íránský duchovní vůdce Modžtaba Chameneí tvrdí, že podpis amerického prezidenta Donalda Trumpa je bezcenný. Podle něj USA opakovaně porušily své závazky z memoranda o porozumění s Íránem. O písemném prohlášení nástupce dlouholetého duchovního vůdce Alího Chameneího, kterého v únoru zabil izraelský útok, informovala agentura Reuters. Teherán v sobotu pozastavil naplňování svých závazků z dohody, která měla být zásadním krokem na cestě k míru ve válce vyvolané USA a Izraelem.
Chameneí, který se od jmenování do funkce po smrti svého otce neukázal na veřejnosti, v sobotním prohlášení přečteném ve státní televizi také varoval Spojené státy, že pokud budou pokračovat jejich útoky, dostane se jim prý lekce, na kterou nezapomenou.
Minulý týden Modžtaba Chameneí přísahal, že pomstí svého zavražděného otce, s nímž se předtím během šestidenního pohřbu rozloučila íránská veřejnost. Pomsta je podle Chameneího nevyhnutelná a je „požadavkem národa“.
Boje, které rozpoutaly USA a Izrael na konci února společnými údery na Írán, pokračují s různou intenzitou pátým měsícem, ačkoli v dubnu bylo vyhlášeno příměří a v červnu podepsaly Washington a Teherán memorandum o porozumění. Naplňování jeho závazků Írán nyní pozastavil, protože podle něj Washington porušil všechny své závazky z dohody.
Nejnovější eskalace trvá od 7. července a od úterý Spojené státy znovu uplatňují námořní blokádu íránských přístavů. Íránské úřady podle televize al-Džazíra uvádějí, že při obnovených amerických útocích zahynulo nejméně padesát lidí a více než pět set jich bylo zraněno. Představitelé USA od pondělí evidují deset zraněných amerických příslušníků pozemní pěchoty a tři námořníky.