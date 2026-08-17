V týdnu přijdou přeháňky i bouřky, extrémní teploty nedorazí


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Česko v tomto týdnu čekají přeháňky i bouřky, ojediněle mohou být doprovázené přívalovým deštěm či krupobitím. Proti předchozímu období se také ochladí, na rozdíl od předchozího období tentokrát meteorologové nečekají teploty výrazně překračující 30 stupňů Celsia. Nejchladnější bude úterý. Od středy by ale maxima neměla být od třicítky daleko, na Moravě se mohou dostat i na tuto hranici, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Přeháňky a bouřky se s výjimkou jihovýchodu a východu vyskytly ve většině Česka už v noci na pondělí. „Do rána napršelo převážně od jednoho do 15 milimetrů, ovšem na severozápadě Čech na některých místech spadlo i 30 milimetrů, v Krušných horách ojediněle i přes 50 milimetrů srážek,“ uvedli meteorologové.

Pršet by mělo i v pondělí přes den. Kromě jihozápadní poloviny Čech mohou bouřky být i silné, ČHMÚ varuje před možnými nárazy větru, kroupami či přívalovými srážkami. Nejvyšší teploty budou na severozápadě Čech mezi 19 až 23 stupni, jinde až 28 stupňů, na Moravě i 30 stupňů Celsia.

„V úterý se situace bude uklidňovat, bouřky neočekáváme a slabé srážky se mohou vyskytnout hlavně na horách. Úterní teploty budou nejnižší v tomto týdnu,“ sdělil ČHMÚ. Na některých místech v Čechách by měly teploty v úterý zůstat pod 20 stupni Celsia, na jihu Moravy dosáhnou k letním 25 stupňům.

Od čtvrtka se objeví velká oblačnost, hlavně v pátek by pak mělo pršet na většině území. Srážky se ale místy objeví i ve středu a ve čtvrtek. Nejvyšší denní teploty budou v těchto dnech 23 až 28 stupňů, na Moravě může ve středu a ve čtvrtek být až 30 stupňů.

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Zdroj: ČT24

Víkend by pak měl být oblačný až polojasný. Přeháňky budou spíše ojedinělé, ale ke konci víkendu a na začátku příštího týdne jich bude opět přibývat. Nejvyšší denní teploty by se měly pohybovat mezi 21 až 26 stupni.

Nejtepleji bylo ve Strážnici, a to 37,6 stupně. V pondělí mají dorazit bouřky
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