O prodlouženém víkendu se čeká převážně slunečno, nejteplejší má být pondělí

Nadcházející prodloužený víkend bude převážně slunečný, postupně se bude oteplovat, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V pondělí, kdy je státní svátek, mohou teploty odpoledne vystoupat až na 25 stupňů Celsia, dodávají meteorologové.
Ve čtvrtek i v pátek má být oblačno až zataženo. Ve čtvrtek bude podle předpovědi postupně od severozápadu občas pršet, v pátek má od západu oblačnosti ubývat. V pátek ráno se mohou výjimečně vyskytnout mlhy. Teploměr přes den ukáže většinou třináct až osmnáct stupňů.
Sobota i neděle mají být převážně slunečné. Noční teploty klesnou zřejmě na devět až pět stupňů, v sobotu ráno se mohou ojediněle objevit přízemní mrazíky. Odpolední teploty budou podle předpovědi mezi 18 až 23 stupni, na severovýchodě bude v sobotu chladněji.
Také v pondělí, kdy se v Česku slaví Den české státnosti, má být jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy. Odpoledne se očekává 21 až 25 stupňů. Podobné počasí bude nejspíš pokračovat i dál.