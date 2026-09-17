Severovýchod Španělska zasáhly v noci na čtvrtek přívalové deště a bleskové povodně, které si vyžádaly minimálně jednu oběť a způsobily rozsáhlé škody v celém regionu. Záplavy narušily dopravu v Katalánsku a Valencii – voda zaplavila jak silnice, tak i letiště nebo metro. Doteď se Španělsko potýká s extrémním suchem, které následky bouře jen zhoršilo. Vědci tvrdí, že klimatické změny způsobené člověkem zesilují středomořské bouře, které obvykle postihují východní Španělsko na podzim.
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Rusko útočilo na Kyjev a Oděsu, Ukrajina zasáhla rafinerii i leteckou základnu
Ruské noční vzdušné údery na Kyjev si vyžádaly nejméně osmnáct zraněných, jsou mezi nimi i dvě děti, uvedl starosta města Vitalij Klyčko. Při útocích na Oděskou oblast utrpělo zranění dalších sedm lidí, oznámily tamní úřady. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sdělil, že Rusko zasáhlo také energetickou infrastrukturu v Sumské a Oděské oblasti, a potvrdil, že ukrajinské síly poškodily rafinerii v ruské Jaroslavli a zasáhly leteckou základnu v Rostově na Donu.
Přívalové deště zaplavily severovýchod Španělska
Severovýchod Španělska zasáhly v noci na čtvrtek přívalové deště a bleskové povodně, které si vyžádaly minimálně jednu oběť a způsobily rozsáhlé škody v celém regionu. Záplavy narušily dopravu v Katalánsku a Valencii – voda zaplavila jak silnice, tak i letiště nebo metro. Doteď se Španělsko potýká s extrémním suchem, které následky bouře jen zhoršilo. Vědci tvrdí, že klimatické změny způsobené člověkem zesilují středomořské bouře, které obvykle postihují východní Španělsko na podzim.
Kanada a Evropa jsou silnější, když spolupracují, řekl Carney
Kanada a Evropa jsou silnější, když spolupracují, řekl kanadský premiér Mark Carney při projevu v Evropském parlamentu. Uvítal návrh na přidružené členství v EU, chce posílit spolupráci. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová ve středu řekla, že by ráda usilovala o otevření dveří k tomu, aby se Kanada stala prvním přidruženým členem EU.
Zákaz sociálních sítí do 13 let, vlastní účet až od patnácti, navrhuje Komise
Pro děti mladší třinácti let by měl platit zákaz sociálních sítí a teprve patnáctiletí by si mohli založit vlastní účet. Vyplývá to z návrhu takzvaného EU KIDS Act, který představila Evropská komise (EK). Jeho cílem je posílit bezpečnost dětí na internetu v celé Evropské unii, obrysy předpisu přitom nastínila již během svého středečního projevu ve Štrasburku šéfka EK Ursula von der Leyenová.
Změna klimatu hrála významnou roli při sesuvech v Nepálu
Za katastrofickým sesuvem hornin a ledu, k němuž došlo minulý měsíc na hranici Nepálu a Číny, stála kombinace geologických a klimatických faktorů, popisuje analýza vědců z organizace World Weather Attribution, kteří spolupracovali s několika mezinárodními glaciology neboli experty na ledovce. Klimatické faktory byly podle zprávy ovlivněné desetiletími klimatické změny způsobené spalováním fosilních paliv.
VideoHosté Událostí, komentářů zhodnotili projev šéfky Evropské komise
Mezi hlavní priority Evropské komise zařadila její šéfka Ursula von der Leyenová silnější obranu, menší závislost na Číně a větší odolnost vůči klimatickým i hybridním hrozbám. Unie má také posílit energetickou soběstačnost a lépe chránit své hranice, řekla předsedkyně Komise. Hlavní body projevu o stavu EU probrali v Událostech komentářích europoslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), místopředseda výboru pro evropské záležitosti Libor Vondráček (Svobodní, klub SPD), europoslankyně Veronika Vrecionová (ODS) a člen sněmovního výboru pro bezpečnost Samuel Volpe (Piráti). Debatou provázel Lukáš Dolanský.
Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?
Debata o neutralitě je ve Švýcarsku obzvláště bouřlivá v předvečer hlasování o této otázce, které se uskuteční 27. září. Co však znamená být neutrální ve světě, kde umělá inteligence, cloudové služby a digitální infrastruktura stále více závisí na Spojených státech a Číně?
Spíše osmadvacátý než 51. stát. Kanada hledí směrem k Evropě
Kanada by se mohla stát přidruženým státem Evropské unie, prohlásila ve středu šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová před premiérem severoamerického státu Markem Carneym. Ten v Evropě hledá kvůli obchodní válce se Spojenými státy nového partnera. Mezi Ottawou a Bruselem se mluví o spolupráci v oblasti energetiky či obraně. Ve hře je také rozšíření přístavu v kanadském městě Churchill, odkud plují do Evropy lodě se zemním plynem.
Evropský pohled
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Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku
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