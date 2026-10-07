Evropa si připomněla oběti teroristů z Hamásu. Lidé se sešli i v Praze

Německý kancléř Friedrich Merz, francouzský prezident Emmanuel Macron, britský premiér Andy Burnham či šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová ve středu u příležitosti třetího výročí teroristického útoku palestinského hnutí Hamás na Izrael slíbili bojovat proti antisemitismu a zasadit se o mírové soužití Izraelců a Palestinců. V řadě evropských měst se pak konaly vzpomínkové akce, například v Berlíně a Londýně. V Praze se sešlo dle odhadů několik set lidí. V Londýně se konal i pochod na podporu Palestinců, kde několik účastníků vyzvalo k intifádě, tedy k palestinskému povstání.
Německý kancléř Merz slíbil pokračovat v boji proti antisemitismu v Německu, zároveň podpořil takzvané řešení dvou států, kdy by na Blízkém východě vedle sebe existovaly Izrael a nezávislý stát Palestinců. „Německo stojí pevně na straně Izraele. Naši izraelští přátelé si mohou být jistí, že takový zločin se již nikdy nestane,“ citoval Merze list The Guardian.
Macron řekl, že Francie sdílí žal rodin obětí. „Nezapomínáme na jména a tváře,“ vyzval francouzský prezident, který několik obětí jmenoval. Dodal, že francouzský závazek bojovat proti antisemitismu a terorismu kdekoli a kdykoli a budovat mír a bezpečnost pro všechny trvá.
Britský premiér Burnham na síti X napsal, že Británie vzpomíná na lidi zavražděné teroristy z Hamásu. „Dopad tohoto útoku nepociťuje jen Izrael, ale i židovské komunity po celém světě, které nadále nesou břímě tragických událostí toho dne,“ podotkl Burnham. Výslovně pak ujistil britskou židovskou komunitu, že násilí proti ní nebude tolerováno – ať se bude dít na ulicích, ve školách či na internetu. „Útok na Židy v Británii je útokem na nás všechny. Antisemitismus v této zemi nemá místo,“ zdůraznil.
Šéfka Evropské komise von der Leyenová prohlásila, že Evropská unie stojí po boku těch, jejichž životy se po útoku „navždy změnily“. Zároveň poznamenala, že evropský blok je připraven přispět k přetvoření nynějšího křehkého příměří v trvalý mír založený na řešení v podobě dvou států.
Připomínka v Berlíně
Oběti teroristického útoku v Izraeli si ve středu na berlínském Bebelově náměstí v centru metropole připomněly stovky lidí, policie jich po zahájení piety napočítala asi 1700. Na shromáždění přišla řada lidí s izraelskými vlajkami. Agentura DPA uvedla, že akce se zúčastnili mimo jiné izraelský velvyslanec v zemi Ron Prosor či spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt.
Místo je symbolické – nachází se zde památník nacistického pálení knih v květnu 1933. Tehdy zde studenti z nacistického studentského svazu za účasti řady univerzitních profesorů v plamech zničili tisíce knih především židovských a levicových autorů.
DPA poznamenala, že v Berlíně se konaly i další menší vzpomínkové akce – mimo jiné v Kreuzbergu nebo u někdejšího přechodu Checkpoint Charlie na hranici dříve rozdělující východní a západní sektor Berlína. I zde se sešly stovky lidí. U Braniborské brány vystavila německá židovská studentská unie dlouhý stůl s 500 prázdnými židlemi. Na stůl umístila fotografie obětí útoku. Večer pak Braniborskou bránu nasvítí projekce izraelské vlajky.
Setkání v Praze
Třetí výročí útoků palestinského teroristického hnutí Hamás na Izrael si ve středu v Praze na náměstí Jana Palacha připomnělo dle odhadů několik set lidí. Vzpomínkové setkání Nezapomeneme! uspořádala před Rudolfinem Česká společnost přátel Izraele.
Účastníci akce si přišli podle organizátora připomenout oběti útoku a vyjádřit solidaritu s rodinami, jimž atak a následující válka změnily život. Mnozí měli v rukou izraelské vlajky. Zazněly vzpomínky, modlitby, varování před antisemitismem i díky za podporu českým občanům. Na akci trvající zhruba hodinu dohlíželo několik desítek policistů a členů antikonfliktního týmu.
Tuzemské ministerstvo zahraničí ve středu odsoudilo pokusy dělat z teroristů oběti a z obětí viníky. Terorismus nelze omlouvat ani relativizovat, napsalo na síti X.
Hamás podle české diplomacie 7. října 2023 rozpoutal v Izraeli barbarství, jehož oběťmi byli nevinní lidé. Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé) na pietě zmínil, že židovský stát zažil hlubokou ránu, jeho obyvatelé se znovu vracejí na nohy. Česko při tom stojí Izraeli po boku, akcentoval. Památku obětí uctil i pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS).
Připomínkové akce se během dne konají i v dalších evropských městech, mimo jiné i v Londýně, kde je organizují britská židovská sdružení. Jedna z nich se večer uskuteční u sídla britských premiérů v Downing Street.
Pochod na podporu Palestinců
V Londýně se rovněž konal studentský pochod na podporu Palestinců, kde se asi stovka účastníků dožadovala svobody pro Palestinu. Policie podle listu The Guardian uvedla, že na demonstraci zadržela pět lidí, kteří vyzývali k arabskému povstání.
Britský ministr obrany Wes Streeting označil pochod za ostudný, ministryně školství Lucy Powelová zase vyzývala studenty k soucitu a k odložení akce na jiný den.
Před třemi lety, 7. října 2023, Hamás a další ozbrojené palestinské skupiny přepadly jih Izraele. Útoky, při nichž ozbrojenci zabili na 1200 lidí a dalších 251 odvlekli do Pásma Gazy, byly nejkrvavější v izraelské historii.
Následné izraelské bombardování a pozemní invaze do Pásma Gazy podle tamního ministerstva zdravotnictví kontrolovaného Hamásem zabily 74 tisíc lidí. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale podle zahraničních nevládních organizací přes 80 procent obětí byli civilisté.
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