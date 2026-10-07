Ústavní soud zaměstnává řada návrhů od politiků. Další mohou přibýt

Ústavní soud momentálně řeší osm návrhů podaných politiky. V sedmi případech požadují poslanci a senátoři úpravy zákonů, nařízení nebo vyhlášky. S dalším podnětem přišel prezident Petr Pavel. Soud se také dál zabývá sporem mezi ním a vládou kvůli účasti na summitu NATO v Turecku. Několik politiků avizovalo, že se chystá na soud obrátit ohledně stavebního zákona nebo nových pravidel pro státní zaměstnance.
Ve středu ústavní soudci odmítli návrh senátorů, kterým vadilo vládní nařízení na rozvolnění hlukových limitů. Podle soudců je nastavení rozumné – zároveň ale upozornili na rizika dalšího rozvolňování.
Ústavní soudci budou posuzovat další podání od zákonodárců na zrušení různých předpisů – projednávaných je jich už zmíněných sedm. Na začátku září se na ně poslanci například obrátili kvůli rozpočtovým pravidlům.
„Je důvodné podezření, že vláda bude moci svévolně zvedat schodek až o deset procent v průběhu roku, to je protiústavní a narušení dělby moci,“ míní předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
To vláda odmítá a argumentuje tím, že má jít pouze o mimořádné situace. Na začátku týdne schválila, že se řízení bude účastnit a věří, že návrh u soudu obstojí.
„To ustanovení je pro případy bezpečnostního ohrožení země. Zcela si stojíme za těmito kroky. Připravujeme a už máme téměř dokončenou velmi podrobnou argumentaci,“ sdělila ministryně financí Alena Schillerová (ANO).
Spory o stavební zákon
„Na Ústavní soud se plánují politici obrátit taky kvůli novele stavebního zákona. O té ještě na začátku září znovu rozhodovali poslanci poté, co Senát návrh zamítl,“ připomněla redaktorka ČT Karolína Jelínková.
A po víc než šestihodinové debatě sněmovna horní komoru přehlasovala. V sále ale už zaznívala slova o možném ústavním sporu – a to i kvůli způsobu projednávání.
„Od začátku byl zmatečný, nejasný, s množstvím chyb. Byla ohromná chyba, že se obešel standardní legislativní proces,“ prohlásil předseda sněmovního výboru pro veřejnou správu Lukáš Vlček (STAN).
O návrhu na zrušení zákona poslanci jednají se senátory. Právě ti by měli podnět podat – podle plánu během listopadu. Koalice každopádně kritiku odmítá.
„Nenacházím jediný moment, proč by Ústavní soud měl vyhovět té stížnosti opozice, protože to proběhlo veřejnou diskusí, kompletním legislativním procesem,“ je přesvědčený předseda hnutí SPD a sněmovny Tomio Okamura.
Vrácený zákon o státních zaměstnancích
Stavební novelu už prezident podepsal, ale zákon o státních zaměstnancích poslancům vrátil. Krátce poté nevyloučil, že by se kvůli němu mohl obrátit na Ústavní soud. Doprovodná norma mu totiž třeba odebírá pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích.
„Já si počkám, jestli a v jaké podobě bude nějaké podání Ústavnímu soudu, a zvážím, jestli se k němu přidám,“ řekl dříve Pavel.
Vetovaný zákon ale nejdřív bude čekat jednání ve sněmovně. Podle koalice je v souladu s ústavou – a hlavu státu se chystá přehlasovat. Návrh je jedním z prvních bodů říjnové schůze, která začne příští týden.
Rozhodnutí v kompetenční žalobě je daleko
Ústavní soud se zabývá i sporem mezi vládou a prezidentem kvůli účasti hlavy státu na červencovém summitu NATO v Turecku. V červnu vydal soud předběžné opatření, kterým Pavlovi cestu do Ankary umožnil, ale zatím se stále čeká na finální rozhodnutí.
„Plénum Ústavního soudu takzvanou kompetenční žalobu projednává, to znamená – věcí se zabývá, ale konkrétní termín toho rozhodnutí v tuto chvíli nelze odhadnout,“ sdělila mluvčí Ústavního soudu Kamila Abbasi.
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