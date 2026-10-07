Ústavní soud zaměstnává řada návrhů od politiků. Další mohou přibýt


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Ústavní soud momentálně řeší osm návrhů podaných politiky. V sedmi případech požadují poslanci a senátoři úpravy zákonů, nařízení nebo vyhlášky. S dalším podnětem přišel prezident Petr Pavel. Soud se také dál zabývá sporem mezi ním a vládou kvůli účasti na summitu NATO v Turecku. Několik politiků avizovalo, že se chystá na soud obrátit ohledně stavebního zákona nebo nových pravidel pro státní zaměstnance.

Ve středu ústavní soudci odmítli návrh senátorů, kterým vadilo vládní nařízení na rozvolnění hlukových limitů. Podle soudců je nastavení rozumné – zároveň ale upozornili na rizika dalšího rozvolňování.

Ústavní soudci budou posuzovat další podání od zákonodárců na zrušení různých předpisů – projednávaných je jich už zmíněných sedm. Na začátku září se na ně poslanci například obrátili kvůli rozpočtovým pravidlům.

Letošní schodek se nejspíš podaří dodržet, míní Národní rozpočtová rada
Předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl v Interview ČT24, 27. dubna 2026

„Je důvodné podezření, že vláda bude moci svévolně zvedat schodek až o deset procent v průběhu roku, to je protiústavní a narušení dělby moci,“ míní předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.

To vláda odmítá a argumentuje tím, že má jít pouze o mimořádné situace. Na začátku týdne schválila, že se řízení bude účastnit a věří, že návrh u soudu obstojí.

„To ustanovení je pro případy bezpečnostního ohrožení země. Zcela si stojíme za těmito kroky. Připravujeme a už máme téměř dokončenou velmi podrobnou argumentaci,“ sdělila ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Sněmovna schválila novelu rozpočtových zákonů
Jednání Poslanecké sněmovny (15. května 2026)

Spory o stavební zákon

„Na Ústavní soud se plánují politici obrátit taky kvůli novele stavebního zákona. O té ještě na začátku září znovu rozhodovali poslanci poté, co Senát návrh zamítl,“ připomněla redaktorka ČT Karolína Jelínková.

A po víc než šestihodinové debatě sněmovna horní komoru přehlasovala. V sále ale už zaznívala slova o možném ústavním sporu – a to i kvůli způsobu projednávání.

„Od začátku byl zmatečný, nejasný, s množstvím chyb. Byla ohromná chyba, že se obešel standardní legislativní proces,“ prohlásil předseda sněmovního výboru pro veřejnou správu Lukáš Vlček (STAN).

Vláda u stavebního zákona obešla standardní proces, tvrdí Hřib. Pracujeme rychle, říká Nacher
Nedělní debata: Politická diskuse (1. část, 20. 9. 2026)

O návrhu na zrušení zákona poslanci jednají se senátory. Právě ti by měli podnět podat – podle plánu během listopadu. Koalice každopádně kritiku odmítá.

„Nenacházím jediný moment, proč by Ústavní soud měl vyhovět té stížnosti opozice, protože to proběhlo veřejnou diskusí, kompletním legislativním procesem,“ je přesvědčený předseda hnutí SPD a sněmovny Tomio Okamura.

Vrácený zákon o státních zaměstnancích

Stavební novelu už prezident podepsal, ale zákon o státních zaměstnancích poslancům vrátil. Krátce poté nevyloučil, že by se kvůli němu mohl obrátit na Ústavní soud. Doprovodná norma mu totiž třeba odebírá pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích.

Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích
Prezident Petr Pavel

„Já si počkám, jestli a v jaké podobě bude nějaké podání Ústavnímu soudu, a zvážím, jestli se k němu přidám,“ řekl dříve Pavel.

Vetovaný zákon ale nejdřív bude čekat jednání ve sněmovně. Podle koalice je v souladu s ústavou – a hlavu státu se chystá přehlasovat. Návrh je jedním z prvních bodů říjnové schůze, která začne příští týden.

Rozhodnutí v kompetenční žalobě je daleko

Ústavní soud se zabývá i sporem mezi vládou a prezidentem kvůli účasti hlavy státu na červencovém summitu NATO v Turecku. V červnu vydal soud předběžné opatření, kterým Pavlovi cestu do Ankary umožnil, ale zatím se stále čeká na finální rozhodnutí.

„Plénum Ústavního soudu takzvanou kompetenční žalobu projednává, to znamená – věcí se zabývá, ale konkrétní termín toho rozhodnutí v tuto chvíli nelze odhadnout,“ sdělila mluvčí Ústavního soudu Kamila Abbasi.

Pavel i Babiš byli na večeři lídrů na summitu NATO
Prezident Petr Pavel před odletem na summit NATO

Výběr redakce

Ruský útok na Pryluky zabil nejméně 19 lidí včetně dětí, upřesnil Kyjev

Ruský útok na Pryluky zabil nejméně 19 lidí včetně dětí, upřesnil Kyjev

05:04Aktualizovánopřed 33 mminutami
Většina francouzských středních škol obnovila po protestech výuku

Většina francouzských středních škol obnovila po protestech výuku

12:21Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ústavní soud zaměstnává řada návrhů od politiků. Další mohou přibýt

Ústavní soud zaměstnává řada návrhů od politiků. Další mohou přibýt

před 1 hhodinou
Student na střední škole v Polsku nožem zranil devět lidí i sebe

Student na střední škole v Polsku nožem zranil devět lidí i sebe

14:30Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Piety i protesty. Izrael si připomněl třetí výročí masakru ze 7. října

Piety i protesty. Izrael si připomněl třetí výročí masakru ze 7. října

10:35Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Evropa si připomněla oběti teroristů z Hamásu. Lidé se sešli i v Praze

Evropa si připomněla oběti teroristů z Hamásu. Lidé se sešli i v Praze

před 2 hhodinami
Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody

Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody

18:08Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Ruské školy vychovávají „piloty budoucnosti“ a připravují děti na válku

Ruské školy vychovávají „piloty budoucnosti“ a připravují děti na válku

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Ústavní soud zaměstnává řada návrhů od politiků. Další mohou přibýt

Ústavní soud momentálně řeší osm návrhů podaných politiky. V sedmi případech požadují poslanci a senátoři úpravy zákonů, nařízení nebo vyhlášky. S dalším podnětem přišel prezident Petr Pavel. Soud se také dál zabývá sporem mezi ním a vládou kvůli účasti na summitu NATO v Turecku. Několik politiků avizovalo, že se chystá na soud obrátit ohledně stavebního zákona nebo nových pravidel pro státní zaměstnance.
před 1 hhodinou

VideoVláda chce změnit systém ochrany dětí, pravidla se mají sjednotit

Vláda chystá zákony, od kterých si slibuje větší bezpečí dětí. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) chce sjednotit pravidla, dle kterých se odebírají děti z problémových rodin. A chce prosadit také vznik nového centrálního úřadu. Změna čeká taky justici – soudci by při svěřování do péče měli víc přihlížet třeba k násilí v domácnostech. Klokánky a další zařízení pro děti s potřebou okamžité pomoci návrhy kritizují. Obávají se možného krachu. Už teď je přitom podle předsedkyně Fondu ohrožených dětí Hany Kupkové kapacita příslušných zařízení pro děti nedostačující. Zároveň případů týraných nebo zneužívaných dětí přibývá – za posledních pět let vzrostl jejich počet o padesát procent.
před 1 hhodinou

Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody

Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody, o jeho vyhlášení ve středu rozhodla krajská komise pro sucho. Kvůli dlouhodobě nepříznivé hydrologické situaci umožnila snížit minimální odtok z Vltavské kaskády u vodního díla Vrané z 35 až na 20 metrů krychlových za sekundu, a to po omezenou dobu do 30. dubna příštího roku. Opatření má zpomalit pokles hladin ve Slapech a případně i v Orlíku. Povolené odběry vody zatím zůstávají bez omezení, uvedly v tiskové zprávě ministerstvo zemědělství, Povodí Vltavy a Středočeský kraj.
18:08Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Meziroční růst průmyslu v srpnu zpomalil, stavebnictví kleslo

Meziroční růst průmyslové produkce zpomalil v srpnu na 2,6 procenta z 3,1 procenta v červenci, uvedl Český statistický úřad. Oznámil také, že stavební výroba ve stejném období meziročně klesla o 1,4 procenta po červencovém růstu o 1,8 procenta. Schodek zahraničního obchodu činil v srpnu 5,3 miliardy korun, což je meziročně o 5,6 miliardy korun horší výsledek.
09:34Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Metnar: Volební systém se nebude měnit proto, že si Pavel naplánoval dovolenou

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) odmítl na síti X kritiku první dámy Evy Pavlové vůči komunálním volbám. Volební systém celé země se podle něj nebude měnit jen proto, že si prezident Petr Pavel naplánoval na termín voleb dovolenou. Pavlová v úterý zkritizovala, že stát neumožnil lidem volit ze zahraničí či z jiného místa v Česku, ačkoliv termín komunálních voleb tentokrát pevně stanovil zákonem. Prezidenta za neúčast u voleb kritizují i opoziční politici.
13:51Aktualizovánopřed 5 hhodinami

ČT se ohradila proti Macinkově zákazu účasti zaměstnanců MZV v jejím vysílání

Česká televize se ohradila proti tomu, že ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) zakázal všem zaměstnancům svého resortu komunikaci s ní. Uvedla, že se nenechá vtáhnout do předvolebního boje. Vicepremiér zákazem reagoval na to, že ČT v souladu se svými pravidly předvolebního vysílání odmítla pozvat do Superdebaty předsedy stran kandidující ve volbách. Tento zákaz se kromě Macinky, který kandiduje v komunálních volbách v Praze, týká i předsedů ODS, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09.
před 8 hhodinami

Malý a Raška z bývalého vedení IKEMu jsou vinni vydíráním kardiochirurgů

Bývalý náměstek ředitele IKEMu Jiří Malý a někdejší šéf IT odboru Petr Raška jsou vinni v případu vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky, zjistila ČT. Soud Malému uložil peněžitý trest 50 tisíc korun a Raškovi 80 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný, muži vinu od počátku odmítají. Ponechali si proto lhůtu na podání odvolání, stejně jako státní zástupce. Spolu s nimi byl původně obžalován i tehdejší ředitel kliniky Michal Stiborek, který loni v srpnu zemřel. Jeho trestní stíhání soud zastavil.
09:21Aktualizovánopřed 10 hhodinami

Až sto tisíc za nástup. Řada měst má problém obsadit odborné pozice na úřadech

Některá města hledají odborné pracovníky na úřady i několik let. Nabízejí náborové příspěvky až 100 tisíc korun, přesto se jim některé pozice nedaří obsadit. Jde například o místa na stavebních či investičních odborech nebo v sociální péči o ohrožené děti. Oslovené radnice jako důvody uvádějí mimo jiné tabulkové platy, kvalifikační požadavky a obavy uchazečů z odpovědnosti spojené s výkonem úřední práce.
před 14 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

před 3 hhodinami
Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

před 4 hhodinami
Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

před 14 hhodinami
Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

včera v 14:25
Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

včera v 08:00
Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

5. 10. 2026
Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

3. 10. 2026
Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

2. 10. 2026
Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

2. 10. 2026
Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

1. 10. 2026
Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

1. 10. 2026
Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

30. 9. 2026
Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

29. 9. 2026
Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

29. 9. 2026
Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

25. 9. 2026
Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

25. 9. 2026
Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

24. 9. 2026
Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

24. 9. 2026
Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

23. 9. 2026
„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

23. 9. 2026
Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

22. 9. 2026
Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

22. 9. 2026
Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

21. 9. 2026
Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

21. 9. 2026