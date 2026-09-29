Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI


před 45 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

Estonský svaz herců se obává, že navrhované změny unijního obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) by umělé inteligenci usnadnily využívání hlasů a podoby herců. Šéf Estonského svazu herců Reimo Sagor uvedl, že navrhované změny by výrazně oslabily ochranu osobních údajů a otevřely cestu k nekontrolovanému trénování umělé inteligence na hereckých výkonech.

„Naší hlavní obavou v souvislosti s balíčkem Digital Omnibus je, že by zmírnil požadavky upravující zpracování osobních údajů, nezbytnost takového zpracování i povinnosti těch, kteří údaje zpracovávají. Tyto požadavky by se oslabily a vzniklé nejasnosti by vývojářům umělé inteligence umožnily, s odůvodněním, že potřebují rozvíjet technologie AI, využívat osobní údaje lidí, včetně tváří, hlasů, podoby a pohybů herců,“ sdělil Sagor.

Podle něj by tak mohli činit bez zvláštního souhlasu, dostatečné transparentnosti či odměny pro herce. „Je to problém už nyní, ale v budoucnu by to zákon plně umožňoval. To je pro nás naprosto nepřijatelné,“ uvedl.

Dále doplnil, že další vážnou obavou je, že by se definice osobních údajů stala méně jednoznačnou, zejména pokud jde o pohybové projevy herců.

„Dostali bychom se také do situace, kdy by bylo méně jasné, co se rozumí osobními údaji, tedy co všechno lze považovat za osobní údaje konkrétního člověka. Pokud se například umělá inteligence naučí, jak se určitý herec pohybuje, obsahují tato data, tedy způsob provedení pohybu, ve skutečnosti jeho osobní údaje: jeho původní pohybový vzorec. Pokud by se podle nového znění tento vzorec sám o sobě nepovažoval za osobní údaj jen proto, že ho v danou chvíli nelze spojit s konkrétním hercem, mohl by být následně využit v systému umělé inteligence. Studia využívající AI by pak mohla na základě těchto pohybů původního herce napodobit,“ vysvětlil Sagor.

V Hollywoodu chce prorazit AI herečka. Jsme v háji? Ptá se Bluntová
Tilly Norwoodová, „herečka“ vytvořená umělou inteligencí

Stát neposkytuje tvůrcům dostatečnou ochranu před AI, míní Sagor

Herecký svaz chce, aby estonská vláda postupovala rozhodněji, a to jak na domácí úrovni, tak na úrovni Evropské unie. „Společně s našimi zastřešujícími organizacemi – Mezinárodní federací herců a dalšími partnery – očekáváme, že ustanovení o osobních údajích v balíčku Digital Omnibus nebudou natolik oslabena a jejich znění nebude tak vágní a otevřené různým výkladům,“ řekl Sagor.

Uvedl, že herci rovněž očekávají zachování stávajícího znění GDPR a posílení ochrany, kterou nařízení poskytuje. „Očekáváme, že estonská vláda to jasně a veřejně řekne, a to jak doma, tak na evropské úrovni. Estonský svaz herců se domnívá, že naše malá země dosud neudělala dost pro ochranu práv herců a obecněji i dalších výkonných umělců, včetně hudebníků a zpěváků, v oblasti umělé inteligence. Nyní je čas to změnit,“ zdůraznil Sagor.

Šéf Estonského svazu herců Reimo Sagor
Zdroj: Ken Mürk/ERR

Dodal, že svaz zavedl vlastní omezení týkající se používání umělé inteligence. „Herecký svaz se rozhodl zakázat využívání výkonů svých členů k trénování umělé inteligence. Jinými slovy, nedovolujeme, aby byla AI trénována na výkonech našich členů. Tato informace je uvedena také na našem webu a velmi doufáme, že bude respektována. Pokud chce někdo využít herecké výkony našich členů – jejich hlasy nebo cokoli jiného – k trénování AI či tvorbě videí, musí si vyžádat zvláštní souhlas,“ popsal Sagor.

Ministryně kultury: Malé státy musí spolupracovat

Estonská ministryně kultury Heidy Purgaová (Reformní strana) potvrdila, že ministerstvo dopis hereckého svazu obdrželo a sdílí jeho obavy. „Dopis hereckého svazu jsme obdrželi, souhlasíme s ním a určitě uděláme maximum pro to, abychom se postavili za jejich práva,“ uvedla Purgaová. Ministryně dodala, že se touto otázkou budou brzy zabývat.

„O ochraně autorských práv budou ministři kultury zemí formátu NB8 (seversko-baltská osmička, pozn. red.) jednat na začátku října v Tallinnu. Máme tam naplánované důležité diskuse o budoucím vývoji umělé inteligence jako celku, zejména o otázkách autorského práva – tedy o tom, jak by se malé státy mohly dohodnout a vzájemně podporovat,“ uvedla ministryně.

Ministryně zdůraznila, že spolupráce mezi státy je pro regulaci umělé inteligence zásadní. „Především to vyžaduje vzájemnou dohodu. Malé státy samy nemohou dosáhnout takových výsledků ani získat stejnou podporu – hlas jedné země může být příliš slabý. Pokud se ale společně dohodneme, můžeme prosazovat silnější společný postoj,“ uvedla.

Herec by o sobě měl umět dát vědět, říká castingová režisérka
Databáze Actorsmap

Kristi Varková, vedoucí oddělení práva na ochranu osobních údajů na estonském ministerstvu spravedlnosti a digitálních záležitostí, rovněž uvedla, že ministerstvo o obavách herců ví a rozumí jejich znepokojení ohledně využívání jejich hlasů a podoby. Dodala, že je zatím příliš brzy podrobněji komentovat, jak bude konečná podoba legislativy vypadat.

„V Radě Evropské unie, která je jedním ze spolutvůrců legislativy, diskuse stále pokračují. Ustanovení, které se týká herců, se nyní probírá velmi podrobně, ale v tuto chvíli je pro mě stále velmi obtížné říct, kam přesně tato jednání povedou,“ uvedla.

Dodala, že současným postojem Estonska je, že při vývoji umělé inteligence musí být dodrženy všechny platné právní předpisy. „Souhlas je jedním z těchto právních základů. Estonsko zároveň prosazuje další ochranná opatření a musíme zvážit, jaká by měla být a jak je můžeme zajistit různým skupinám lidí. Nejlepší řešení hledáme společně se všemi ostatními členskými státy,“ sdělila Varková.

Článek napsala Anett Peelová (ERR), poprvé byl publikován 28. září 2026 15:20 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

Výběr redakce

Platy policistů a hasičů vzrostou o 2600 až 2900 korun, zopakoval Metnar

Platy policistů a hasičů vzrostou o 2600 až 2900 korun, zopakoval Metnar

14:24Aktualizovánopřed 28 mminutami
Baťa zavře svůj poslední závod ve střední Evropě, dotkne se to 92 lidí

Baťa zavře svůj poslední závod ve střední Evropě, dotkne se to 92 lidí

před 59 mminutami
Učitelka zemřela po napadení žákem ve škole poblíž slovenské Čadce

Učitelka zemřela po napadení žákem ve škole poblíž slovenské Čadce

10:54Aktualizovánopřed 1 hhodinou
O literatuře se bavit nechtěl, vzpomíná na Seiferta vnučka. Básníka připomene dokument

O literatuře se bavit nechtěl, vzpomíná na Seiferta vnučka. Básníka připomene dokument

14:35Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Rozpoutáváte dluhovou spirálu, kritizoval Kupka vládu za rozpočet

ŽivěRozpoutáváte dluhovou spirálu, kritizoval Kupka vládu za rozpočet

03:18Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Kontaminace olovem v Odoleně Vodě se prověřuje jako ohrožení z nedbalosti

Kontaminace olovem v Odoleně Vodě se prověřuje jako ohrožení z nedbalosti

před 1 hhodinou
Vystěhovaná madridská seniorka se může vrátit domů, protesty pokračují

Vystěhovaná madridská seniorka se může vrátit domů, protesty pokračují

před 4 hhodinami
Babiš s Barthou chtějí propustit desetinu lidí na úřadech, píší Seznam Zprávy

Babiš s Barthou chtějí propustit desetinu lidí na úřadech, píší Seznam Zprávy

před 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

Estonský svaz herců se obává, že navrhované změny unijního obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) by umělé inteligenci usnadnily využívání hlasů a podoby herců. Šéf Estonského svazu herců Reimo Sagor uvedl, že navrhované změny by výrazně oslabily ochranu osobních údajů a otevřely cestu k nekontrolovanému trénování umělé inteligence na hereckých výkonech.
před 45 mminutami

Učitelka zemřela po napadení žákem ve škole poblíž slovenské Čadce

Jedna z učitelek, kterou na základní škole ve slovenské obci Staškov nedaleko Čadce napadl nožem žák osmé třídy, podlehla svým zraněním, napsal web Noviny.sk. Zraněna byla ještě jedna učitelka a také jedna dívka, která je podle serveru ta3 v kritickém stavu. Policie uvedla, že má situaci pod kontrolou. Podezřelý třináctiletý žák byl zadržen, kvůli nízkému věku není trestně odpovědný. Zraněná učitelka je mimo ohrožení života.
10:54Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

Počet obyvatel Moldavska se za posledních deset let snížil o třináct procent. Vylidňování je obzvlášť výrazné ve venkovských oblastech. Různé evropské programy však nabízejí možnosti, které mohou lidem usnadnit návrat do menších obcí. Lidé doufají, že zahájení věcných přístupových jednání mezi Moldavskem a Evropskou unií, která začala v červnu, přinese ještě více příležitostí pro rozvoj venkova.
před 2 hhodinami

Estonsko obvinilo Rusko ze žhářského útoku na zbrojní firmu

Estonsko uvedlo, že srpnový požár v tallinském zbrojním podniku Milrem Robotics byl způsoben žhářským útokem provedeným na rozkaz ruských tajných služeb. Informovala o tom stanice ERR. Firma dodává Ruskem napadené Ukrajině pozemní drony. Moskva podíl na požáru popřela. Generální tajemník NATO Mark Rutte prohlásil, že ruské hybridní útoky proti aliančním zemím neoslabí podporu Ukrajině.
12:36Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Vystěhovaná madridská seniorka se může vrátit domů, protesty pokračují

Invalidní důchodkyně Maricarmen Abascalová, kterou 23. září vystěhovali z bytu, kde žila přes 70 let, se bude moct vrátit domů, řekla její právnička Beatriz Durová. Ta dosáhla dohody s investiční skupinou Urbagestión, která koupila byt, v němž Abascalová bydlela, a pětinásobně v něm zvedla nájemné, což posléze vedlo k vystěhování seniorky. Příběh Abascalové vyvolal celostátní protesty, které jednak podporují důchodkyni a jednak žádají řešení krize bydlení v zemi. Na hlavním madridském náměstí dál táboří stovky lidí, zatímco vláda v úterý schválila dva zákony, které mají situaci zlepšit.
před 4 hhodinami

VideoVidíme samé zlo a utrpení, ale i tady máme silné příběhy, říkají ocenění Stomatová a Schürger

Zpravodajka ČT Darja Stomatová a kameraman Ján Schürger obdrželi stříbrné pamětní medaile od předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS). Za ocenění jsou vděční, zároveň ale přiznávají, že přinášet reportáže z Ukrajiny je čím dál těžší, ať už z hlediska stresu nebo útoků. Tím, jak jezdíme na Ukrajinu, tak vidíme samé zlo, utrpení, silné příběhy na pozadí války, ale zjistila jsem, že silné příběhy máme i tady a že svět není bez dobrých lidí a že právě oni nás posouvají dopředu jako společnost, řekla Stomatová k dalším oceněným. Schürger dostal ocenění poprvé a jak sám řekl, má to pro něj symboliku.
před 6 hhodinami

Rusové útočili na Kyjev, zasáhli školu i obytný dům

Kyjev v noci čelil ruskému raketovému útoku, zasaženo bylo několik budov, uvedl starosta ukrajinské metropole Vitalij Klyčko. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského škody utrpěla železniční i datová infrastruktura v hlavním městě. Zásahy hlásí také úřady z dalších oblastí Ukrajiny. Pokračující humanitární krizi v Oleškách se ukrajinská armáda pokouší řešit skrze dodávky pomocí dronů.
před 8 hhodinami

Po útocích gangů na Haiti zemřelo nejméně jedenáct lidí

Nejméně jedenáct lidí bylo v pondělí zabito členy gangů v centrální oblasti Artibonite na Haiti. Podle místního starosty Huberta Ceneaca, jehož citovala agentura Reuters, jde o odvetu po operaci bezpečnostních sil.
před 11 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

před 45 mminutami
Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

před 2 hhodinami
Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

25. 9. 2026
Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

25. 9. 2026
Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

24. 9. 2026
Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

24. 9. 2026
Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

23. 9. 2026
„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

23. 9. 2026
Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

22. 9. 2026
Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

22. 9. 2026
Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

21. 9. 2026
Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

21. 9. 2026
Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

18. 9. 2026
Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

18. 9. 2026
Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

17. 9. 2026
Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

17. 9. 2026
AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

16. 9. 2026
Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

16. 9. 2026
Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

15. 9. 2026
AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

14. 9. 2026
Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

14. 9. 2026
„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

11. 9. 2026
Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

11. 9. 2026
Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

10. 9. 2026