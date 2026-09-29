Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

Estonský svaz herců se obává, že navrhované změny unijního obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) by umělé inteligenci usnadnily využívání hlasů a podoby herců. Šéf Estonského svazu herců Reimo Sagor uvedl, že navrhované změny by výrazně oslabily ochranu osobních údajů a otevřely cestu k nekontrolovanému trénování umělé inteligence na hereckých výkonech.
„Naší hlavní obavou v souvislosti s balíčkem Digital Omnibus je, že by zmírnil požadavky upravující zpracování osobních údajů, nezbytnost takového zpracování i povinnosti těch, kteří údaje zpracovávají. Tyto požadavky by se oslabily a vzniklé nejasnosti by vývojářům umělé inteligence umožnily, s odůvodněním, že potřebují rozvíjet technologie AI, využívat osobní údaje lidí, včetně tváří, hlasů, podoby a pohybů herců,“ sdělil Sagor.
Podle něj by tak mohli činit bez zvláštního souhlasu, dostatečné transparentnosti či odměny pro herce. „Je to problém už nyní, ale v budoucnu by to zákon plně umožňoval. To je pro nás naprosto nepřijatelné,“ uvedl.
Dále doplnil, že další vážnou obavou je, že by se definice osobních údajů stala méně jednoznačnou, zejména pokud jde o pohybové projevy herců.
„Dostali bychom se také do situace, kdy by bylo méně jasné, co se rozumí osobními údaji, tedy co všechno lze považovat za osobní údaje konkrétního člověka. Pokud se například umělá inteligence naučí, jak se určitý herec pohybuje, obsahují tato data, tedy způsob provedení pohybu, ve skutečnosti jeho osobní údaje: jeho původní pohybový vzorec. Pokud by se podle nového znění tento vzorec sám o sobě nepovažoval za osobní údaj jen proto, že ho v danou chvíli nelze spojit s konkrétním hercem, mohl by být následně využit v systému umělé inteligence. Studia využívající AI by pak mohla na základě těchto pohybů původního herce napodobit,“ vysvětlil Sagor.
Stát neposkytuje tvůrcům dostatečnou ochranu před AI, míní Sagor
Herecký svaz chce, aby estonská vláda postupovala rozhodněji, a to jak na domácí úrovni, tak na úrovni Evropské unie. „Společně s našimi zastřešujícími organizacemi – Mezinárodní federací herců a dalšími partnery – očekáváme, že ustanovení o osobních údajích v balíčku Digital Omnibus nebudou natolik oslabena a jejich znění nebude tak vágní a otevřené různým výkladům,“ řekl Sagor.
Uvedl, že herci rovněž očekávají zachování stávajícího znění GDPR a posílení ochrany, kterou nařízení poskytuje. „Očekáváme, že estonská vláda to jasně a veřejně řekne, a to jak doma, tak na evropské úrovni. Estonský svaz herců se domnívá, že naše malá země dosud neudělala dost pro ochranu práv herců a obecněji i dalších výkonných umělců, včetně hudebníků a zpěváků, v oblasti umělé inteligence. Nyní je čas to změnit,“ zdůraznil Sagor.
Dodal, že svaz zavedl vlastní omezení týkající se používání umělé inteligence. „Herecký svaz se rozhodl zakázat využívání výkonů svých členů k trénování umělé inteligence. Jinými slovy, nedovolujeme, aby byla AI trénována na výkonech našich členů. Tato informace je uvedena také na našem webu a velmi doufáme, že bude respektována. Pokud chce někdo využít herecké výkony našich členů – jejich hlasy nebo cokoli jiného – k trénování AI či tvorbě videí, musí si vyžádat zvláštní souhlas,“ popsal Sagor.
Ministryně kultury: Malé státy musí spolupracovat
Estonská ministryně kultury Heidy Purgaová (Reformní strana) potvrdila, že ministerstvo dopis hereckého svazu obdrželo a sdílí jeho obavy. „Dopis hereckého svazu jsme obdrželi, souhlasíme s ním a určitě uděláme maximum pro to, abychom se postavili za jejich práva,“ uvedla Purgaová. Ministryně dodala, že se touto otázkou budou brzy zabývat.
„O ochraně autorských práv budou ministři kultury zemí formátu NB8 (seversko-baltská osmička, pozn. red.) jednat na začátku října v Tallinnu. Máme tam naplánované důležité diskuse o budoucím vývoji umělé inteligence jako celku, zejména o otázkách autorského práva – tedy o tom, jak by se malé státy mohly dohodnout a vzájemně podporovat,“ uvedla ministryně.
Ministryně zdůraznila, že spolupráce mezi státy je pro regulaci umělé inteligence zásadní. „Především to vyžaduje vzájemnou dohodu. Malé státy samy nemohou dosáhnout takových výsledků ani získat stejnou podporu – hlas jedné země může být příliš slabý. Pokud se ale společně dohodneme, můžeme prosazovat silnější společný postoj,“ uvedla.
Kristi Varková, vedoucí oddělení práva na ochranu osobních údajů na estonském ministerstvu spravedlnosti a digitálních záležitostí, rovněž uvedla, že ministerstvo o obavách herců ví a rozumí jejich znepokojení ohledně využívání jejich hlasů a podoby. Dodala, že je zatím příliš brzy podrobněji komentovat, jak bude konečná podoba legislativy vypadat.
„V Radě Evropské unie, která je jedním ze spolutvůrců legislativy, diskuse stále pokračují. Ustanovení, které se týká herců, se nyní probírá velmi podrobně, ale v tuto chvíli je pro mě stále velmi obtížné říct, kam přesně tato jednání povedou,“ uvedla.
Dodala, že současným postojem Estonska je, že při vývoji umělé inteligence musí být dodrženy všechny platné právní předpisy. „Souhlas je jedním z těchto právních základů. Estonsko zároveň prosazuje další ochranná opatření a musíme zvážit, jaká by měla být a jak je můžeme zajistit různým skupinám lidí. Nejlepší řešení hledáme společně se všemi ostatními členskými státy,“ sdělila Varková.
Článek napsala Anett Peelová (ERR), poprvé byl publikován 28. září 2026 15:20 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.