Herečka Tilly Norwoodová za sebou nemá ještě žádnou velkou roli, přesto se o ní v Hollywoodu hodně mluví. Je totiž vytvořená umělou inteligencí. Její tvůrci mluví o zájmu filmových studií, což vedlo k odsouzení „syntetické“ konkurence od hereckých odborů i hvězd.
V Hollywoodu chce prorazit AI herečka. Jsme v háji? ptá se Bluntová
Tilly Norwoodová se dá popsat jako zhruba dvacetiletá brunetka, podobat se nemá žádné existující celebritě. Je prý prostě „holkou od vedle“. Mluví s britským přízvukem a vlastní profil na sociálních médiích, kde o sobě tvrdí, že je začínající herečka usazená v Londýně („většinou v kavárně“).
Oficiálně se přestavila světu koncem září na summitu v Curychu, jehož tématem byla mimo jiné AI. Její prezentace spočívala ve dvacetivteřinovém vystoupení prostřednictvím krátkého parodického videa. Vystupovala v něm jako naivka při natáčení televizního pořadu generovaného umělou inteligencí.
Tilly začíná humorem
Už v červenci se na internetu objevil komediální skeč AI Commissioner. Jak upozorňuje úvodní sdělení, jedná se o video kompletně vytvořené pomocí AI, tedy herci i prostředí jsou digitální a scénář napsal Chat GPT. Ve dvou minutách se Tilly mihne rozesmátá na červeném koberci nebo dojatá na pohovce v talk show komika Grahama Nortona, většina času patří dalším – také generovaným – postavám.
„Jedna věc je sledovat někoho, jehož dokonalé zuby se neustále rozmazávají do jednoho bílého bloku, ale úplně jiná věc je vidět, jak jsou použity k přednesu nedbale napsaného, dřevěně předneseného dialogu,“ podělil se o své dojmy ze skeče redaktor britského listu The Guardian. Debut AI herečky shrnul jako technicky úžasný, nicméně zbytečný, děsivý a nevtipný.
Video nasbíralo půl milionu zhlédnutí, nicméně více než polovinu z toho až po oficiálním přestavení Tilly Norwoodové v Curychu, kdy o AI herečce a reakci na ni začala víc psát média.
Agentury mají zájem, odborům vadí
Za Tilly Norwoodovou stojí společnost Xicoia, divize umělé inteligence londýnské produkční společnosti Particle6, kterou před deseti lety založila nizozemská herečka a producentka Eline Van der Veldenová. Na curyšském summitu poznamenala, že projekt po měsících skeptických reakcí začíná přitahovat pozornost lidí z branže. Podle magazínu Variety uvedla, že oznámení první smlouvy svého druhu s agenturou vyhledávající talenty je otázkou několika měsíců.
„Možná jsem generovaná umělou inteligencí, ale právě teď prožívám velmi skutečné emoce. Jsem tak natěšená z toho, co přijde dál,“ píše Tilly Norwoodová na Facebooku.
Stejné nadšení rozhodně nesdílí SAG-AFTRA, tedy americká odborová organizace sdružující pracovníky v audiovizi. Zastupuje na 160 tisíc členů, nejen herců, ale také moderátorů, kaskadérů a dalších profesí. „Kreativita je soustředěná na člověka a měla by taková zůstat. Odborová organizace je proti nahrazování lidských umělců syntetickými postavami,“ stojí v prohlášení, kterou SAG-AFTRA reagovala na Tillyinu existenci.
Ohrazuje se také proti označování AI postavy jako „herečky“. „Je to postava vytvořená počítačovým programem, který byl vycvičen na základě práce nesčetných profesionálních umělců – bez jejich svolení a bez odměny,“ uvádí. Tréninková data pro modely generativní AI vypůjčená bez regulace a náhrady z autorské tvorby je bolavým místem nejen ve sžívání AI s filmem, ale také s hudbou či literaturou.
Jsou herci „v háji“? Bluntová a Goldbergová se neshodnou
Dlouho na sebe nenechala čekat ani reakce od hereckých hvězd. Emily Bluntová po zhlédnutí videa s Tilly Norwoodovou redaktorovi magazínu Variety řekla: „To je umělá inteligence? Proboha, jsme v háji. To je opravdu děsivé.“
Whoopi Goldbergová zapochybovala, že by Tilly mohla vzít práci hercům z masa a kostí. „Vždycky je od nás rozpoznáte, pohybujeme se jinak,“ řekla v talk show The View. Za problém označila, že AI postavy jsou vytvořeny z „pěti tisíc dalších herců“, takže mají „postoj Bette Davisové a rty Humphreyho Bogarta“.
Ostře kritická reakce odráží obavy, které mnoho členů tvůrčí scény pociťuje v souvislosti s propojením umělé inteligence a showbyznysu. Ostatně možné zneužívání, nebo dokonce nahrazení práce živých herců a scenáristů herci a scénáři generovanými umělou inteligencí bylo hlavním tématem nedávné velké stávky odborů v Hollywoodu a předmětem nejednoduchých vyjednávání s filmovými studii a streamovacími službami.
Obavy nevzbuzuje jen nástup plně syntetické konkurence, k jejímuž předvoji patří Tilly Norwoodová, ale i různé softwary vylepšené zapojením umělé inteligence, díky nimž je snazší například dostat na plátno mladší verze herců, jako třeba v případě Harrisona Forda v posledním filmovém dobrodružství Indiana Jonese.
Zbytečný rozruch?
Už to samo ke znepokojení stačí, byť přesvědčivé replikování herců v celovečerních filmech pomocí AI náhradníků lze stále považovat za poměrně vzdálenou realitu. Kupříkladu výzkumník umělé inteligence Yves Bergquist z Centra zábavních technologií při Univerzitě Jižní Kalifornie považuje rozruch kolem Tilly za „nesmysl“.
„Existuje spousta pochopitelné nervozity a obav z nahrazení talentovaných lidí,“ připustil, nicméně podle něho „seriózní lidé“ nemají zájem o vytváření kompletně syntetických osob. Své tvrzení, citovaná agenturou Reuters, opírá o každodenní kontakt s vedoucími pracovníky v Hollywoodu.
Coby argument pro skepsi ohledně úspěchu „umělých“ herců zmiňuje také fanouškovskou podporu. „Scarlett Johanssonová má své fanoušky. Scarlett Johanssonová je člověk,“ prohlásil. Že chybějící tělesná schránka nemusí být popularitě na překážku, ale momentálně dokazuje třeba fiktivní k-popová dívčí skupina Huntr/X z animovaného snímku Lovkyně démonů. Písně z tohoto filmu se dostávají na vrcholy žebříčků. Ovšem skladby ani jejich interprety nemá na svědomí AI.
List The Guardian při posuzování oprávněnosti obav z Tilly Norwoodové poznamenává, že herce generované AI může potkat stejný osud jako 3D filmy. Po úspěchu snímku Avatar před patnácti lety se o nich mluvilo jako o budoucnosti kinematografie, což se nenaplnilo.
Není to náhrada člověka, tvrdí Xicoia
Nelibost, kterou její AI chráněnka vzbudila, okomentovala Eline Van der Veldenová prostřednictvím oznámení na Tillyině sociálních sítích. Ujistila, že Norwoodová „není náhradou za člověka, ale dílem tvořivosti – formou umění“ a jako taková má podněcovat k diskusi, což „samo o sobě ukazuje sílu kreativity“.
Umělou inteligenci přirovnává Van der Veldenová k nástrojům, jakým je štětec, a předpokládá, že podobně jako animace nebo CGI nabízí jiný způsob vytváření příběhů. „Věřím, že AI postavy by měly být posuzovány jako samostatný žánr, spíše než přímo srovnávány s lidskými herci. Každá forma umění má své místo,“ dodává.
Nicméně ještě v červenci v rozhovoru pro server Broadcast, uveřejňující informace o britském televizním průmyslu, se Van der Veldenová nechala slyšet, že cílem společnosti Xicoia je, aby se Tilly „stala další Scarlett Johanssonovou nebo Natalií Portmanovou“. Ve stejném článku rovněž vyzdvihuje výhodu používání umělé inteligence, protože „kreativita nemusí být omezena rozpočtem“.
Různými názorovými stranami opakovaně zmiňovaná Johanssonová už svou zkušenost s AI konkurencí má, když se loni ohradila proti hlasové volbě Sky společnosti OpenAI, protože jí přišlo, že zní podobně jako její vlastní hlas. Začátkem letošního roku pak vyzvala k potřebě zákonného omezení umělé inteligence poté, co se virálním stalo falešné video, v němž (nejen ona) vystupuje proti rapperovi Ye alias Kanye Westovi kvůli jeho antisemitským výrokům.
Tilly nezůstane sama
Pokud jde o obavy z Tilly, Johanssonová a ostatní herečky i herci si můžou být jistí, že nezůstane jen u jednoho pokusu. Studio Xicoia má ambice vytvořit od základu novou generaci filmových hvězd. Vzniknout má na čtyřicet různorodých AI talentů použitelných pro filmové a televizní produkce, podcasty, sociální sítě, kampaně značek i videohry.
AI umělce chce Xicoia poskytovat s celým balíčkem, který ze syntetické postavy vytvoří odlišitelnou osobnost s příběhem. Přičemž dění v „životě“ jedné z postav můžou ovlivňovat životy ostatních. Zkrátka Tilly a další budují kromě kariéry i „osobní život“ – samozřejmě řízený programátory.
Obecně se soudí, že čím dál dokonalejší – jakkoliv zatím neplnohodnotné – nahrazování uměleckých profesí umělou inteligencí ohrozí spíše juniorní pozice, méně hvězdy, jako je Scarlett Johanssonová. Xicoia uvedla, jak upozorňuje server Deadline, že už spolupracuje „s několika hollywoodskými hvězdami“, které si přejí objevit se na obrazovce či na plátně jako své mladší já nebo jako svůj dvojník. A domlouvá se rovněž na „návratu legend na velká plátna“ s jejich dědici.