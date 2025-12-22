Od ledna ubude na úřadech 322 míst, schválila vláda


Na úřadech ubude od začátku ledna 322 míst, schválila podle premiéra Andreje Babiše (ANO) vláda. Nejvíce míst ubude na úřadu vlády, ministerstvech financí a průmyslu, řekl po zasedání kabinetu. Jde podle něj teprve o první kolo, úspory se budou ještě hledat. Na začátku roku 2025 bylo úřednických míst 73 520. Aktuální návrh takzvané systemizace počítá pro letošní rok s číslem 73 352.

Úkol šetřit dostala podle Babiše všechna ministerstva. „Je to jen začátek, za úřad vlády jsme tuto soutěž vyhráli s počtem 117, ale zároveň jsme nabrali nějaké lidi,“ uvedl Babiš. Zdůvodnil to zřízením odboru duševního zdraví i ministra pro sport. Oproti začátku tohoto roku má být na úřadu vlády 543 zaměstnanců, o 100 meziročně méně.

„V první vlně jsme celkově snížili počty úředníků o 322, druhé nejlepší číslo mělo ministerstvo financí a třetí ministerstvo průmyslu a obchodu,“ uvedl. Nejde o žádné čistky, řekl Babiš. „Chceme skutečně snižovat náklady, tak jak jsme se zavázali, určitě umíme tato rozhodnutí racionálně zdůvodnit,“ doplnil.

Systemizace se podle materiálu, který má ČTK k dispozici, týká 150 služebních úřadů. Jde o úřad vlády, 14 ministerstev a 91 jim podřízených služebních úřadů. Dále je to 15 ústředních správních úřadů, kterým je podřízených dalších 29 úřadů. Patří mezi ně nově Národní lesnický institut v podřízenosti ministerstva zemědělství, jehož zařazení znamená nárůst o 458 míst.

Nová vláda chce na provozu ministerstev ušetřit pět procent
Andrej Babiš, Karel Havlíček, Alena Schillerová (všichni ANO), Petr Macinka (Motoristé) a Jaromír Zůna (za SPD)

Pokud Babiš navrhne Turka na ministra, prezident Pavel by ho nejmenoval

03:18Aktualizovánopřed 1 mminutou
Od ledna ubude na úřadech 322 míst, schválila vláda

Vlak v Roudnici opět poškodil trakční vedení, hasiči evakuují čtyři sta cestujících

U Žiliny otevřeli nový úsek dálnice D1 s nejdelším tunelem na Slovensku

Trump jmenoval zvláštního vyslance pro Grónsko, Dánsko si předvolá velvyslance

Brusel zahájil šetření české státní podpory pro jaderné bloky v Dukovanech

Antimonopolní úřad zrušil zakázku na 180 trolejbusů pro Prahu

Výbuch zabil v Moskvě ruského generála, který se účastnil invaze na Ukrajinu

Pokud Babiš navrhne Turka na ministra, prezident Pavel by ho nejmenoval

Na úřadech ubude od začátku ledna 322 míst, schválila podle premiéra Andreje Babiše (ANO) vláda. Nejvíce míst ubude na úřadu vlády, ministerstvech financí a průmyslu, řekl po zasedání kabinetu. Jde podle něj teprve o první kolo, úspory se budou ještě hledat. Na začátku roku 2025 bylo úřednických míst 73 520. Aktuální návrh takzvané systemizace počítá pro letošní rok s číslem 73 352.
Vlak v Roudnici opět poškodil trakční vedení, hasiči evakuují čtyři sta cestujících

Brusel zahájil šetření české státní podpory pro jaderné bloky v Dukovanech

Antimonopolní úřad zrušil zakázku na 180 trolejbusů pro Prahu

