Výstavba Dukovan zvýší nároky na státního regulátora


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
2 minuty
Události: Regulace výstavby Dukovan
Zdroj: ČT24

Výstavba jaderných bloků v Dukovanech výrazně zvýší nároky na Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB), který má stavbu povolit. Regulátor se na zakázku století už připravuje. Dukovany jsou pro KHNP prvním projektem v Evropě, s jeho technologií se tak bude muset český regulátor seznámit. Bude také muset nabrat desítky nových zaměstnanců.

„Je to nový typ zařízení, byť je tedy postaveno na nějakých dosavadních technologiích, které jsou velmi dobře vyzkoušené a známé, ale pro nás jako pro české prostředí ta technologie je nová,“ popisuje ředitel sekce jaderné bezpečnosti SÚJB Štěpán Kochánek. Dodává, že si Česko vyžádalo další specifické technologické úpravy.

Některá zařízení by ale měl dodat americký Westinghouse, s kterým už má úřad zkušenosti. „Technologie kontroly a řízení jsou od Westinghouse a s tou jsme obeznámeni, protože podobná se používá na Temelíně,“ vysvětluje Kochánek.

Vláda schválila plán na řešení dopadů stavby v Dukovanech
Jaderná elektrárna Dukovany

Desetitisíce stran dokumentace

Úřad musí výstavbu bloků povolit do osmnácti měsíců od doby, kdy obdrží žádost. Lhůta se ale může prodloužit – záležet bude na kvalitě dokumentace. Tu investor plánuje mít hotovou do konce příštího roku. Podle mluvčí Elektrárny Dukovany II Alice Horákové bude dokumentace čítat desítky tisíc stran.

Úřad bude muset také asi o čtvrtinu navýšit počet zaměstnanců. Do roku 2027 jde o 52 lidí, nábory už probíhají. „Lidský potenciál, co se týká dostupnosti kvalifikované pracovní síly, není úplně ideální. Státy, které už začaly s realizací těchto projektů, se snaží přetáhnout si experty na mezinárodní úrovni,“ sdělil vedoucí divize bezpečnosti Mezinárodní agentury pro atomovou energii Juraj Rovný.

V dukovanské lokalitě teď probíhají geologické vrty a staví se administrativní budova. Se zahájením provozu prvního nového bloku počítá investor v roce 2036.

Jihovýchodní obchvat Jihlavy je hotový. Důležitý bude i pro Dukovany
Nově otevřená část jihovýchodního obchvatu Jihlavy

