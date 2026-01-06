Paracetamolem se loni otrávilo téměř tři sta lidí, nejvíc za poslední tři roky

Běžně dostupné léčivo proti bolestem a teplotě může při špatném dávkování způsobit vážné zdravotní potíže. Paracetamolem se loni v Česku otrávilo 299 lidí, což je nejvíc za poslední tři roky. Toxikologické informační středisko (TIS) zároveň řešilo rekordní počet konzultací. České televizi to sdělila vedoucí lékařka TIS Kateřina Kotíková.
„Při otravě paracetamolem dochází hlavně k poškození jater. Otrava probíhá v několika stádiích. Během prvních 24 hodin je pacient malátný, potí se a zvrací. V dalších dnech cítí bolest v pravém podžebří a v bederní oblasti,“ vysvětlila Kotíková.
Toxickou dávku paracetamolu loni požilo o 33 lidí víc než v roce 2024. Všech 299 případů skončilo hospitalizací v nemocnici. Loni stoupl také počet konzultací intoxikací, a to na dosud nejvyšší číslo – 959 dotazů.
Oproti roku 2024 se počet dotazů zvýšil o 89. Nejvyšší počet otrav za posledních pět let byl v roce 2022, kdy šlo o 324 případů. V roce 2023 se paracetamolem otrávilo 280 lidí.
Správné dávkování léku je proto velice důležité. „U dospělého je doporučeno 500-1000 miligramů léku několikrát denně, interval mezi dávkami je minimálně čtyři hodiny,“ uvedla Kotíková. Pět set miligramů (většinou jedna tableta) je podle Národního zdravotnického informačního portálu (NZIP) doporučeno při tělesné hmotnosti do šedesáti kilogramů, tisíc miligramů nad šedesát kilogramů.
Pokud pacient užívá při dlouhodobé terapii paracetamol nad deset dnů, denní dávka podle Kotíkové nesmí překročit pět tablet (2500 miligramů).
V případě dětí závisí doporučená denní dávka na hmotnosti. Obvykle platí množství deset až patnáct miligramů na kilogram váhy. Pro kojence platí interval mezi jednotlivými dávkami šest až osm hodin. U dětí nad deset kilogramů jde o interval šesti hodin a nad třicet kilogramů už může jít o čtyři až šest hodin.
„Různé léky mohou obsahovat paracetamol v různých formách – tablety, horké nápoje, čípky, sirupy. Ani ty neužívejte současně,“ upozorňuje na svém webu NZIP. V mnoha lécích bez lékařského předpisu i vázaných na recept je navíc obsažený paracetamol, i když to z názvu není patrné. „Podívejte se pozorně na složení svých léků nebo se poraďte se svým lékárníkem, zda je možné je kombinovat,“ upozorňuje NZIP.