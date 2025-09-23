Experti z více zemí a různých institucí uklidňují veřejnost, že paracetamol není zdravotní hrozbou. Prezident USA Donald Trump totiž v pondělí oznámil, že vědci z ministerstva zdravotnictví měli najít viníka růstu případů autismu v USA, což má být údajně právě tento široce rozšířený lék používaný proti bolesti a teplotě.
Paracetamol je bezpečný, vzkazují vědci Trumpovi
„Neberte Tylenol,“ opakoval na pondělní tiskové konferenci dvanáctkrát Trump. Tuto látku, v Evropě známou jako paracetamol, přitom označil za viníka „epidemie autismu“, která podle jeho administrativy v USA probíhá. Na tiskové konference směšoval výsledky vědeckých výzkumů a jeho osobních postojů, na svých stránkách později informace upřesnilo americké ministerstvo zdravotnictví.
Trump kromě varování před podáváním léku těhotným ženám také radil těm, které už porodily, aby tento lék, známý pod názvem acetaminofen v USA nebo paracetamol ve většině ostatních zemí, nedávaly ani svým dětem. Oznámil, že Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) začne informovat lékaře, že užívání paracetamolu „může být spojeno“ se zvýšeným rizikem autismu, ale neposkytl odůvodnění pro toto nové doporučení.
Šéf Bílého domu také podpořil dávno vyvrácené tvrzení, že některé složky vakcín nebo časové rozestupy mezi očkováními mohou přispívat k rostoucí míře autismu v USA, aniž by pro to ale poskytl jakékoli lékařské důkazy. Obecně neexistuje žádný kvalitní a odbornou veřejností přijímaný důkaz, že by jakékoliv schválené očkování zvyšovalo hrozbu autismu.
Trump také přišel s informací o léku, který by mohl autismus údajně léčit – má jím být látka jménem leucovorin.
Podívejte se na celou tiskovou konferenci:
Známá fakta versus nová doporučení
Trumpovo vyjádření se opírá o starší studie, ani v materiálech zveřejněných ministerstvem zdravotnictví nejsou žádná nová, doposud neznámá fakta, která by vládní experti odhalili. A oficiální zdůvodnění je také mnohem opatrnější než samotný prezident. „Acetaminofen je jediný volně prodejný lék, který je považován za bezpečný pro léčbu horečky během těhotenství. Horečka u matky sama o sobě s sebou nese rizika, včetně předčasného porodu,“ konstatuje oficiální zpráva v rozporu s prezidentem, který opakovaně říkal, že vynechání léku nepřináší žádná rizika.
A zpráva také upozorňuje na nedostatek důkazů: „Důkazy jednoznačně neprokazují příčinnou souvislost, ale soustavné souvislosti vyvolávají obavy. Mezinárodní konsensuální prohlášení (2021) doporučuje těhotným ženám minimalizovat užívání, před dlouhodobým užíváním se poradit s lékařem a aplikovat nejnižší účinnou dávku po co nejkratší dobu,“ uvádí a upozorňuje na standardy, jimiž se lékaři už roky řídí.
Byť byla prezidentova varování velmi důrazná, zpráva rozhodně netvrdí, že by paracetamol mohl za všechny případy autismu. Ani nemůže: tato vývojová porucha byla diagnostikována oficiálně roku 2011, zatímco paracetamol existuje od poloviny padesátých let dvacátého století.
O co se zpráva opírá
Některé studie podle nové zprávy ministerstva naznačují, že užívání paracetamolu během těhotenství může zvyšovat riziko autismu u dítěte, ale mnoho jiných studií tuto souvislost nepotvrdilo, upozornil pro agenturu AP odborník na autismus David Mandell z Pensylvánské univerzity.
Jedním z problémů podle něj je, že je obtížné oddělit účinky užívání Tylenolu od účinků vysoké horečky během těhotenství. Horečka, zejména v prvním trimestru, může podle Společnosti pro medicínu matky a plodu zvýšit riziko potratů, předčasného porodu a dalších problémů.
Úřad amerického ministra zdravotnictví Roberta F. Kennedyho mladšího se opírá o dvě studie, které naznačují souvislost. Jedna z nich se označuje jako bostonská, druhá jako Nurses Healt Study II. Ta první zkoumala devět stovek dětí, druhá asi devět tisíc. Obě uvádějí souvislosti mezi expozicí v děloze a pozdější diagnózou poruchy autistického spektra (ASD) a poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD).
Často se také zmiňuje (ale zpráva ji neuvádí) studie, která pochází z roku 2016 ze Španělska, její autoři na základě studie asi 2600 dětí dospěli k závěru, že rozšířené užívání paracetamolu během těhotenství a vystavení plodu této látce během nitroděložního vývoje mohou zvyšovat počty dětí s ADHD nebo se symptomy autistického spektra. Vyzvali ale k dalšímu výzkumu, který by měl fenomén lépe popsat.
Jiné rozsáhlé studie ale ke stejnému výsledku nedospěly – mezi nimi významný švédský výzkum, který zmiňuje i oficiální Kennedyho zpráva. Studoval 185 909 dětí, jež byly během těhotenství vystavené výše uvedenému léčivu. „Užívání acetaminofenu (účinná látka v paracetamolu) během těhotenství nebylo v analýze sourozenců spojeno s rizikem autismu, ADHD nebo mentálního postižení u dětí. To naznačuje, že souvislosti pozorované v jiných modelech mohly být způsobeny rodinnými vlivy,“ komentovali výsledky autoři.
Kritika přichází od jednotlivých lékařů i sdružení
Lékařští odborníci označili Trumpovy výroky vůči paracetamolu za nezodpovědné. Bioetik Arthur Caplan z Newyorské univerzity řekl agentuře AP, že se jedná o „nejsmutnější projev nedostatku důkazů, pověstí, recyklace starých mýtů, mizerných rad, přímých lží a nebezpečných rad, jaký jsem kdy u někoho v pozici autority zažil“.
Rozsáhlé prohlášení vydala hned po tiskové konferenci Koalice expertů na autismus. Uvedla v něm, že „uvedené údaje nepodporují tvrzení, že Tylenol způsobuje autismus a že leucovorin je lékem, a pouze vyvolávají strach a falešně vzbuzují naději, když neexistuje jednoduchá odpověď“.
Tato skupina amerických vědců přiznává, že nedávná souhrnná analýza nalezla určité důkazy o slabé souvislosti, nehodnotila ale podle nich kvalitu studií, z nichž vycházela. „Je důležité si uvědomit, že tyto studie neberou v úvahu skutečnost, že horečka během těhotenství zvyšuje riziko autismu, a proto matky paracetamol vůbec užívají. Naopak nejnovější rigorózní studie, která zohlednila neměřená známá rizika, zjistila, že paracetamol autismus nezpůsobuje,“ konstatovali.
A přinesli i argument, který podle nich tuto příčinnou souvislost vyvrací. „Vzhledem k tomu, že užívání paracetamolu během těhotenství se za poslední dvě desetiletí nezvýšilo, ale množství případů autismu ano, není zjevně příčinou zvýšeného počtu diagnóz autismu, s čímž souhlasí i Americká vysoká škola porodníků a gynekologů.“
V reakci na Trumpova varování americká Společnost pro medicínu matky a plodu uvedla, že i nadále doporučuje Tylenol jako vhodnou volbu k léčbě horečky a bolesti během těhotenství. Prezident Americké společnosti porodníků a gynekologů v pondělí uvedl, že tvrzení, že užívání Tylenolu v těhotenství způsobuje autismus, jsou „nezodpovědná, vzhledem ke škodlivému a matoucímu poselství, které vysílají těhotným pacientkám“.
Neexistují spolehlivé důkazy o příčinné souvislosti, zdůrazňují experti
„Neexistují žádné definitivní důkazy, které by naznačovaly, že užívání paracetamolu matkami je příčinou autismu, a pokud nějaké souvislosti existují, jsou velmi, velmi malé,“ shrnul základ námitek vůči Trumpovu kroku pro odborný žurnál Nature James Cusack, výkonný ředitel britské charitativní organizace Autistica se sídlem v Londýně, která se zabývá výzkumem autismu a osvětovou činností, a který má sám autismus. „Jádrem problému je snaha lidí hledat jednoduché odpovědi na složité otázky.“
„Neexistují žádné spolehlivé důkazy ani přesvědčivé studie, které by naznačovaly existenci jakékoli příčinné souvislosti, a jakékoli závěry, které tvrdí opak, jsou často motivované, nedostatečně podložené a nepodložené nejspolehlivějšími metodami,“ uvedla v komentáři pro britskou tiskovou kancelář Science Media Centre docentka sociální a vývojové psychologie na Durhamské univerzitě ve Velké Británii Monique Bothová.
A protože informace o tom, před čím chce prezident varovat, unikly do médii už o víkendu, již před Trumpovým prohlášením v pondělí vydaly britské zdravotnické regulační orgány prohlášení, ve kterém ujišťují obyvatele, že užívání paracetamolu během těhotenství je bezpečné a že neexistují žádné důkazy o tom, že by způsoboval autismus.
Americký výrobce léku Tylenol, společnost Kenvue, v pondělí popřel jakoukoli souvislost mezi tímto lékem a autismem a v prohlášení uvedl, že pokud těhotné ženy v případě potřeby neužívají Tylenol, mohou čelit nebezpečné volbě mezi horečkou a rizikovějšími alternativami léků proti bolesti. „Věříme, že nezávislá, spolehlivá věda jasně dokazuje, že užívání paracetamolu nezpůsobuje autismus,“ uvedla pro Nature tisková mluvčí firmy.
Akcie společnosti Kenvue Inc. v pondělí klesly o 7,5 procenta, což snížilo tržní hodnotu společnosti o přibližně 2,6 miliardy dolarů.
Nový nadějný lék?
Kennedy během pondělní tiskové konference oznámil, že na Trumpovo naléhání zahajuje novou iniciativu všech agentur s cílem odhalit všechny faktory, které by mohly přispívat k autismu, což je otázka, kterou vědci zkoumají již desítky let.
Komisař Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv Marty Makary na tiskové konferenci také oznámil, že jeho úřad podniká první kroky ke schválení už zmíněného leucovorinu, metabolitu kyseliny listové, jako léčebné možnosti pro pacienty, u nichž se předpokládá nízká hladina folátu, formy vitaminu B, která je nezbytná pro produkci zdravých červených krvinek v těle, v mozku. To podle něj může zahrnovat některé osoby s autismem.
Leucovorin se používá k potlačení vedlejších účinků různých léků na předpis, včetně chemoterapie a jiných vysoce dávkovaných léků, které mohou negativně ovlivnit imunitní systém. Působí tak, že zvyšuje hladinu folátu.
Ženám se už doporučuje užívat kyselinu listovou před početím a během těhotenství, protože snižuje riziko některých vrozených vad známých jako defekty neurální trubice. V posledních letech několik studií naznačilo pozitivní výsledky při použití vysokých dávek kyseliny listové k léčbě dětí s autismem, přičemž vědci v Číně a dalších zemích hlásí zlepšení sociálních dovedností a dalších parametrů. Tyto malé studie byly rychle přijaty některými částmi on-line komunity zabývající se autismem.
Studie jsou omezené, výsledky slabé
Teorie říká, že některé, nikoli všechny děti s autismem nemusí správně metabolizovat folát. Studie jsou ale opravdu velmi omezené, ty největší probíhaly jen na několika desítkách dětí. To konstatuje i zpráva Koalice expertů na autismus: „Existuje pouze několik klinických studií týkajících se leukovorinu a důkazy spojující léčbu s lepšími výsledky jsou velmi slabé. Všechny studie jsou velmi malé a jejich design i přístupy ke statistické analýze dat nejsou vždy vysoké kvality. Je předčasné tvrdit, že leukovorin je účinnou léčbou autismu, a přidávat autismus jako sekundární indikaci.“
Koalice vědců zabývajících se autismem tyto studie přezkoumala a zjistila, že nepoužívají vysoce kvalitní studijní návrhy ani statistické analýzy. „Většina těchto studií testuje mnoho výsledků, aniž by statisticky zohledňovala skutečnost, že tak činí. Některé z nich používají statistiky, které nejsou vhodné pro randomizované studie. Jiné se pokoušejí provádět analýzy samostatně u dětí, u kterých podle nich existuje gen nebo protilátka, která by naznačovala, že mají nedostatek folátu, což znamená, že provádějí analýzu na ještě menších skupinách.“
Podle této skupiny vědců tedy tyto důkazy nejsou dostatečné pro to, aby se přijala nová doporučení: „S ohledem na to nepodporujeme žádné doporučení HHS (aemrického ministerstva zdravotnictví) nebo FDA týkající se zvýšeného užívání kyseliny folinové. Místo toho požadujeme dobře navrženou, rozsáhlou klinickou studii leukovorinu se vší potřebnou přísností a především předem zaregistrovaným plánem analýzy.“
Souvislost mezi očkováním a autismem není
Během tiskové konference Trump prohlásil, že věří v očkování, ale bez důkazů tvrdil, že podávání očkovacích látek v krátkých intervalech v doporučeném věku má souvislost s autismem. Rozložení očkování do delších intervalů, jak navrhuje, ale může vést ke zvýšenému riziku, že se děti před další návštěvou lékaře nakazí nemocí, které lze očkováním předcházet.
Trump také naznačoval vliv přídavných látek, jako je rtuť nebo hliník. Všechny tyto obavy byly desítky let intenzivně zkoumané po celém světě a ve velkých studiích vyvrácené.
Aktivisté proti očkování, včetně Kennedyho, už dlouho naznačují souvislost mezi očkováním a autismem, široký vědecký konsenzus a desítky let studií jednoznačně dospěly k závěru, že žádná souvislost neexistuje.
„Desítky studií dokazují, že očkování hraje důležitou roli v ochraně jednotlivců, zejména těch nejzranitelnějších členů naší společnosti, před potenciálně smrtelnými nemocemi. Neexistují žádné důkazy o tom, že by rutinní očkování mělo jakoukoli souvislost s autismem,“ zdůrazňuje Koalice vědců zabývajících se autismem a ministra otevřeně kritizuje: „Kennedy využívá své pozice k prosazování svých známých protiočkovacích názorů, které nejsou v souladu s širokou podporou očkování ze strany americké veřejnosti. Pokud bude omezen přístup k bezplatným a bezpečným očkovacím látkám, bude nevyhnutelné, že dojde k vypuknutí epidemií.“
Autismus není nemoc, ale komplexní vývojová porucha, která postihuje různé lidi různými způsoby. Může zahrnovat opoždění v jazykovém, učebním nebo sociálním a emocionálním vývoji. Pro některé lidi znamená hluboký autismus nemluvení a mentální postižení, ale drtivá většina lidí s autismem má mnohem mírnější příznaky.
Podle amerických údajů dnes tato porucha postihuje jedno z 31 dětí v USA, což je oproti situaci před několika lety výrazný nárůst. Odborníci tvrdí, že tento nárůst je způsoben hlavně novou definicí poruchy, která nyní zahrnuje i mírné případy na autistickém spektru, a lepší diagnostikou. Tvrdí, že neexistuje jediná příčina poruchy a že rétorika podle nich ignoruje a podkopává desítky let vědeckého výzkumu genetických a environmentálních faktorů, které mohou hrát roli.
„Důkazy nepotvrzují příčinnou souvislost mezi paracetamolem ani vakcínami a autismem,“ vyjádřila se pro Nature Sura Alwanová, klinická teratoložka z University of British Columbia ve Vancouveru v Kanadě a výkonná ředitelka PEAR-Net Society, neziskové organizace zabývající se zdravím matek a plodů a výzkumem v této oblasti. „Naznačování opaku může podněcovat dezinformace a podkopávat důvěru v bezpečné léčby a očkování.“
Boj za „zdravější Ameriku“
Podle agentury AP „toto nesouvislé prohlášení přichází v době, kdy hnutí Make America Healthy Again (Udělejme Ameriku opět zdravou) tlačí na hledání odpovědí na příčiny autismu. Rozmanitá koalice příznivců ministra zdravotnictví Kennedyho zahrnuje několik aktivistů proti očkování, kteří již dlouho šíří vyvrácená tvrzení, že za autismus je zodpovědné očkování.“ Oznámení také vrhá světlo na Trumpovo dlouhodobé zaujetí autismem a jeho obavy ohledně očkovacího plánu pro děti, a to i přesto, že prezident je hrdý na svou práci při šíření vakcín proti covidu-19 během svého prvního funkčního období.
Trumpova mluvčí Karoline Leavittová v pondělí večer v prohlášení uvedla, že administrativa „nevěří, že užívání většího množství léků je vždy řešením pro lepší zdraví“ a že „se nenechá odradit od těchto snah, protože víme, že miliony lidí po celé Americe jsou za ně vděčné“.
Toto oznámení je nejnovějším krokem, který administrativa pod vedením Kennedyho a jeho příznivců podnikla s cílem přetvořit americký systém veřejného zdravotnictví.
Kromě škrtů ve federálních zdravotnických agenturách se Centra pro kontrolu a prevenci nemocí potýkají s neshodami ohledně Kennedyho politiky v oblasti očkování. Vlivná komise pro očkování, kterou Kennedy obsadil osobnostmi s kritickým přístupem k očkování, minulý týden změnila doporučení ohledně vakcinaci proti covidu-19 a dalším nemocem.