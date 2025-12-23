Rusové opět udeřili na ukrajinskou energetiku, Polsko vyslalo stíhačky


před 25 mminutami|Zdroj: ČTK

Rusko v noci na úterý opět útočilo na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a způsobilo tak nouzové výpadky elektřiny v řadě regionů, včetně Kyjeva a jeho okolí. Podle agentury Reuters o tom informovalo ukrajinské ministerstvo energetiky. Kvůli ruským útokům na západní Ukrajinu vyslalo do vzduchu z preventivních důvodů stíhací letouny Polsko.

„Byly vyslány stíhací letouny a pozemní systémy protivzdušné obrany a radarového průzkumu byly uvedeny do zvýšené pohotovosti,“ uvedlo operační velení polských ozbrojených sil na sociální síti X. Tato opatření označilo za preventivní, jejich cílem bylo zajistit a chránit polských vzdušný prostor, zejména v oblastech sousedících s ohroženými regiony.

Podle ukrajinských médií provedly ruské síly kombinovaný útok s využitím řízených střel a dronů, protivzdušná obrana byla nasazena také v Kyjevské oblasti. Starosta Vitalij Klyčko vyzval obyvatele, aby zůstali v krytech.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už dříve varoval před možným zesílením ruských útoků. Mezitím prezident očekává také zprávu svého vyjednávače Rustema Umerova a šéfa generálního štábu Andrije Hnatova o výsledcích rozhovorů se zástupci amerického prezidenta Donalda Trumpa o možné mírové dohodě.

Rusko odmítlo vánoční příměří, chystá rozsáhlé útoky, varoval Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj

Také ukrajinská armáda v noci opět útočila drony na Rusko, které její zemi v únoru 2022 napadlo. Podle ranního hlášení ruského ministerstva obrany protiletecká obrana od pondělní noci do úterního rána sestřelila 29 ukrajinských dronů. Z toho čtrnáct bezpilotních letounů zničila nad Rostovskou oblastí, další nad Stavropolskou či Bělgorodskou oblastí a jeden nad poloostrovem Krym, který Rusko v roce 2014 v rozporu s mezinárodním právem anektovalo.

Gubernátor Stavropolského kraje na jihu Ruska Vladimir Vladimirov v noci oznámil, že ukrajinské drony způsobily požár v průmyslové zóně Buďonnovsku, zřejmě byl zasažen petrochemický závod. Gubernátor Rostovské oblasti Jurij Sljusar uvedl, že trosky dronů zničily několik obytných budov, ale nikdo nebyl zraněn.

Jednání ukrajinské delegace označil Witkoff za konstruktivní
Zvláštní vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff

Výběr redakce

Rusové opět udeřili na ukrajinskou energetiku, Polsko vyslalo stíhačky

Rusové opět udeřili na ukrajinskou energetiku, Polsko vyslalo stíhačky

před 25 mminutami
Izrael chce další osady na Západním břehu. Maří tak variantu dvoustátního řešení

Izrael chce další osady na Západním břehu. Maří tak variantu dvoustátního řešení

před 2 hhodinami
Pád letounu mexického námořnictva v Texasu nepřežilo pět lidí

Pád letounu mexického námořnictva v Texasu nepřežilo pět lidí

před 4 hhodinami
Policie v Srbsku obklíčila slovenské demonstranty při návštěvě Pellegriniho

Policie v Srbsku obklíčila slovenské demonstranty při návštěvě Pellegriniho

před 5 hhodinami
Trump hájí snahy o Grónsko americkou „národní bezpečností“

Trump hájí snahy o Grónsko americkou „národní bezpečností“

před 7 hhodinami
Zásadní bude, zda se Babiš nebude snažit ovlivňovat chod Agrofertu, zní z opozice

Zásadní bude, zda se Babiš nebude snažit ovlivňovat chod Agrofertu, zní z opozice

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Ve složkách o Epsteinovi chybí fotky s Trumpem, vadí demokratům

Ve složkách o Epsteinovi chybí fotky s Trumpem, vadí demokratům

před 10 hhodinami
Babiš vloží Agrofert do svěřenského fondu RSVP Trust

Babiš vloží Agrofert do svěřenského fondu RSVP Trust

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Rusové opět udeřili na ukrajinskou energetiku, Polsko vyslalo stíhačky

Rusko v noci na úterý opět útočilo na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a způsobilo tak nouzové výpadky elektřiny v řadě regionů, včetně Kyjeva a jeho okolí. Podle agentury Reuters o tom informovalo ukrajinské ministerstvo energetiky. Kvůli ruským útokům na západní Ukrajinu vyslalo do vzduchu z preventivních důvodů stíhací letouny Polsko.
před 25 mminutami

O domov přišla dvakrát. Teď Širín bydlí díky dárcům z Česka

Nezisková organizace Člověk v tísni zůstává aktivní v Sýrii – i přes velké seškrtání peněz poskytovaných z USA. Pomáhají tak prostředky poskytnuté OSN a EU. Člověk v tísni proto mohl podat pomocnou ruku také Širín al-Radžab v humanitárním komplexu al-Amal ve městě Harem na severu země, ve kterém našli útočiště uprchlíci před válkou. Širín přitom přišla o domov hned dvakrát.
před 1 hhodinou

Izrael chce další osady na Západním břehu. Maří tak variantu dvoustátního řešení

Izrael schválil dalších devatenáct židovských osad na Západním břehu. Za poslední tři roky jich legalizoval už 69. Vláda v Jeruzalémě jejich výstavbu dlouhodobě podporuje i přes mezinárodní kritiku a nijak se netají, že tím chce zmařit možnost dvoustátního řešení. Dovnitř izraelské populace pak ještě zaznívají argumenty bezpečnostní a náboženské, říká ředitelka Herzlova centra izraelských studií Irena Kalhousová.
před 2 hhodinami

Pád letounu mexického námořnictva v Texasu nepřežilo pět lidí

Nejméně pět lidí zahynulo po pádu malého letadla mexického námořnictva v americkém státě Texas. Letoun se zřítil v pondělí tamního času, přepravoval jednoročního pacienta spolu se sedmi dalšími lidmi. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na lokální činitele.
před 4 hhodinami

Policie v Srbsku obklíčila slovenské demonstranty při návštěvě Pellegriniho

Srbská policie při pondělní návštěvě slovenského prezidenta Petera Pellegriniho v srbském městě Báčsky Petrovec obklíčila v parku demonstranty z řad slovenské menšiny. Ti protestovali proti srbskému prezidentovi Aleksandru Vučičovi, který slovenského protějška při návštěvě doprovázel. Informoval o tom slovenský deník Pravda. Slovenská menšina tvoří v Báčském Petrovci až 60,5 procenta z přibližně šesti tisíc obyvatel.
před 5 hhodinami

Trump hájí snahy o Grónsko americkou „národní bezpečností“

Americký prezident Donald Trump v pondělí prohlásil, že Spojené státy potřebují Grónsko nikoliv kvůli nerostnému bohatství, ale z důvodů národní bezpečnosti. Jeho prohlášení citovala agentura Reuters. O snahách získat Grónsko hovořil šéf Bílého domu letos opakovaně. Grónsko však náleží Dánsku, má status poloautonomního území.
před 7 hhodinami

Ve složkách o Epsteinovi chybí fotky s Trumpem, vadí demokratům

Američtí demokraté viní ministerstvo spravedlnosti, že ze zveřejněných složek o odsouzeném sexuálním delikventovi Jeffreym Epsteinovi odstranilo několik dokumentů. Týká se to i fotografií prezidenta Donalda Trumpa. Resort musel do pátku zveřejnit spisy týkající se zemřelého finančníka. Úřad nicméně zatím zpřístupnil jen jejich zlomek, některé přitom zcela začerněné. Zbytek chce publikovat v následujících týdnech. Podle ministerstva jde totiž o stovky tisíc dokumentů, které je třeba anonymizovat, pokud by zobrazovaly oběti nebo by ohrozily vyšetřování.
před 10 hhodinami

Rusko odmítlo vánoční příměří, chystá rozsáhlé útoky, varoval Zelenskyj

Rusko odmítlo americký návrh na vánoční příměří a zjevně se připravuje podniknout proti Ukrajině o svátcích rozsáhlé útoky, varoval v pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Za klíčové podle tamních médií označil posílení protivzdušné obrany země. Ta se plnohodnotné ruské invazi brání už bezmála čtyři roky.
před 11 hhodinami
Načítání...