Moskva ovládá Bělorusko i bez války, říká disident Bjaljacki


před 22 mminutami|Zdroj: ČT24
Běloruský disident Ales Bjaljacki v Událostech, komentářích
Bělorusko připomíná jednu velkou věznici a sousední Rusko zemi ovládá i bez války, řekl v Událostech, komentářích běloruský disident Ales Bjaljacki. Nositel Nobelovy ceny za mír podotkl, že Moskva nechce obnovit Sovětský svaz, nýbrž jemu předcházející Ruskou říši. Bjaljacki, který po propuštění z běloruského vězení žije v Norsku, dodal, že skutečně svobodný bude, až se bude moci do vlasti vrátit. Pořád moderovala Tereza Řezníčková.

Bjaljacki je dlouholetý běloruský lidskoprávní aktivista a zakladatel organizace Vjasna, jedné z největších a nejstarších lidskoprávních organizací v zemi, a je jedním z trojice laureátů Nobelovy ceny za mír v roce 2022. Kvůli své činnosti byl několikrát vězněn.

Ve vězení sledoval i začátek plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu. „Díval jsem se na ruskou televizi, protože v Bělorusku se vysílají ruské programy. Ruská propaganda začala připravovat společnost k válce ještě několik měsíců před samotnou válkou. Analyzoval jsem situaci a uvědomil jsem si, že se válka blíží,“ vzpomíná Bjaljacki.

„Nejhorší bylo, že jsem byl v cele a nemohl jsem pronést ani slovo. Všechny mé emoce zůstávaly se mnou,“ dodal v Událostech, komentářích.

„Putin chce obnovit Ruskou říši“

Cíl ruského diktátora Vladimira Putina je podle něj zřejmý. „Chce obnovit Ruskou říši. Ani ne tolik Sovětský svaz, ale Ruskou říši, která byla před Sovětským svazem,“ zdůrazňuje.

V ohrožení jsou všechny země, které získaly po rozpadu Sovětského svazu nezávislost, dodává disident. „Na Ukrajině teď probíhá vojenská expanze, v případě Běloruska Rusko vlastně ovládá území bez války,“ připomíná kontrolu Moskvy nad sousední zemí.

O Nobelově ceně se dozvěděl ve vězení

Bjaljacki se z vězení dostal loni v prosinci. Podle údajů lidskoprávních organizací zůstává v zemi nejméně dalších 1150 politických vězňů. „Člověk se najednou ocitne v drsných podmínkách a každý den musí přemýšlet, jak přežít ve vězení,“ přibližuje disident věznění.

Také o tom, že dostal Nobelovu cenu za mír, se dozvěděl za mřížemi. „Vedli mě po chodbě, abych se seznámil se spisovým materiálem v trestní věci, a jiný politický vězeň mi řekl – vypadá to, že jsi obdržel Nobelovu cenu. A když jsem vstoupil do místnosti, kde se mělo seznamovat se spisovým materiálem, tak to advokátka potvrdila. Byl to šok, ani jsem nevěřil, že se to může stát,“ vzpomíná Bjaljacki.

Nyní žije v Norsku a říká, že se cítí „poměrně svobodně“. „Žiju ve svobodném světě, nejsou to pro mě prázdná slova. Bohužel, Bělorusko dnes připomíná jednu velkou věznici. Skutečně svobodný budu ve chvíli, kdy se budu moct do Běloruska vrátit.“

Do té doby chce „efektivně konat“ i z exilu. „Během posledních desetiletí se svět zmenšil v tom smyslu, že vznikly sociální sítě a ty umožňují mít kontakty. Je možné mít kontakty s běloruskou společností a člověk může ovlivňovat dění uvnitř Běloruska, aniž by musel žít na běloruském území,“ uzavřel Bjaljacki.

Velké moldavské město skončilo kvůli znečištění po ruském útoku bez vody

Palivo uniklé do řeky Dněstr po ruském útoku na vodní elektrárnu na jihu Ukrajiny zamořilo vodovodní systémy v sousedním Moldavsku. V Baltsi, třetím největším městě země, byly dodávky vody zcela přerušeny, uvedla v úterý agentura Reuters s odvoláním na tamní úřady.
Šéf íránské bezpečnostní rady byl zabit při úderu, tvrdí izraelský ministr obrany

Šéf íránské bezpečnostní rady Alí Larídžání byl zabit při nočním vzdušném úderu, uvedl podle Reuters v úterý izraelský ministr obrany Jisra’el Kac. Některá izraelská média o něco dříve informovala, že se Larídžání stal terčem útoku, ale nebylo jasné, zda byl v jeho důsledku zraněn či zahynul.
Při úderech v Bagdádu zemřeli čtyři lidé. Jeden člověk zahynul v Emirátech

Při úterních leteckých úderech v Bagdádu zemřeli čtyři lidé. Podle bezpečnostních složek jsou mezi oběťmi dva íránští poradci, kteří působili v proíránských iráckých ozbrojených skupinách, napsala agentura AFP. Raketám a nejméně pěti dronům pak podle agentury Reuters čelila americká ambasáda v Iráku, ta o obětech neinformovala. Íránský dron zabil jednoho člověka v Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech (SAE). Přístav Fudžajra v SAE musel kvůli íránským útokům přerušit nakládání ropy. Izrael oznámil, že se mu podařilo zabít vysoké představitele íránského režimu.
Ceny ropy se vrátily k růstu, obavy z vývoje na Blízkém východě nepolevují

Ceny ropy se v úterý vrátily k růstu, na trhu přetrvávají obavy z dlouhodobějšího narušení dodávek suroviny z Blízkého východu. Severomořská ropa Brent krátce po 8:00 SEČ vykazovala růst o téměř čtyři procenta a nacházela se v blízkosti 104 dolarů (přes 2200 korun) za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) si připisovala přes čtyři procenta a pohybovala se poblíž 97,50 dolaru (asi 2075 korun) za barel. Kvůli íránským útokům také Spojené arabské emiráty znovu pozastavily provoz v ropném přístavu Fudžajra.
Afghánské úřady viní Pákistán z útoku na nemocnici v Kábulu, mluví o 408 mrtvých

Afghánské vládnoucí hnutí Taliban tvrdí, že Pákistán udeřil na nemocnici pro léčbu drogově závislých v Kábulu. Podle mluvčího afghánského ministerstva vnitra si úder vyžádal životy 408 lidí. Islámábád již dříve odmítl tvrzení, že zaútočil na nemocnici, pondělní útok v Kábulu i další údery ve východním Afghánistánu prý „nezasáhly žádná civilní zařízení“. Mezi oběma zeměmi pokračují přeshraniční střety.
VideoHrnčíř hovoří v otázce ropy o diverzifikaci zdrojů. Munzar obhajuje nižší daň

USA tlačí na spojence v NATO, aby Washingtonu pomohly s ochranou tankerů s ropou a plynem na cestě Hormuzským průlivem. Cena ropy se od čtvrtka pohybuje kolem hranice sta dolarů za jeden barel. Koalice ANO, SPD a Motoristů prozatím marže na čerpacích stanicích sleduje, člen sněmovního rozpočtového výboru Jan Hrnčíř (SPD) to označil za „psychologický krok“. Zmínil diverzifikaci zdrojů, byť využití suroviny z ropovodu Družba dle něj teď na stole není. O tom naopak hovořil poslanec SPD Jaroslav Foldyna. Opoziční ODS navrhuje dočasné snížení daně na naftu a benzin o 1,70 koruny na litr, jak uvedl místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Vojtěch Munzar (ODS). Do diskuze se zapojil také předseda představenstva SČS – Unie nezávislých petrolejářů ČR Ivan Indráček. Debatou v Událostech, komentářích provázela Tereza Řezníčková.
AI mění obraz války na sítích. Falešné záběry mají milionové dosahy

Vedle autentických videí z konfliktu Izraele a Spojených států s Íránem se na sociálních sítích objevují také snímky a klipy generované pomocí umělé inteligence nebo převzaté z videoher. Tyto upravené či uměle generované záběry přitom mají podle redakce BBC Verify milionové dosahy. Podle odborníků tak zásadně ovlivňují obraz války, který uživatelé na sociálních sítích sledují.
