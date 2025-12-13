Běloruský režim propustil Bjaljackého a Kalesnikavovou


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Běloruská opoziční politička Maryja Kalesnikavová a nositel Nobelovy ceny za mír Ales Bjaljacki jsou na svobodě, uvedl opoziční server Naša Niva poté, co administrativa diktátora Alexandra Lukašenka oznámila omilostnění 123 vězňů. Rozsáhlá amnestie následuje po jednání amerického zmocněnce Johna Coalea v Minsku.

Coale podle agentury Belta dříve v sobotu sdělil, že Spojené státy ruší sankce na běloruskou potaš, tedy uhličitan draselný. „V souladu s pokyny prezidenta (Donalda) Trumpa ruší Spojené státy sankce na draslík. Myslím, že je to ze strany USA velmi dobrý krok vůči Bělorusku. Rušíme je nyní,“ prohlásil.

Podle amerického zmocněnce jsou USA připraveny zrušit další sankce s tím, jak se budou dále „normalizovat vztahy mezi oběma zeměmi“. Na otázku, co je třeba udělat pro další normalizaci vztahů, Coale odpověděl: „Přesně to, co už děláme. Rušíme sankce, propouštíme vězně.“

Podrobnosti připravujeme.

Mučení, izolace. Na běloruské politické vězně se zapomíná, stěžují si aktivisté
Fotografie vězněné Maryji Kalesnikavové

Výběr redakce

Babiš: Evropská komise musí najít jiné způsoby financování Ukrajiny

Babiš: Evropská komise musí najít jiné způsoby financování Ukrajiny

12:09Aktualizovánopřed 49 mminutami
Běloruský režim propustil Bjaljackého a Kalesnikavovou

Běloruský režim propustil Bjaljackého a Kalesnikavovou

před 1 hhodinou
Oděská oblast čelila jednomu z největších ruských útoků

Oděská oblast čelila jednomu z největších ruských útoků

10:13Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Turek bude brzy moct požádat o schůzku s prezidentem, řekl Šťastný

Turek bude brzy moct požádat o schůzku s prezidentem, řekl Šťastný

před 1 hhodinou
Maláčová je proti myšlence zvolit nové vedení SOCDEM jen na přechodnou dobu

Maláčová je proti myšlence zvolit nové vedení SOCDEM jen na přechodnou dobu

04:27Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Thajsko hlásí nové oběti bojů s Kambodžou

Thajsko hlásí nové oběti bojů s Kambodžou

před 2 hhodinami
Sumatra hlásí po záplavách a sesuvech přes tisíc mrtvých

Sumatra hlásí po záplavách a sesuvech přes tisíc mrtvých

11:46Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Witkoff se sejde v Berlíně se Zelenským a evropskými lídry

Witkoff se sejde v Berlíně se Zelenským a evropskými lídry

02:23Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Babiš: Evropská komise musí najít jiné způsoby financování Ukrajiny

Evropská komise musí najít jiné způsoby financování Ukrajiny, Česko nebude za nic ručit, řekl designovaný premiér Andrej Babiš (ANO) ve videu na síti X. Finančními potřebami Kyjeva v letech 2026 a 2027 se bude zabývat summit EU, který začne příští čtvrtek. Komise pro jednání navrhla dvě možnosti, první je půjčka od Unie, druhou reparační půjčka zajištěná zmrazenými ruskými aktivy.
12:09Aktualizovánopřed 49 mminutami

Běloruský režim propustil Bjaljackého a Kalesnikavovou

Běloruská opoziční politička Maryja Kalesnikavová a nositel Nobelovy ceny za mír Ales Bjaljacki jsou na svobodě, uvedl opoziční server Naša Niva poté, co administrativa diktátora Alexandra Lukašenka oznámila omilostnění 123 vězňů. Rozsáhlá amnestie následuje po jednání amerického zmocněnce Johna Coalea v Minsku.
před 1 hhodinou

Oděská oblast čelila jednomu z největších ruských útoků

Ukrajinská Oděská oblast čelila jednomu z největších vzdušných útoků od začátku války. Zraněni byli dva lidé a zasažena civilní, průmyslová a energetická zařízení. Část tohoto jihoukrajinského regionu je bez elektřiny, uvedl v sobotu ráno šéf vojenské správy Oděské oblasti Oleh Kiper. Podle ukrajinského letectva zaútočilo Rusko 465 drony a 30 střelami různých typů. Moskva prohlásila, že útok směřoval proti vojensko-průmyslovým a energetickým zařízením. Dočasně bez dodávek proudu se ocitla Záporožská jaderná elektrárna v okupované části Ukrajiny.
10:13Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Thajsko hlásí nové oběti bojů s Kambodžou

Thajské ministerstvo obrany oznámilo, že nové střety na hranici s Kambodžou si vyžádaly životy čtyř thajských vojáků, napsala agentura AFP. Boje pokračují navzdory prohlášení prezidenta USA Donalda Trumpa ohledně pátečního příměří.
před 2 hhodinami

Sumatra hlásí po záplavách a sesuvech přes tisíc mrtvých

Počet obětí sesuvů půdy a záplav, které před dvěma týdny zasáhly indonéský ostrov Sumatra, přesáhl tisíc. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na tamní úřad pro zvládání katastrof (BNPB). Zraněných je přes 5400.
11:46Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Witkoff se sejde v Berlíně se Zelenským a evropskými lídry

V neděli budou v Berlíně jednat zahraničněpolitičtí poradci ze Spojených států, Ukrajiny, Německa a dalších zemí o možném příměří na Ukrajině. Informovala o tom agentura DPA s odvoláním na německé vládní kruhy. Už v pátek americký deník The Wall Street Journal napsal, že zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff míří do německé metropole, aby se sešel s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a evropskými lídry.
02:23Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Syřané se vrací z uprchlických táborů, když mají kam

Do Sýrie se za rok od pádu diktátorského režimu Bašára Asada vrátila jen malá část z až sedmi milionů uprchlíků v zahraničí. Odkud se naopak lidé snaží co nejrychleji vrátit, mají-li kam, jsou uprchlické tábory. V nich skončila zhruba polovina ze třinácti milionů lidí, které čtrnáct let trvající občanská válka vyhnala z domovů. Podle dat OSN se domů vrátily už asi tři miliony Syřanů. Třetina ze zahraničí, zbytek z uprchlických center. Část expertů ale označuje počty za příliš optimistické. Země se podle OSN stále nachází ve stavu akutní humanitární krize, pomoc potřebuje až sedmdesát procent obyvatel.
před 5 hhodinami

Obchod se zvířaty roste kvůli vysoké poptávce po exotických mazlíčcích

Obchodování se zvířaty dosáhlo v roce 2025 rekordních hodnot. Mezinárodní policejní organizace Interpol uvedla, že při koordinované operaci v období mezi zářím a říjnem zabavila téměř třicet tisíc zvířat a identifikovala 1100 podezřelých z pašeráctví. Tento obchod roste především kvůli vysoké poptávce po exotických domácích mazlíčcích.
před 6 hhodinami
Načítání...