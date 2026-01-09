Americké námořnictvo obsadilo další tanker s ropou v Karibiku

Americké námořnictvo obsadilo v Karibiku další tanker. Oznámilo to na sociálních sítích velitelství americké armády SOUTHCOM. Loď vyplula minulý týden z Venezuely s nákladem ropy, napsala agentura Reuters. Podle serverů jsou na tanker zavedeny sankce kvůli ruské válce na Ukrajině.
Obsazení a zadržení lodě se obešlo „bez incidentů“, uvedla v prohlášení armáda. Cílem operace bylo podle ní „bránit naši vlast zastavením nezákonných aktivit a obnovení bezpečnosti v západní hemisféře“. Obdobné operace provedlo americké námořnictvo i v předchozích dnech.
Podle zdroje agentury Reuters tanker Olina byl ve skupině lodí, které vypluly s nákladem ropy z Venezuely krátce po sobotní americké operaci, při které byl zajat venezuelský prezident Nicolás Maduro. Tanker se ale nakonec vracel do Venezuely.
Podle serverů Vessel Finder a Open Sanctions se na tanker vztahují sankce Spojených států a Evropské unie a dalších zemí. Úřady těchto států se domnívají, že loď je součástí systému, prostřednictvím kterého se Rusko snaží prodávat svou ropu ve světě navzdory omezením Západu.
Vedle sankcí na ruskou ropu však Spojené státy zavedly v minulých letech i sankce na venezuelský ropný sektor, aby zvýšily tlak na tamní autoritářský režim. Krátce před Madurovým zajetím Washington dokonce vyhlásil blokádu na přepravu venezuelské ropy. Po zajetí venezuelského lídra americké úřady oznámily, že pozastaví některé sankce.