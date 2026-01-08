Venezuelské úřady hovoří o stovce mrtvých po americkém sobotním úderu

Venezuelský ministr vnitra Diosdado Cabello prohlásil, že při sobotním americkém útoku v zemi přišlo o život sto lidí. Agentura Reuters podotkla, že je to poprvé, co venezuelské úřady informovaly o počtu zabitých. Spojené státy o víkendu při úderu v Caracasu zajaly tamního autoritáře Nicoláse Madura a jeho manželku Cilii Floresovou.
Venezuelská armáda už dříve zveřejnila seznam 23 svých členů, kteří zemřeli. Podle venezuelských činitelů byla při americkém útoku „chladnokrevně zabita“ velká část Madurovy ochranky. Také Kuba tvrdí, že bylo zabito 32 příslušníků její armády a tajných služeb.
Cabello dále prohlásil, že při americké operaci Cilia Floresová utrpěla zranění hlavy a Maduro zranění na noze.
Prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová v úterý v zemi vyhlásila týdenní smutek za vojáky zabité při útoku.
Americký tlak na Caracas
Spojené státy Madura a jeho manželku obviňují z obchodování s drogami. Maduro v pondělí před soudem v New Yorku všechna obvinění odmítl a označil se za nevinného. Americký prezident Donald Trump rovněž prohlásil, že USA budou Venezuelu dočasně řídit, zemi chtějí pomoci s obnovou energetické infrastruktury. Zdroje z ropného odvětví CNN nicméně sdělily, že američtí ropní magnáti mají řadu obav z investic ve Venezuele.
Venezuela dle Trumpa předá 30 až 50 milionů barelů (jeden barel je 159 litrů) sankcionované ropy Spojeným státům, které ji prodají za tržní cenu. Získané peníze prý bude kontrolovat sám Trump, aby „zajistil, že z nich bude mít užitek lid Venezuely a USA“.
Trump následně v noci na čtvrtek na své síti Truth Social napsal, že Venezuela příjmy z prodeje ropy, který plánují řídit Spojené státy, využije výhradně na nákup amerického zboží.
„Právě jsem se dozvěděl, že z peněz získaných z naší smlouvy o prodeji ropy bude Venezuela nakupovat JEDINĚ výrobky ze Spojených států. Kromě jiného se to bude týkat nákupu amerických zemědělských produktů, léků vyrobených v Americe, zdravotnických přístrojů a techniky na zlepšení venezuelské elektrické sítě a elektrárenských objektů. Jinými slovy se Venezuela zavazuje obchodovat se Spojenými státy jako s jejím hlavním partnerem,“ napsal Trump. Označil to za „moudrou volbu a velmi dobrou věc pro lidi ve Venezuele a ve Spojených státech“.
Americké ministerstvo energetiky ve středu zveřejnilo dokument, podle kterého USA budou řídit prodej venezuelské ropy na světových trzích. Ministerstvo uvádí, že dojednává s venezuelskými představiteli Trumpem oznámenou dohodu. Výnosy z prodejů ropy pod dohledem USA budou uloženy na účty pod americkou kontrolou a o využívání těchto prostředků bude rozhodovat americká vláda. Spojené státy také oznámily zmírnění sankcí, což by mělo umožnit i dovoz klíčových ropných technologií do Venezuely.