Venezuelské úřady hovoří o stovce mrtvých po americkém sobotním úderu

Venezuelský ministr vnitra Diosdado Cabello prohlásil, že při sobotním americkém útoku v zemi přišlo o život sto lidí. Agentura Reuters podotkla, že je to poprvé, co venezuelské úřady informovaly o počtu zabitých. Spojené státy o víkendu při úderu v Caracasu zajaly tamního autoritáře Nicoláse Madura a jeho manželku Cilii Floresovou.

Venezuelská armáda už dříve zveřejnila seznam 23 svých členů, kteří zemřeli. Podle venezuelských činitelů byla při americkém útoku „chladnokrevně zabita“ velká část Madurovy ochranky. Také Kuba tvrdí, že bylo zabito 32 příslušníků její armády a tajných služeb.

Cabello dále prohlásil, že při americké operaci Cilia Floresová utrpěla zranění hlavy a Maduro zranění na noze.

Maduro padl, režim ne. Další vývoj závisí na armádě
Nicolás Maduro během vojenského cvičení

Prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová v úterý v zemi vyhlásila týdenní smutek za vojáky zabité při útoku.

Americký tlak na Caracas

Spojené státy Madura a jeho manželku obviňují z obchodování s drogami. Maduro v pondělí před soudem v New Yorku všechna obvinění odmítl a označil se za nevinného. Americký prezident Donald Trump rovněž prohlásil, že USA budou Venezuelu dočasně řídit, zemi chtějí pomoci s obnovou energetické infrastruktury. Zdroje z ropného odvětví CNN nicméně sdělily, že američtí ropní magnáti mají řadu obav z investic ve Venezuele.

Venezuela usiluje o mezinárodní spolupráci, sdělila její vláda směrem k USA
Viceprezidentka Venezuely a ministryně pro ropu Delcy Rodríguezová hovoří k médiím v Caracasu, Venezuela, 10. března 2025

Venezuela dle Trumpa předá 30 až 50 milionů barelů (jeden barel je 159 litrů) sankcionované ropy Spojeným státům, které ji prodají za tržní cenu. Získané peníze prý bude kontrolovat sám Trump, aby „zajistil, že z nich bude mít užitek lid Venezuely a USA“.

Trump následně v noci na čtvrtek na své síti Truth Social napsal, že Venezuela příjmy z prodeje ropy, který plánují řídit Spojené státy, využije výhradně na nákup amerického zboží.

Venezuela předá USA až 50 milionů barelů ropy, tvrdí Trump
Americký prezident Donald Trump

„Právě jsem se dozvěděl, že z peněz získaných z naší smlouvy o prodeji ropy bude Venezuela nakupovat JEDINĚ výrobky ze Spojených států. Kromě jiného se to bude týkat nákupu amerických zemědělských produktů, léků vyrobených v Americe, zdravotnických přístrojů a techniky na zlepšení venezuelské elektrické sítě a elektrárenských objektů. Jinými slovy se Venezuela zavazuje obchodovat se Spojenými státy jako s jejím hlavním partnerem,“ napsal Trump. Označil to za „moudrou volbu a velmi dobrou věc pro lidi ve Venezuele a ve Spojených státech“.

Americké ministerstvo energetiky ve středu zveřejnilo dokument, podle kterého USA budou řídit prodej venezuelské ropy na světových trzích. Ministerstvo uvádí, že dojednává s venezuelskými představiteli Trumpem oznámenou dohodu. Výnosy z prodejů ropy pod dohledem USA budou uloženy na účty pod americkou kontrolou a o využívání těchto prostředků bude rozhodovat americká vláda. Spojené státy také oznámily zmírnění sankcí, což by mělo umožnit i dovoz klíčových ropných technologií do Venezuely.

Venezuelská ropa je specifická, USA jsou ale připraveny
Těžba ropy ve Venezuele (snímek z roku 2011)

Imigrační agent v Minneapolisu zastřelil ženu, starosta odmítá slova o sebeobraně

Imigrační agent v Minneapolisu zastřelil ženu, starosta odmítá slova o sebeobraně

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Prezident Turka nejmenuje, poslanecký klub Motoristů za ním ale stojí

Prezident Turka nejmenuje, poslanecký klub Motoristů za ním ale stojí

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Bílý dům od Venezuely požaduje omezení vztahů s Čínou i Ruskem

Bílý dům od Venezuely požaduje omezení vztahů s Čínou i Ruskem

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Trump chce dodavatelům americké armády zakázat dividendy

Trump chce dodavatelům americké armády zakázat dividendy

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
„Je, byl a bude to Turek," řekl Macinka k nominaci na ministra životního prostředí

„Je, byl a bude to Turek,“ řekl Macinka k nominaci na ministra životního prostředí

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Muniční iniciativa bude pokračovat, potvrdil Babiš

Muniční iniciativa bude pokračovat, potvrdil Babiš

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Nedostatečné značení komplikuje dopravu na křížení D1 a D2, přibývá nehod

Nedostatečné značení komplikuje dopravu na křížení D1 a D2, přibývá nehod

před 9 hhodinami
Američané se zmocnili pronásledovaného tankeru

Američané se zmocnili pronásledovaného tankeru

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Babiš navštíví Slovensko, tamní politici si slibují zlepšení vztahů

Premiér Andrej Babiš (ANO) zamíří ve čtvrtek na oficiální návštěvu Slovenska, během které se sejde s vrcholnými politiky této země. Ti už dříve uvítali vítězství hnutí ANO a jeho šéfa Babiše v loňských sněmovních volbách. Od nové české vlády si slibují zlepšení politických vztahů mezi Prahou a Bratislavou.
před 1 hhodinou

Trump nařídil, aby USA opustily desítky mezinárodních organizací

Americký prezident Donald Trump vydal příkaz k tomu, aby Spojené státy opustily 66 mezinárodních organizací, které podle jeho administrativy „neslouží americkým zájmům“. Na síti X to oznámil Bílý dům. V příspěvku bez dalších podrobností uvedl, že jde o 35 organizací nespadajících pod OSN a 31 agentur OSN.
před 4 hhodinami

Imigrační agent v Minneapolisu zastřelil ženu, starosta odmítá slova o sebeobraně

Imigrační agent zastřelil v americkém Minneapolisu ženu. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti tvrdí, že agent Úřadu pro imigraci a cla (ICE) střílel v sebeobraně. Starosta Minneapolisu Jacob Frey tvrzení ale zpochybňuje s odkazem na video z incidentu, který se stal v rámci nové série protiimigračních razií, jež ve velkých městech nařídil americký prezident Donald Trump. Frey také vyjádřil přesvědčení, že imigrační agenti způsobují chaos, a požádal, aby opustili město.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Dvě ukrajinské oblasti jsou po ruských útocích téměř bez proudu

Po ruských útocích jsou téměř úplně přerušeny dodávky elektřiny v Dněpropetrovské a Záporožské oblasti na Ukrajině. Oznámilo to ukrajinské ministerstvo energetiky. Invazní jednotky udeřily také na přístavy v Oděské oblasti, útok si vyžádal dvě oběti. Osm raněných je po ruském náletu i ve městě Kryvyj Rih, uvedl starosta Oleksandr Vilkul. Stav dvou raněných označil za vážný.
před 5 hhodinami

Bílý dům od Venezuely požaduje omezení vztahů s Čínou i Ruskem

Bílý dům od Caracasu požaduje, aby omezil své vztahy s Čínou, Ruskem, Íránem a Kubou, a to včetně ekonomických vazeb. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa podle zdrojů stanice ABC News sdělila prozatímní venezuelské prezidentce Delcy Rodríguezové, že její země musí splnit požadavky Bílého domu, než jí bude povoleno těžit další ropu. Ministerstvo energetiky USA zároveň ve středu oznámilo, že sankce na vývoz ropy z Venezuely se zmírní.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Trump chce dodavatelům americké armády zakázat dividendy

Americký prezident Donald Trump chce zbrojním a dalším společnostem dodávajícím americké armádě zakázat vyplácení dividend a zpětné odkupy akcií. Také chce omezit výši odměn pro jejich vedení. Uvedl to na své sociální síti Truth Social s tím, že dodavatelé podle něj nevyrábějí vojenské vybavení dostatečně rychle. Akcie zbrojovek na newyorské burze, které do té doby mírně rostly, se po tomto oznámení začaly propadat.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Američané se zmocnili pronásledovaného tankeru

Spojené státy se v severním Atlantiku zmocnily tankeru, který se vyhnul americké blokádě sankcionovaných plavidel u Venezuely a který déle než dva týdny pronásledovaly. Oznámilo to Velitelství ozbrojených sil USA pro Evropu (EUCOM). Rusko předtím vyslalo ponorku a další prostředky, aby tanker, dříve známý jako Bella 1 a plující pod ruskou vlajkou, doprovodily, uvedl list The Wall Street Journal (WSJ). Moskva zásah USA odsoudila a uvedla, že požaduje, aby USA s Rusy na tankeru zacházely humánně a umožnily jejich návrat do vlasti.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
