Ruské drony na Ukrajině zasáhly knihovnu či sklad potravin


Rusko v noci na pátek zaútočilo na centrum města Novhorod-Siverskyj v ukrajinské Černihivské oblasti a zasáhlo budovu knihovny, napsala s odvoláním na místní vojenskou správu Ukrajinska pravda. Dalším cílem ruského útoku se znovu stala přístavní infrastruktura na jihu Ukrajiny. Ruské úřady sdělily, že ukrajinské drony útočily ve městě Něvinnomyssk ve Stavropolském kraji na jihu Ruska.

O ruském útoku na knihovnu informoval šéf vojenské správy v Novhorodu-Siverském Oleksandr Selirestov. „Cílem teroristů se stala historická budova, kde se nacházela městská knihovna – místo poznání a klidu. Když město spalo, ruské drony ničily knihy a civilní infrastrukturu,“ napsal. Slovem teroristé Ukrajinci často myslí ruskou armádu.

Selirestov zveřejnil fotografii budovy, jejíž první patro zachvátil požár. Doplnil, že kromě knihovny útok poškodil okolní obytné domy a administrativní budovy.

Ukrajinské zkušenosti s obranou proti dronům nacházejí uplatnění na Blízkém východě
Íránský dron Šáhed v ukrajinském Kyjevě

Ve čtvrtek večer zaútočily ruské drony na přístavní infrastrukturu v Oděské oblasti, informoval šéf regionální vojenské správy Oleh Kiper. Poškozen je sklad potravin, kde vznikl požár, který hasiči mezitím uhasili. Nikomu se nic nestalo.

Ruská armáda v noci na dnešek na Ukrajinu poslala 126 dronů a jednu balistickou raketu, uvedly ukrajinské vzdušné síly. Protivzdušná obrana 117 nepřátelských dronů zneškodnila. Raketa a osm útočných dronů zasáhlo sedm míst, na dalších pěti místech se zřítily trosky sestřelených bezpilotních letounů.

Nebezpečí dronů v Rusku

Starosta ruského Něvinnomyssku Michail Miněnkov podle ruskojazyčného servisu BBC časně ráno vyzval lidi, aby nechodili ven a vyhýbali se zejména průmyslové čtvrti. Město má zhruba 113 tisíc obyvatel. Ve Stavropolském kraji platila výstraha před nebezpečím dronů a gubernátor Vladimir Vladimirov oznámil, že v okolí Něvinnomyssku byly sestřeleny vzdušné cíle.

Ruské ministerstvo obrany ve svém ranním hlášení informovalo o sestřelení 170 ukrajinských bezpilotních letounů. Nejvíce jich protivzdušná obrana údajně sestřelila nad okupovaným Krymem. Moskvou dosazený gubernátor Sevastopolu Michail Razvožajev podle BBC tvrdí, že se nikomu nic nestalo, nad městem bylo sestřeleno 53 dronů a že šlo o jeden z nejdelších útoků za poslední dobu.

Rusové zabíjeli v Černihivu, útočili i na Záporoží. Ukrajina zasáhla ropný sklad
Následky ruského útoku na Záporoží, 11. března 2026

Podle úřadů v Krasnodarském kraji na jihu Ruska hasiči uhasili sklad ropy v Tichorecku. Požár vznikl, když se tam v noci na čtvrtek zřítily ukrajinské drony. Hořely nádrže. Ukrajinska pravda napsala, že jde o jedno z největších překladišť ropy v této části Ruska, které hraje významnou roli v logistice ruských energetických surovin a ropných produktů.

Jednotlivá tvrzení obou stran konfliktu nelze ve válečných podmínkách bezprostředně ověřit z nezávislých zdrojů.

Evropa plánuje, jak poskytnout miliardy Kyjevu i přes veto Maďarska a Slovenska, píše Politico
Vlajky Evropské unie, ilustrační foto

