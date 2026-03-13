Národní sdružení chce v obecních volbách ovládnout jih Francie

Ve Francii vrcholí kampaň před obecními volbami. Hlasování o novém obsazení téměř 35 tisíc radnic má tentokrát celostátní přesah. Výsledky nejen ve velkých městech ukáží, jak si rok před prezidentským kláním stojí v současnosti nejsilnější uskupení – nacionalistické Národní sdružení (RN), se kterým dosud všechny ostatní politické subjekty odmítaly spolupracovat. RN nyní cílí na větší sídla především na jihu země.
Pařížská radnice nástupu nacionalistů zatím odolávala. Posledních 25 let francouzské metropoli vládli socialisté a výrazně ji proměnili – mimo jiné zvětšením prostoru pro pěší a cyklisty. Nástupce odcházející starostky v čele levicové koalice Emmanuel Grégoire by se rád soustředil na rostoucí náklady na bydlení. I proto, že přibývá bytů pronajímaných jen na krátkou dobu.
„Vyžaduje to zásah ze strany úřadů. Proto chceme, stejně jako kdysi New York, zakázat byty jen na pronájmy turistům, což považujeme za okrádání,“ řekl Grégoire.
Grégoiremu na paty šlape kandidátka Republikánů Rachida Datiová, která působila už ve vládách prezidenta Nicolase Sarkozyho. Na podzim se vzdala křesla ministryně kultury, aby se mohla věnovat pouze kampani. Tu starostka jedné z nejbohatších pařížských městských částí rozjela na sociálních sítích v popelářském voze se slovy, že s jejím vládnutím bude město čisté a klidné.
Hlavnímu soupeři se přitom pravicová kandidátka snaží převzít ekologická témata. Metropoli chce chránit před stále častějšími povodněmi a vlnami veder. „Musíme odstranit asfalt a znovu osázet velkou část Paříže zelení, což také uděláme,“ prohlásila Datiová.
Národní sdružení cílí na velká města na jihu
Odlišná témata rezonují ve druhém největším francouzském městě – Marseille se opakovaně dostala do středu pozornosti kvůli násilí způsobeném drogovými gangy. Existují čtvrti, kam se neodváží ani policie. Právě na sliby o zajištění bezpečnosti sází Národní sdružení Marine Le Penové a Jordana Bardelly.
„Jsme jednoznačně městem narkotik. Zažíváme explozi obchodu s drogami a s tímto stavem se po celá léta, přinejmenším po celé funkční období odcházejícího starosty, nic nedělalo,“ míní kandidát na starostu Marseille Franck Allisio z RN.
Současný starosta jižního francouzského města Benoit Payan naopak říká, že v otázce obchodu s drogami žádnou moc nemá.
Nacionalistická strana, která vévodí celonárodním průzkumům, dosud vládla pouze desítce měst – a jedinému nad sto tisíc obyvatel. I proto, že ve druhém kole se proti ní ostatní vždy spojili. Nyní Národní sdružení cílí na větší sídla hlavně na jihu země. Největším úlovkem má být právě Marseille, kde svádí těsný souboj se socialistickým starostou.