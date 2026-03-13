Národní sdružení chce v obecních volbách ovládnout jih Francie


Horizont ČT24: Obecní volby ve Francii
Ve Francii vrcholí kampaň před obecními volbami. Hlasování o novém obsazení téměř 35 tisíc radnic má tentokrát celostátní přesah. Výsledky nejen ve velkých městech ukáží, jak si rok před prezidentským kláním stojí v současnosti nejsilnější uskupení – nacionalistické Národní sdružení (RN), se kterým dosud všechny ostatní politické subjekty odmítaly spolupracovat. RN nyní cílí na větší sídla především na jihu země.

Pařížská radnice nástupu nacionalistů zatím odolávala. Posledních 25 let francouzské metropoli vládli socialisté a výrazně ji proměnili – mimo jiné zvětšením prostoru pro pěší a cyklisty. Nástupce odcházející starostky v čele levicové koalice Emmanuel Grégoire by se rád soustředil na rostoucí náklady na bydlení. I proto, že přibývá bytů pronajímaných jen na krátkou dobu.

„Vyžaduje to zásah ze strany úřadů. Proto chceme, stejně jako kdysi New York, zakázat byty jen na pronájmy turistům, což považujeme za okrádání,“ řekl Grégoire.

Paříž už nebude „městem světel“. Francie zhasíná ulice i památky
Osvětlená Paříž

Grégoiremu na paty šlape kandidátka Republikánů Rachida Datiová, která působila už ve vládách prezidenta Nicolase Sarkozyho. Na podzim se vzdala křesla ministryně kultury, aby se mohla věnovat pouze kampani. Tu starostka jedné z nejbohatších pařížských městských částí rozjela na sociálních sítích v popelářském voze se slovy, že s jejím vládnutím bude město čisté a klidné.

Hlavnímu soupeři se přitom pravicová kandidátka snaží převzít ekologická témata. Metropoli chce chránit před stále častějšími povodněmi a vlnami veder. „Musíme odstranit asfalt a znovu osázet velkou část Paříže zelení, což také uděláme,“ prohlásila Datiová.

Národní sdružení cílí na velká města na jihu

Odlišná témata rezonují ve druhém největším francouzském městě – Marseille se opakovaně dostala do středu pozornosti kvůli násilí způsobeném drogovými gangy. Existují čtvrti, kam se neodváží ani policie. Právě na sliby o zajištění bezpečnosti sází Národní sdružení Marine Le Penové a Jordana Bardelly.

„Jsme jednoznačně městem narkotik. Zažíváme explozi obchodu s drogami a s tímto stavem se po celá léta, přinejmenším po celé funkční období odcházejícího starosty, nic nedělalo,“ míní kandidát na starostu Marseille Franck Allisio z RN.

Současný starosta jižního francouzského města Benoit Payan naopak říká, že v otázce obchodu s drogami žádnou moc nemá.

Nacionalistická strana, která vévodí celonárodním průzkumům, dosud vládla pouze desítce měst – a jedinému nad sto tisíc obyvatel. I proto, že ve druhém kole se proti ní ostatní vždy spojili. Nyní Národní sdružení cílí na větší sídla hlavně na jihu země. Největším úlovkem má být právě Marseille, kde svádí těsný souboj se socialistickým starostou.

Francouzská vláda ustála další dvě hlasování o nedůvěře, rozpočet jí prošel
Francouzský premiér Sébastien Lecornu

Úbytek nerozhodnutých mandátů živí polarizaci americké politiky

V podzimních volbách do Kongresu je méně nerozhodnutých okrsků – takzvaných competitive seats –, než bývalo, napsala veřejnoprávní stanice NPR. Podle ní to mimo jiné způsobilo překreslování volebních obvodů v uplynulých letech. Demokratická strana se sice nyní těší podle průzkumu podpoře voličů, ale kvůli nízkému počtu competitive seats se její převaha nemusí projevit v odpovídající míře. Navíc klesající počet nerozhodnutých okrsků vede k tomu, že umírnění voliči ztrácí vliv na výsledek voleb.
před 56 mminutami

Pákistán udeřil v Afghánistánu. Kábul hlásí čtyři mrtvé

Pákistán uskutečnil vzdušné údery v Kábulu a v pohraničních provinciích Afghánistánu. Píší o tom tiskové agentury s odvoláním na úřady vládnoucího Talibanu. Podle kábulské policie zahynuli při útocích na hlavní město čtyři lidé, dalších patnáct bylo zraněno.
před 2 hhodinami

V Iráku při dronovém útoku zemřel francouzský voják

Při čtvrtečním dronovém útoku na kurdsko-francouzskou základnu u Machmúru na severu Iráku zemřel francouzský voják. Několik dalších jich utrpělo zranění, potvrdil prezident Emmanuel Macron. Portál The New Region poznamenal, že po začátku amerických a izraelských útoků na Teherán provádějí Írán a proíránské milice v Iráku protiúdery na tamní vojenská zařízení propojená se Spojenými státy a jejich spojenci.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

USA povolily dočasně nakupovat vybranou ruskou ropu

Spojené státy v noci na pátek dočasně povolily zemím nakupovat ruskou ropu již naloženou na tankerech na moři. Washington tím usiluje o stabilizaci světových trhů s ropou, na nichž panuje napjatá situace kvůli nynější válce na Blízkém východě. Na síti X to oznámil americký ministr financí Scott Bessent.
01:35Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Mise Artemis pro přistání na Měsíci může mít zásadní problémy, varuje inspektor

NASA nedávno změnila své plány ohledně mise na Měsíc. Stále ale doufá, že tam do roku 2028 její astronauti přistanou. Teď se objevila další překážka – podle zprávy kontrolního orgánu by let byl spojený s riziky pro bezpečnost posádky. Ve čtvrtek večer pak NASA informovala, že start mise Artemis II, při které astronauti obletí Měsíc, by mohl proběhnout 1. dubna.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

USA v Iráku ztratily tankovací letoun. Sestřelení vyloučily

Spojené státy během současných válečných operací proti Íránu ztratily tankovací letoun KC-135. Zřítil se na západě Iráku. Na síti X to oznámilo regionální velitelství amerických ozbrojených sil (CENTCOM) s tím, že událost nesouvisela s nepřátelskou ani se spojeneckou palbou.
před 8 hhodinami

Česko končí s repatriačními lety z Blízkého východu, oznámilo ministerstvo

Česko končí s repatriačními lety z Blízkého východu pro lidi, kterým návrat domů zkomplikovala íránská válka. Čtvrteční dvanáctý repatriační let byl poslední, oznámilo v podvečer ministerstvo zahraničních věcí (MZV). Celkem se těmito spoji z konfliktem zasažených oblastí vrátilo více než 1500 českých občanů, doplnil resort. Repatriační lety armádními letouny a letadly společnosti Smartwings stát spustil poté, co Izrael a USA koncem února vojensky napadly Írán.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
